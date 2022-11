Bij 15 procent van de stellen met een kinderwens is er na een jaar geen zwangerschap ontstaan. In de Week van de Vruchtbaarheid vertellen we de verhalen van deze wensouders. Voor de drie dames die deze week delen wat ze hebben meegemaakt waren de lange, pijnlijke en intense vruchtbaarheidstrajecten het meer dan waard: zij werden na vele behandelingen eindelijk moeder. Vandaag het verhaal van Meredith, die tien jaar wachtte op een zwangerschap.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Meredith Sporkslede en Arjan Wezel uit Maarssen zijn vijftien weken in verwachting van een zoon, maar echt geloven kunnen ze het nog niet. Tien jaar lang wacht Sporkslede op het moment dat ze moeder gaat worden en nu het zover is voelt het onwerkelijk: "Ik heb me tien jaar kunnen voorbereiden, maar het was al die jaren een ongrijpbare droom."

Haar man Arjan heeft een erfelijke aandoening aan zijn centrale zenuwstelsel. Door een genetisch defect raken zijn zenuwcellen beschadigd en worden boodschappen aan zijn hersenen steeds slechter doorgegeven. Sporkslede: "Hij heeft een evenwichtsstoornis en daardoor een dronkenmansloop. De ziekte wordt erger naarmate hij ouder wordt en hij zal steeds minder zelf kunnen. We waren het er meteen over eens dat we deze handicap niet willen doorgeven aan ons nageslacht."

Embryo's met een afwijking

Om deze reden starten ze tien jaar geleden in het ziekenhuis met een traject van embryoselectie: "Door middel van icsi werden mijn eicellen bevrucht en de embryo's die ontstonden werden onderzocht op de genetische aandoening van mijn man. Alleen gezonde embryo's werden teruggeplaatst, maar helaas waren dit er maar weinig: de meeste embryo's waren belast met de afwijking."

Omdat de enkele vruchtbaarheidsbehandelingen geen zwangerschap opleveren, wil Sporkslede overstappen op donorzaad: "Mijn man stond daar niet meteen achter. Ik heb hem nooit gepusht, maar toen hij zelf de voor- en nadelen had onderzocht, wilde hij er toch voor gaan." Ze gaan voor kunstmatige inseminaties met zaad van een anonieme donor. Na een aantal mislukte behandelingen stappen ze over op iui, een methode waarbij sperma rechtstreeks in de baarmoeder wordt gebracht met een dun buisje.

Drie miskramen

"We hebben verschillende iui-behandelingen gedaan. Zonder hormonen, met extra hormonen. Het was zwaar: bij iedere mislukte terugplaatsing voelde het alsof ik een stukje van mezelf verloor. Ik raakte twee keer zwanger, maar kreeg beide keren een miskraam. De eerste keer hebben we ballonnen opgelaten, de tweede keer heb ik een restant van de miskraam begraven bij een plant. Ik voelde me verdrietig en helaas is dat nog steeds taboe: pas toen ik mijn miskramen doormaakte, hoorde ik dat vriendinnen ook kindjes hadden verloren."

Sporkslede is gelovig en wist na haar miskramen dat het niet klaar was: "Ik hield hoop, voelde sterk dat het nog niet het einde was. Ons geld raakte wel op, maar een lieve vriendin van ons zette een inzameling op en er werd genoeg geld ingezameld zodat we door konden gaan met ivf (een methode waarbij de eicel uit de baarmoeder wordt gehaald en handmatig wordt bevrucht in een petrischaal, red.). Ik had behandeling na behandeling, was dolblij toen ik zwanger raakte, maar het eindigde weer met een miskraam."

Na tien jaar zwanger

Ze weet nog goed hoe ze begin 2012 op een lichtroze wolk zat, te dromen en te fantaseren over hoe hun kindje eruit zal zien: "Arjan en ik stonden niet stil bij al die naalden die ik in mijn buik moest steken, de horrorpuncties die ik moest ondergaan en de eendenbek die keer op keer ingebracht zou worden. Toen we de eerste keer het ziekenhuis uitliepen dachten we: wij zijn zo zwanger, we waren in de wolken. Maar de realiteit is dat we na tien jaar nog steeds een leeg kamertje in huis hebben en elk weekend kunnen uitslapen."

Opgeven is voor het stel geen optie. Afgelopen jaar gaan Sporkslede en haar man naar Duitsland. Na de tientallen mislukte behandelingen in Nederland zijn ze toe aan een volgende stap: "In Duitsland kijken ze meer naar je persoon en worden er uitgebreide onderzoeken gedaan, we hebben dit als heel prettig ervaren. We zijn daar gestart met icsi (een bijzondere vorm van ivf, waarbij voor elke eicel slechts één zaadcel wordt), omdat daar meer embryo's uit voortkomen dan bij ivf en tijdens de tweede poging was het raak: ik was voor de vierde keer zwanger en dit keer ging het goed."

Leven is niet stuurbaar

Ze kunnen niet wachten om hun langverwachte wonder te verwelkomen. De zwangerschap is nog wat onwerkelijk, maar Sporkslede en haar man zijn positief: "We voelen vertrouwen, we hebben geen angst dat het misgaat. Als ik iets heb geleerd de afgelopen tien jaar, is het dat je zelf weinig invloed hebt op hoe je leven loopt. Je wil er zo graag van alles aan doen, maar het leven is niet stuurbaar en komt zoals het komt."

Ze droomt ervan om in huis te struikelen over legoblokjes, niet meer te kunnen uitslapen en eindelijk een kinderstem in het nu nog lege kamertje te horen. Hoe ze het tien jaar lang volhield? "Je moet hoop houden, elke dag weer. Mijn geloof sleepte mij er doorheen: hoop doet leven. Maar laat je emoties ook toe, want zo'n traject is verschrikkelijk frustrerend, vermoeiend en oneerlijk.