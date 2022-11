In het OLVG zit een groep supergespecialiseerde dokters die zich heeft bekwaamd in het herkennen en diagnosticeren van dementie bij migranten van de eerste generatie. Het Parool loopt mee op de afdeling.

Een man van eind zestig zit voorover gebogen, in opperste concentratie boven een vel papier en schuift zijn potlood traag van punt naar punt. Zijn voeten staan gekruist onder tafel en zijn linkerhand heeft hij om het tafelblad geklemd, alsof hij houvast zoekt. Zijn bril balanceert op het puntje van zijn neus.

Op tafel staat een speaker, waaruit zojuist in Arabisch de opdracht kwam. Vrij vertaald: trek een lijn tussen de vakjes. Begin bij het witte vakje met één stip, ga naar het zwarte vakje met één stip, ga dan naar het witte vakje met twee stippen, vervolgens naar het zwarte vakje met twee stippen en zo verder. Dat ging goed tot circa vier stippen en daarna raakte de man de weg kwijt in het wit tussen de blokjes. Astrid Wijders, gespecialiseerd geriatrisch verpleegkundige, ziet het gebeuren en moedigt hem aan door te gaan.

Een tolk vertaalt de aansporing. Uiteindelijk legt de man het potlood voorzichtig neer en kijkt hij Wijders vragend aan, zijn hand nog steeds om het tafelblad geklemd. Hij lijkt bevestiging te zoeken. Zij glimlacht.

"Kom maar hier met het vel papier."

Dit is een speciaal spreekuur in OLVG West. Het is een van de weinige plekken in het land waar een heel team, van geriater tot psycholoog en van ergotherapeut tot maatschappelijk werker is gespecialiseerd in het onderzoeken en diagnosticeren van eerste generatie niet-westerse laagopgeleide migranten op dementie. De grote vraag die hier in deze spreekkamer hangt, is dus: heeft deze man geheugenproblemen door een vorm van dementie? Of komt het door iets anders? Ongeveer de helft krijgt de diagnose dementie.

Dat de ziekenhuizen deze zorg heel specifiek op deze groep moeten afstemmen, daar kwam geriater Jos van Campen zo'n twintig jaar geleden al achter, toen hij nog in het Slotervaart Ziekenhuis werkte. "De testen waren afgestemd op witte opgeleide Amerikaanse mensen, waardoor we te makkelijk - en soms onterecht - bij niet-westerse migranten de diagnose dementie stelden. Al snel dachten we: hier moeten we mee aan de slag."

Marokkaanse of Turkse theeset

Van Campen (62) stopt volgende week als geriater in het ziekenhuis, maar gaat door met het onderzoek op dit vlak. Hij zit in zijn werkkamer met psycholoog Miriam Goudsmit die zich deze periode ook nog scherp voor de geest kan halen. Bij een gebroken heup zegt een foto genoeg, maar bij dementie moet je met cognitieve testen aan de slag. En dan opeens wegen een taalbarrière, opleidingsniveau, geletterdheid en culturele achtergrond zwaar mee.

Goudsmit zegt dat de testen vooral mank gingen bij de mensen die analfabeet waren. "Wij vroegen mensen bijvoorbeeld om een klok te tekenen. Daarmee meet je of iemand het abstractievermogen heeft om de cijfers en de wijzers op de juiste plaats te zetten. Mensen met dementie kunnen dat vaak slechter dan voorheen. Maar veel mensen die analfabeet zijn kunnen dat niet. Ze kunnen vaak wel klokkijken, maar een klok tekenen lang niet altijd."

Van Campen en Goudsmit maakten er werk van: ze ontwikkelden de Cross Culturele Dementie screening (CCD), een test die de taal- en cultuurbarrière poogt te omzeilen. De test is nu minder 'talig', maar ook worden er tolken ingehuurd en zijn de instructies voor de testen in zes verschillende talen ingesproken.

"Op alle vlakken wordt er rekening mee gehouden," zegt Goudsmit. "Onze ergotherapeut vraagt mensen weleens om in de oefenkeuken thee te zetten, maar dat doen ze dan óók met een Marokkaanse of een Turkse theeset, want dat is een heel andere manier van theezetten. Ander voorbeeld: Bij een soort memory-achtige onderzoeken werden voorheen plaatjes gebruikt van voorwerpen die soms niet werden herkend. "Dan lieten we een plaatje van een tennisbal zien en dan zeiden de mensen: 'Oh, een citroen.' Als je het niet kent, kun je het ook moeilijker herkennen."

Goudsmit denkt dat dit ook geldt voor dementie zelf. "Veel mensen herkennen het niet, omdat ze het niet kennen. Ze hebben het niet bij hun ouders gezien, want die woonden ver weg of zijn jong overleden. En er wordt vaak weinig over gepraat in een gemeenschap."

De winst van het weten

In Amsterdam wonen ongeveer achtduizend mensen met een officiële diagnose dementie. En dat aantal groeit hard (zie kader). Bij deze poli in het OLVG zien ze weliswaar het aantal verwijzingen groeien, maar het zijn nog steeds slechts circa tweehonderd mensen per jaar. "Een heel groot deel blijft voor ons onzichtbaar," zegt Van Campen. Dat terwijl deze doelgroep - niet-Westerse migranten, vaak laag opgeleid of analfabeet - ouder wordt en vanwege de leeftijd nu dus meer risico heeft op dementie. "Ook heeft deze groep gemiddeld vaker risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes."

Tel daarbij op dat een laag opleidingsniveau en ongeletterdheid óók nog een risicofactor is, omdat er minder verbindingen in de hersenen worden aangelegd, en dan komt Van Campen tot de slotsom dat er in de stad nog héél veel mensen moeten leven met dementie zonder diagnose. Het team van het OLVG probeert op verschillende manieren om de doelgroep te bereiken. Ze werken samen met huisartsen, geven trainingen aan praktijkondersteuners, hebben meegewerkt aan voorlichtingsfilms en ze zijn als expertisecentrum ook de vraagbaak voor collega's in het land.

Allemaal in de hoop en met de ambitie dat eerste generatie migranten eerder medische hulp zoeken. Maar waarom eigenlijk? Dementie is toch niet te genezen. Van Campen krijgt die vraag vaker en somt vervolgens de 'winst van het weten' op. "Je wilt het onder meer weten omdat je symptomen kunt duiden. Apathie kán bijvoorbeeld, als je niet weet wat er aan de hand is, worden uitgelegd als luiheid, of als een depressie. Verder kun je met medicijnen bepaalde gedragssymptomen bijsturen. En het is de sleutel naar zorg, want zonder diagnose kun je geen specifieke zorg zoals dagbesteding krijgen. Zonder zorg is het risico op overbelasting van de mantelzorger veel groter. Kortom, een diagnose is echt wel belangrijk."

Wantrouwen naar de tolk

Samira, een mantelzorger van een stukje in de vijftig, die niet met haar naam in de krant wil, denkt dat schaamte en onwetendheid voor veel mensen een grote belemmering is om hulp te zoeken. Acht jaar geleden kwam ze via een verwijzing van de huisarts met haar moeder op de poli terecht. "Mijn moeder ging destijds over straat dwalen. Gelukkig trof ze altijd wel lieve mensen die haar taal spraken, zich om haar bekommerden en haar dan naar huis brachten."

In het begin zagen Samira en haar familie nog niet écht een probleem, maar er kwamen steeds meer zorgelijke veranderingen in het gedrag. "Mijn moeder zei dat een Marokkaanse televisiester haar door de televisie direct aansprak met een persoonlijke boodschap. Ze dacht dat hij een verblijfsvergunning via haar wilde krijgen'."

Toen de huisarts deze verhalen hoorde, begon hij voor het eerst over dementie. Samira zelf voelt geen taboe of schaamte. "Maar ik weet wel dat als mijn tante met dementie in haar dorp in Marokko gaat dwalen, mensen tegen mijn nicht zeggen: 'Hou die gek bij je'. Dat is echt heel erg." Dus ja, dat er schaamte is, dat gelooft ze direct.

De artsen merken ook dat er bij de familie soms wantrouwen is naar de tolk, want: lekt hij niet naar de buurvrouw? "We moeten altijd heel goed benadrukken dat de tolk ook geheimhoudingsplicht heeft," zegt Goudsmit. "En dan gaat het al snel goed."