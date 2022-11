De gemeente Rotterdam gaat er voor het eerst van uit dat er géén nieuw Feyenoord-stadion meer komt. Nieuwe plannen voor het gebied zijn in de maak, en een nieuw stadion maakt daar geen deel van uit.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Een definitief einde van dit stadionproject lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk", schrijft het college vandaag aan de gemeenteraad. Wel wil de gemeente nog een gesprek voeren met de clubleiding, de stadiondirectie en de stichting die de grond exploiteert, voor ze een officieel besluit neemt. Maar het college kondigt de ontbinding van de overeenkomst met de stadiondirectie al aan, 'uitgaande van het niet doorgaan van het stadion'.

Intussen wordt ook al volop nagedacht over een andere invulling van de plek waar het nieuwe stadion zou worden gebouwd. Een combinatie van drie bureaus heeft opdracht gekregen om een opzet te maken van wat met het gebied gedaan kan worden. De opdracht is volgens de gemeente 'een ambitiedocument voor de Stadionplot zonder een nieuw stadion'. Het gaat om twee Rotterdamse bureaus die al bij de plannen betrokken waren (OMA en LOLA) en het Deense bureau EFFEKT.

Twijfel over stadionplan

Het college reageert hiermee voor het eerst op de uitspraak van de Raad van State, die vorige week een streep zette door het bestemmingsplan Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling waar een nieuw Feyenoord-stadion deel van uitmaakte. Hoewel al veel langer aan het stadionplan wordt getwijfeld - zelfs de clubleiding zag het al een tijdje niet meer zitten - bleven bouwwethouder Chantal Zeegers en de rest van het college in de plannen geloven. In augustus schreven burgemeester en wethouders nog dat er 'voldoende zicht is op het rondkrijgen van de financiering'.

Maar ook in het stadhuis is dat geloof nu vrijwel verdwenen. En dat heeft grote gevolgen. Het betekent immers dat Feyenoord definitief geen nieuw stadion zal kunnen bouwen op een steenworp van de huidige Kuip. Nu niet, maar ook in de verdere toekomst niet. Dit tot afgrijzen van de leiding van Stadion Feijenoord, die er nog steeds van overtuigd is dat nieuwbouw uiteindelijk de enige optie is. De 'economische levensvatbaarheid' van het stadion zou zijn einde naderen.

Nu een verhuizing in de buurt niet langer mogelijk is, zal De Kuip klaar moeten worden gemaakt om er nog tientallen jaren te spelen. Maar dat kost veel geld, en de vraag is hoe dat betaald gaat worden: Stadion Feijenoord heeft daar geen geld voor, de club evenmin. Of de gemeente eraan wil meebetalen en of particuliere geldschieters bereid zijn mee te doen, is nu de vraag. Scheidend stadiondirecteur Jan van Merwijk wilde niet reageren.

Grote trekker

De beoogde plek van het nieuwe stadion krijgt dus een andere invulling, maar het is nog niet duidelijk of dat woningen worden of een andere bestemming. Er gingen eerder al stemmen op om op de bewuste plek bijvoorbeeld een belangrijke culturele instelling te huisvesten, om de ontwikkeling van het gebied aan te jagen.

In ieder geval blijven de gerenommeerde ontwerpbureaus OMA en LOLA verbonden, deze keer aangevuld met een Deense partij. Cees van der Veeken van LOLA Landschapsarchitecten: "Ook zonder stadion blijft de ambitie hoog. Het moet een gebied worden met smoel. Een gebied dat de verbinding legt met de omliggende wijken en barrières beslecht. Een nieuw subcentrum voor Zuid'', zegt hij.

De focus op woningbouw ligt voor de hand, maar er wordt gekeken naar meer. "Zeker nu daar ook een brug komt. Dat vraagt niet alleen om woningen, maar om een grote trekker.'' Dat het stadion er niet komt, blijft Van der Veeken jammer vinden. "We hebben er lang aan gewerkt en we vonden het een mooi plan. Maar nu gaan we weer met volle kracht verder.''

Feit is dat de gemeente door het niet doorgaan van het stadionproject ook de bouw van duizenden woningen in rook ziet opgaan. Feyenoord City behelsde de bouw van 3700 nieuwe woningen. Duizend daarvan kunnen alsnog worden gebouwd - al moet er wel een nieuw bestemmingsplan voor worden opgetuigd - maar de overgrote meerderheid kan niet worden gebouwd nu Feyenoord in de oude Kuip blijft spelen.

Veel andere gevolgen van de Raad van State-uitspraak blijven nog ongewis. Het college somt zelf de vragen op die ze nog niet kan beantwoorden. "Vragen als hoe het gebied er dan uit gaat zien, wat gebeurt er met de landaanwinning en overkluizing, wat is de impact op het getijdenpark, wat is de relatie met de oeververbinding."

Maar het college weet ook nog niet of het nu nog aanspraak kan maken op de woningbouwimpuls (een bedrag van 21 miljoen euro die het Rijk ter beschikking zou stellen voor de bouw van nieuwe huizen), en wat de gevolgen zijn voor de grondexploitatie. De ontwikkellocatie is grotendeels in handen van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam), een consortium van bouwer Heijmans, belegger Syntrus Achmea en ontwikkelaar Provast.

Definitief

Het feit dat er definitief geen stadion komt, heeft ook gevolgen voor de grondexploitatie in het gebied. Geen stadion én minder woningen betekent vermoedelijk een veel lagere opbrengst. Maar hoeveel dat scheelt, en wie uiteindelijk voor dat verlies gaat opdraaien, is ongewis. "Wij willen op deze vragen geen overhaast antwoord geven zonder de bij de verschillende onderwerpen betrokken stakeholders hier goed over gesproken te hebben", schrijft het college. Volgens betrokkenen hoopt de Stigam nog altijd een invulling te vinden waardoor de gemaakte kosten voor de aankoop van de gronden uiteindelijk worden terugverdiend.

Ingewijden stelden eerder al dat in het stadhuis met grote verbazing op de uitspraak werd gereageerd, en dat bevestigt het college nu: "Op basis van jurisprudentie hadden we deze uitspraak niet verwacht." Ambtenaren hadden goede hoop dat op z'n minst goedkeuring zou worden gegeven aan een deel van het bestemmingsplan: de bouw van 1000 woningen aan de kant van de Laan op Zuid, de locaties Mallegat, Colosseumweg en Rosestraat. Maar ook daarvoor moet nu een nieuw bestemmingsplan worden opgetuigd.