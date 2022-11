Sissen naar 'Jodenclub' Ajax, apengeluiden voor zwarte voetballers. Voetbalclubs gaan racisme bestrijden met moderne technologie. Is dit volgens de regels?

En weer ging het onlangs mis op de tribunes van het betaalde voetbal. Bij FC Utrecht leidde een doelpunt van de zwarte Ajax-spits Brian Brobbey tot aapachtige kreten van FC Utrecht-supporters, eufemistisch 'apengeluiden' genoemd. De KNVB moet veel harder optreden, was de reactie van Humberto Tan. Hij is voorzitter van de commissie-Mijnals, die toeziet op de bevordering van diversiteit in het voetbal en uitvoering van het aanvalsplan racisme. Tan wil dat clubs worden gestraft met bijvoorbeeld strafpunten. Clubs pakken liever de daders. Vier FC Utrecht-supporters kregen een stadionverbod.

Gezichtsherkenning moet helpen om gewraakte uitingen in stadions te traceren, daders te identificeren en sluitende bewijzen te bieden voor aangiftes. Dat is, kort gezegd, de inzet van een project van KNVB en overheid om met technologie racistische spreekkoren te bestrijden.

Dat is hard nodig, vindt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht en lid van de commissie-Mijnals. "We zien dat mensen ernstig onder die spreekkoren lijden en dat de maatschappelijke geschoktheid groot is, of dit nu gaat over Joden, homoseksuelen of zwarte mensen. Ik vind het zeer ernstig dat strafzaken mislopen omdat bewijsvoering niet rondkomt", zegt ze.

Olfers zetelde ook in een expertcommissie die technologievoorstellen beoordeelde voor Sportinnovator, een overheidsclub die een inschrijving leidde om racistische spreekkoren te bestrijden met technologie. Samenwerkingsverbanden van clubs, hun supportersverenigingen en techbedrijven konden meedingen. Er is 1,2 miljoen euro aan subsidie voor beschikbaar gesteld.

Van de vijf ontvangen voorstellen zijn die van Feyenoord, PSV en PEC Zwolle goedgekeurd, is dat van Cambuur afgewezen en dat van ADO Den Haag nog in behandeling. "We willen een proeftuin creëren met bedrijven, clubs, supporters en politie samen met de gemeenten om oplossingen te testen en te ontwikkelen. Juist het evenwicht van belangen van de partijen weegt zwaar", zegt de projectleider van Sportinnovator.

Een fraai doel, meent Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof en lector aan hogeschool Windesheim, maar het middel vindt hij discutabel. "De noodzaak van racismebestrijding staat buiten kijf. Echter, het grote techno-optimisme als middel om een maatschappelijk, moreel probleem op te lossen, vind ik wat naïef. Sport is hiervoor nu een gesubsidieerde proeftuin."

Toeschouwers informeren over afluistertechnologie

Hoe ga je mensen observeren zonder de strenge privacywet AVG te overtreden? De antwoorden staan in een lijvig privacyrapport van landsadvocaat Pels Rijcken, dat voorafging aan de antiracismeproef. Clubs moeten toeschouwers tenminste goed informeren over de afluistertechnologie die ze inzetten.

Daar gaat het al fout. Het consortium van Feyenoord test al maandenlang technologie voor het vastleggen van spreekkoren met microfoons in één stadionvak. Toeschouwers werden niet geïnformeerd, zo berichtte NRC eerder al. Ook PSV registreert al uitgebreid supportersgeluid, maar beweert dat niet met een computer te verwerken. Zo overtreedt de club op papier niet de wet.

Dat de grenzen van de privacywet worden getest, komt voort uit een maatschappelijke wens om de daders van racistische spreekkoren te pakken en te straffen. Je bent dan al snel aangewezen op het individueel traceren en identificeren in de massa. Gezichtsherkenning is het meest aangewezen middel. Maar dat botst met de privacyregels, waarschuwt Pels Rijcken. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet het ministerie van VWS weten dat automatische gezichtsherkenning een brug te ver is. "Automatische gezichtsherkenning mag enkel bij een zwaarwegend algemeen belang, bijvoorbeeld beveiliging van een kerncentrale. De bestrijding van racisme is belangrijk, maar clubs moeten dan aantonen dat er absoluut geen andere manier is om te identificeren", aldus een woordvoerder van AP.

De KNVB is tweeslachtig

Clubs zijn niet erg open over de vraag of en hoe ze gezichtsherkenning toepassen. "Gezichtsherkenning is een moeilijk woord, waarvan we proberen weg te blijven", zegt Ronald Meijer, verkoopmanager van Lobeco, dat Canadese camerasystemen levert aan Nederlandse clubs en stadions. Indien gewenst levert Lobeco daar software voor automatische gezichtsherkenning bij. "Een camera-expert denkt dan aan de technische opnamemogelijkheden, en een leek zegt: mijn data worden naar boven gehaald."

Ook de KNVB is tweeslachtig, blijkt na vragen. De bond beaamt dat er grenzen zitten aan gezichtsherkenning bij handhaving en racismebestrijding, maar de woordvoerder van de bond stelt ook: "Hier is wel mee geëxperimenteerd bij een aantal clubs." Volgens de KNVB mag je gezichtsherkenning toepassen bij toegangscontrole, niet op de tribunes. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt dat onderscheid niet.

Hoewel de toezichthouder duidelijke grenzen stelt, is de minister van justitie Yesilgöz-Zegerius minder uitgesproken. In juli 2022 beaamt ze dat gezichtsherkenning problematisch is na Kamervragen van Michiel van Nispen (SP), maar stelt tegelijkertijd: "Kwalitatief goede camera's in en rond het stadion leveren een belangrijke bijdrage aan identificatie en vervolging."

Chinees systeem van Hikvision is omstreden

Met deze onduidelijke voorschriften zoeken ze bij verschillende voetbalclubs de grens op. Bij Ajax en de Johan Cruijff ArenA wordt bijvoorbeeld gewerkt met een geavanceerd camerasysteem met gezichtsherkenning van het Chinese merk Hikvision. De Amsterdamse club en het stadion experimenteren met apps voor analyse van camerabeelden, zo berichtte website Beveiligingsnieuws.nl eerder.

Hikvision is omstreden en staat bekend als hofleverancier van de Chinese regering. Camera's worden ingezet ter observatie van de bevolking, zoals de onderdrukte Oeigoeren, bleek eerder uit onderzoek van The New York Times. Dat was reden voor het Europarlement om Hikvision-camera's uit vergaderzalen te laten verwijderen. In Nederland is het bedrijf nog wel actief, het heeft honderden klanten waaronder een aantal overheden.

Ajax en de Arena willen geen details prijsgeven over gezichtsherkenning met Hikvision, melden hun perswoordvoerders. "Wij communiceren bewust niet over de verschillende specificaties van onze camerasystemen. Het past bij de club en het stadion om, indien gewenst, gebruik te maken van innovaties."

Dit is de officiële lezing. Maar Martin Wielaart, technisch directeur van de Johan Cruijff ArenA, sprak zich eerder lovend uit in het niet-openbare vooronderzoek - in handen van Trouw - dat ten grondslag ligt aan discriminatiebestrijding met technologie in de stadions. Wielaart zegt zich "in China te hebben laten inspireren" en noemt de mogelijkheden van de Chinese systemen "vanuit technologieperspectief echt bewonderenswaardig".

De supportersvereniging van Ajax tast in het duister over het gebruik van Hikvision, en toeschouwers zijn volgens de normen die AP hanteert, onvoldoende geïnformeerd. Bij aankoop van een ticket of seizoenkaart stemmen ze weliswaar in met KNVB-voorwaarden inclusief videobewaking, maar zo'n 'terloopse toestemming' is problematisch, vindt AP. "Toestemming moet vrijelijk en ook goed geïnformeerd gegeven worden."

In Rotterdam staat de supportersvereniging De Feijenoorder sceptisch tegenover het gebruik van camera's. Interim-voorzitter Kees Lau: "Voor het ontstaan van zo'n sfeer van surveillance richting supporters hebben we grote huiver. Als je bij binnenkomst al potentieel verdachte bent, neigt dat naar Chinese toestanden met beoordeling van je gedrag en met identificatie."

Lau leidt een initiatief met de politie in Rotterdam om racisme in stadions te bestrijden, maar verkiest de menselijke maat boven afluisteren, met voorlichting en overleg.

Homo en hondenlul

Er is een groot grijs schemergebied als het gaat om het bestrijden van racisme via technologie. Wordt ook de meute die 'hi-ha-hondenlul' naar de scheidrechter roept straks vervolgd? En mag 'homo' schreeuwen naar de grensrechter niet meer, want discriminatie, en 'klootzak' wel? En Ajax-supporters die zichzelf als 'Superjoden' onderscheiden? Bejegening van FC Twente- of FC Groningen-supporters als 'boeren'?

Hoogleraar sport en recht Olfers vindt de juridische benadering noodzakelijk. "Het gaat mij in de eerste plaats om wetsovertredingen. Als de KNVB en/of de clubs verder willen gaan dan racismebestrijding, dan is dat een belangenafweging voor de rechter. Maar ik ben wel voor enig fatsoen."

Van Hilvoorde is juist om deze reden sceptisch over de inzet van technologie. "Wil je de vrije meningsuiting in stadions en straks ook in kroegen, op straat en op televisie begrenzen? Wat is wel en niet kwetsend, en hoe weegt de technologie de context, of het kwaadwillend en schokkend is?"

Kat-en-muisspel

Er zijn manieren om mensen die racistische en discriminerende opmerkingen maken te traceren zonder gezichtsherkenning toe te passen. Zo bedacht technologiebedrijf Siip Group in Zwolle een oplossing voor voetbalclub PEC. Zij identificeren stadionbezoekers via persoonlijke tickets en stoelnummers, zegt directeur Remco Voorhorst. Dat werkt als volgt: als een toeschouwer iets roept dat mogelijk racistisch is, registreert het systeem dit met de microfoon, en probeert daar met plaatsbepaling het stoelnummer bij te zoeken.