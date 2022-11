Zo’n 20 tot 40 procent van de mkb’ers wil zijn of haar bedrijf binnen twee jaar verkopen. Dat is volgens Marktlink, adviseur op gebied van bedrijfsovernames in het midden-en kleinbedrijf, beduidend meer dan tot voor kort het geval was.

Marktlink, dat al jaren de overnamemarkt volgt, ziet dat ondernemers haast krijgen met de verkoop van hun bedrijven. Normaliter geeft elk jaar 60 tot 70 procent van de mkb-ondernemers aan de zaak 'binnen tien jaar' te willen verkopen. In tijden van economische onzekerheid neemt dat aantal toe. Ook nu speelt dat, aldus Marktlink. "Je zou misschien denken dat ondernemers met hun bedrijf willen stoppen als ze een paar goede jaren achter de rug hebben, maar vaak is het tegenovergestelde het geval", vertelt Tim van der Meer, partner bij Marktlink.

De belangrijkste redenen om nu te verkopen zijn volgens hem het verzilveren van de waarde van het bedrijf, het gebrek aan een opvolger en de wens om een externe aandeelhouder aan boord te halen, waardoor het bedrijf harder kan groeien. Zorgen over de energierekening of een tekort aan personeel kunnen redenen zijn, maar die kunnen ook juist aanleiding zijn om niet te verkopen. Van der Meer: "Want als dat je enige reden is, dan is je kopersveld een stuk kleiner."

Tot pensioen

Ook overnameplatform Dealsuite ziet de animo bij mkb'ers om te verkopen toenemen. "Vroeger hield een ondernemer zijn bedrijf aan tot zijn pensioen en verkocht het dan in zijn geheel. Nu zie je dat ondernemers veel eerder voor een transactie gaan", zegt directeur Floyd Plettenberg van Dealsuite.

Volgens hem verkopen bedrijfseigenaren soms alvast een gedeelte van hun zaak, om zo 'een stukje van hun vermogen veilig te stellen'. "Feitelijk is er dus sprake van twee verkoopmomenten."

Dat ondernemers eerder hun bedrijf van de hand doen, heeft er volgens Plettenberg ook mee te maken dat informatie over bedrijfsovernames beter beschikbaar is geworden en de markt transparanter is geworden.

Ook ziet Plettenberg veel meer 'serie-ondernemers' dan vroeger. Dat zijn ondernemers die binnen een paar jaar na de start alweer bereid zijn de aandelen in hun bedrijf te verkopen.

Van der Meer bevestigt dat beeld: "Vroeger verkochten ondernemers de zaak als het minder goed ging, nu wordt verkoop van de onderneming aan een ander bedrijf of investeerders meer gezien als 'de kroon op het werk'. Vooral veel jonge ondernemers dromen ervan hun succesvolle bedrijf ooit eens te verkopen en dan wellicht weer iets nieuws op te zetten."

Volgens de twee experts blijft het niet alleen bij de wens om te verkopen, het komt ook vaker tot een transactie. Het aantal bedrijven dat dit jaar is verkocht en waarbij Marktlink bij de verkoop was betrokken, is al net zo groot als in heel 2021. De afgelopen jaren zat het aantal transacties al in de lift en de verwachting is dat de groei in bedrijfsovernames zal doorzetten.

"De turbulente macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben een beperkte invloed op de mkb- overnamemarkt. In de hele markt nam het aantal transacties in het afgelopen half jaar nog licht toe. Ondanks het drukkende effect van de rentestijging is er nog geen daling in verkoopprijzen waargenomen'', zegt Plettenberg.

Vooral in de sector groothandel, maar ook in de zakelijke dienstverlening, industrie en productie, en IT en software slagen ondernemers erin hun zaak te verkopen. Bij horeca- en retailzaken komt het volgens adviseur Marktlink minder vaak tot een succesvolle verkoop. "Hierin kan meespelen dat de ondernemer een hoger verkoopbedrag in gedachten heeft dan wat de koper wil neertellen", aldus Van der Meer.

Pensioenfondsen

Volgens de experts is er in de markt aan geld geen gebrek. Zo steken bijvoorbeeld pensioenfondsen en vermogende beleggers minder geld in beursgenoteerde bedrijven en wijzen ze een groter deel van hun belegbare vermogen toe aan investeerders.

Dat zorgt er volgens Van der Meer mede voor dat de vraag naar mkb-bedrijven gestaag groeit. "Niet zelden ontvangen we nu meer dan tien biedingsvoorstellen op een bedrijf." Ook is de interesse uit het buitenland groot: bij 80 procent van de verkoopprocessen is er interesse van buitenlandse kopers.

Hoe groter het bedrijf, hoe lastiger je kinderen zich kunnen inkopen'

Hij begon 27 jaar geleden, ouderwets op een zolderkamer, met slechts 5000 gulden en een oude Mercedes die 300.000 kilometer op de teller had staan.

In die bijna dertig jaar heeft de 56-jarige Michel Pieke een groot bedrijf uit de grond weten te stampen, met veertig medewerkers, gelegen op een industrieterrein in Mijdrecht en met een vestiging in het Belgische Laakdal. Aquafix Milieu is de grootste producent van olie- en vetafscheiders in Nederland.

"Als je 27 jaar hetzelfde doet, komt toch op een gegeven moment de sleur erin. Je moet je voorstellen dat ik 27 jaar lang veelal zes dagen in de week van half acht tot half acht heb gewerkt. Bij een werkgever kun je ontslag nemen als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging. Dat is lastiger als je zelf de baas bent, en helemaal als het bedrijf ook nog eens voelt als je kindje."

Het is er toch van gekomen. Eind september heeft Pieke zijn handtekening gezet onder de overnameovereenkomst. De Duitse multinational ACO Groep neemt zijn bedrijf over. "Ik ben er wel trots op dat de marktleider ons heeft overgenomen", voegt hij eraan toe.

Pieke heeft een zoon en dochter en er is in de familie over gesproken de zaak aan een van de kinderen over te dragen. "Mijn dochter had er wel interesse in, maar uiteindelijk wilde ik het toch liever aan een derde partij verkopen. Anders blijf je altijd bij het bedrijf betrokken en als er dan iets is, spring je toch bij. Bovendien: hoe groter een bedrijf is, des te lastiger het voor je kinderen is zich in te kopen in het bedrijf; een derde partij zal bereid zijn meer te betalen dan je ooit van je kinderen kan verlangen."

Wat hij nu gaat doen, weet hij nog niet. Hij blijft in elk geval nog een jaar als adviseur betrokken bij het bedrijf, maar dat is voor een paar dagen in de week. "Zo kan ik het gelukkig ook rustig afbouwen." Pieke overweegt om 'even niets te doen', maar hij moet er niet aan denken al achter de geraniums te gaan zitten. "Het lijkt mij wel leuk om iets met mijn kinderen op te zetten. Het product dat we verkochten, was altijd zonder veel emotie. Het lijkt mij daarom wel mooi om iets te gaan doen waarvan mensen blij worden."

