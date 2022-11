Verdwijnt witlof van ons bord? Zo’n vaart zal het volgens de sector niet lopen. Zorgen zijn er wel. Vooral ouderen vinden de groente lekker, jongeren moeten er weinig van hebben.

Zij kiezen voor andere groenten die beter passen bij de wereldkeuken die veel verder gaat dan aardappelen, groente en vlees. Wokgroenten, tomaten en komkommers hebben witlof ingehaald, tot verdriet van de paar witlofkwekers die West-Brabant nog heeft.

Marktanalist Wilco van den Berg van GroentenFruit Huis laat weten dat ook andere traditionele groenten als sperziebonen en spruiten uit de top 10 zijn verdwenen. "Witlof staat nog op plek 9, dat is volledig te danken aan de oudere consumenten."

In de babyvoeding

Martine Reijngoudt van kwekerij Reijnpack in Sint Philipsland zoekt de oplossing in promotie. "Met een werkgroep zijn we daarmee bezig, we staan op het punt om een marketingbureau in te schakelen." Gedacht wordt aan influencers en witlof via kookboeken en kookprogramma's onder de aandacht te brengen.

Een ander idee is om witlof in de babyvoeding te krijgen. "Zodat je als baby al met de smaak te maken krijgt. Als jongeren witlof niet kennen, zullen ze er niet snel aan beginnen."

Manier van werken

Haar collega-teler Gijs van Dongen van Nature's Gold in Zundert vindt ook dat alle mogelijke manieren van promotie moeten worden aangegrepen. Daarnaast denkt hij dat de Nederlandse telers ook zichzelf in de spiegel moeten aankijken en zelf een goede manier van werken moeten kiezen.

"Als je witlof te lang laat doorgroeien, is dat goed voor jouw opbrengst. Maar eenmaal in de winkel, ziet het product er niet uit en de smaak is dan extra bitter. Zo jaag je de consumenten weg. Eenmaal weg, komen ze niet meer terug."

Eerder oogsten

Zijn oplossing is het eerder oogsten van witlof, als de kern nog maar tot de helft van de krop komt. "Dan ziet die er beter uit en is witlof ook smakelijker. Daarnaast vind ik dat we beter moeten sorteren, kroppen van gelijke grootte in een doos leggen of voorverpakt in plastic."

Dat plastic heeft bij hem voor twijfel gezorgd, vanwege de duurzaamheid. Inmiddels is hij overtuigd. "Het is goed voor de houdbaarheid en zorgt dus voor minder verspilling."

Grote terugval achter de rug

Onlangs was er in België een bijeenkomst voor de witlofsector waar zorgen zijn gedeeld over de toekomst van de groente. Marktanalist Van den Berg zei daar dat de grote terugval achter de rug is en dat de verkoop inmiddels stabiel is. Wel is het aantal kwekers gedaald. Werd er in 1998 nog 60 miljoen kilo witlof geoogst, in 2020 was dat teruggelopen tot 53,3 miljoen kilo. Het meeste is voor de export. De groente blijft in België het populairst. Ook in Frankrijk en Duitsland is de populariteit afgenomen.

"Zeker de jongere consumenten in Nederland kiezen vanwege de tijd voor gemaksgroenten die gesneden in de koeling van de supermarkt ligt. Witlof is daarvoor niet geschikt, want het wordt snel bruin. Ook in verspakketten voor soep, salades of couscous kom je het niet tegen. Juist die pakketten doen het goed bij de consument", zegt Van den Berg.

Voedingsdeskundige en cateraar Floortje Bruijns uit Breda gruwt van de kant-en-klaarmaaltijden. "Ik weet dat de gemaksgroenten populair zijn, ik zou er zelf nooit voor kiezen." Ze ziet dat Nederlanders anders zijn gaan koken en dat dit gevolgen heeft voor de populariteit van sommige groenten.

Het kontje eraf snijden

"De jeugd grijpt sneller naar simpele groenten voor de Italiaanse keuken dan naar de Hollandse kost. Daar is niks mis mee. Ik gebruik vaak witlof in de salades. Als je het kontje eraf snijdt, heeft het een neutrale smaak en het is mooi van kleur. Het combineert mooi in een groene salade."

De zware bitterheid lijkt volgens Bruijns te verdwijnen. Dat kan kloppen, zegt Annemarie Houbraken van Rijk Zwaan in Fijnaart. Zij werkt voor het groenteveredelingsbedrijf aan de smaak en houdbaarheid van witlof. "De smaak wordt bepaald door de verhouding suiker en bitterstoffen. Die verhouding kunnen we aanpassen door veredeling. Alleen zou je dan twee types witlof in de winkel moeten leggen, de wat zoetere en de wat bittere. Vergeet niet dat veel ouderen juist wel van die bittere smaak houden."

Het tij keren