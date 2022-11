Er zijn in Nederland verkopers actief die populaire - en vaak ook minderjarige - influencers op TikTok en Snapchat benaderen om op grote schaal e-sigaretten (vapes) te promoten en te verkopen. Dat is bij wet verboden.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Trimbos-instituut spreekt van een 'zeer zorgelijke ontwikkeling' en roept op tot strakkere handhaving. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is al langer bekend met de situatie en zegt tegen dergelijke reclame op te treden.

Reclame maken voor e-sigaretten is sinds deze zomer verboden. Alleen tabaksspeciaalzaken mogen nog reclame maken - binnen de eigen winkel. De reclames zouden bij met name jongeren ervoor zorgen dat ze geneigd zijn om te beginnen met roken. Het Trimbos-instituut ziet sinds het verbod een verschuiving in de manier waarop sommige bedrijven nu opereren. "Ze mogen niet meer officieel reclame maken, dus proberen ze achter de schermen jongeren te verleiden", zegt onderzoekster Esther Croes. "We krijgen hier de laatste tijd veel signalen over binnen. Jonge influencers met een groot bereik zijn van grote waarde voor deze bedrijven. Zij vertegenwoordigen een aantrekkelijke doelgroep."

Schimmige business

Het gaat om een schimmige business, zegt Croes. "Vooral jongvolwassenen en jongeren worden hiermee eigenlijk gewoon in de val gelokt. De tabaksindustrie is hiermee uiterst immoreel bezig. De NVWA moet hierin wat ons betreft veel proactiever optreden. Op dit moment reageren zij alleen als er een melding binnenkomt. Daarnaast hebben ook platformen als TikTok en Snapchat hierin een grote verantwoordelijkheid."

De vooral bij kinderen populaire TikTokker Jacey (60.000 volgers) krijgt wekelijks een bericht binnen van een aanbieder van elektronische sigaretten. "Dat gebeurt vaak via Snapchat, omdat die berichten snel weer verdwijnen en het lastiger te traceren is", vertelt de zeventienjarige vlogger. "Ze proberen mij te paaien omdat ik een groot bereik heb. Ze zeggen mij een vape op te willen sturen zodat ik daar dan een video van kan maken. Ik krijg daar een kleine vergoeding voor, plus de vape zelf." Jacey zegt niet te weten wie die mensen zijn. "Ik vermoed dat het bedrijven en fabrikanten zijn die onder een schuilnaam opereren."

Vapeskoning

Schuilnamen die op Snapchat met regelmaat circuleren zijn 'Shelovesvapes', 'vapeskoning' en 'vapedebestevannl'. Vanuit deze accounts worden diverse verzoeken verstuurd. Zo kreeg Jacey het volgende bericht binnen: 'Hey. Zou je onze vapes willen promoten? Je krijgt hier een vergoeding van 40 euro voor. We sturen jou een vape op naar huis, en dan kan je daar een promotievideo mee maken.' Trimbos-onderzoekster Sigrid Troelstra vindt dit soort berichten 'heel heftig om te horen'. "Dit is hartstikke illegaal. Het is een manier van de tabaksindustrie om het reclameverbod te omzeilen om zo toch mensen te kunnen bereiken."

Naast Jacey krijgen ook populaire TikTokkers als Jesse Zior (64.000 volgers) en Ryan Walls (238.000 volgers) met regelmaat berichten binnen via dit soort accounts, meldt mediabureau Prappers, dat samen met Trimbos jongeren voorlicht over de schadelijke gevolgen van tabaks- en aanverwante producten, zoals vapes.

Doorn in het oog

De NVWA noemt het een 'goede actie' dat de influencers niet ingaan op verzoeken om vapes te promoten. "We weten dat er bedrijven maar ook particulieren zijn die via sociale media proberen vapes te promoten en te verkopen", zegt woordvoerder Pascale Schreurs. "Wij adviseren om daar niet op in te gaan. Je weet ook vaak niet wat je koopt. Als wij reclame tegenkomen, treden we daar tegen op." De NVWA roept op om melding te doen als op sociale media reclame voor vapes gemaakt. "Daarbij geldt, hoe concreter de melding hoe beter wij deze in het onderzoek kunnen meenemen."

De branchevereniging voor verkopers van elektronische sigaretten noemt de signalen van Trimbos en NVWA 'verontrustend'. "Alle handel op sociale media is ons al een tijd een doorn in het oog", zegt voorzitter Emile 't Hart. "Er wordt ook op Facebook en Instagram gehandeld. Vooralsnog hebben wij nog nooit een legale fabrikant of groothandel gezien die dit deed. Als daar in het geval van deze influencer wel sprake is, dan moet daar keihard tegen worden opgetreden. Iedereen in onze branche weet dat het benaderen van deze mensen echt niet kan."

Tweede Kamer

Volgens de PvdA en ChristenUnie moet het verbod op verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen veel beter worden gehandhaafd. Die handhaving is nu 'zwaar ondermaats', stelden de partijen vorige week in een motie die door een meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen. "Er vindt niet tot nauwelijks handhaving plaats", zegt PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, een van de indieners van de motie.

Samen met Mirjam Bikker (CU) denkt hij onder meer aan de inzet van een 'mysteryguest', of testkoper. De verkoop van e-sigaretten (ook wel vapes genoemd) aan kinderen is verboden, maar minderjarigen kunnen er makkelijk aan komen. De ID-controle in winkels of op internet is slecht geregeld, stellen beide fracties in hun motie.