Het zijn de plaatsen waar je gedachteloos aan voorbij loopt of je fiets tegenaan zet als je er moet zijn. Maar nu springen achttien trafohuisjes in de wijk Boddenkamp in het oog. Jet Broekstra pakte de grijze kastjes in met de mooiste foto’s die ze in de buurt maakte. 'Ik zet het doodgewone op een sokkel.'

In alle seizoenen maakte ze foto's. Bij elk elektriciteitshuisje is ze talloze keren geweest. Zo ontstond een collage aan foto's van steeds dezelfde plek waarmee Jet Broekstra dan aan de gang ging. Broekstra: "Ik schilder. Het resultaat is verbluffend, zowel verrassend als gewoon. Zoals het trafohuisje in de buurt van de oude Ambachtschool. Dat is beplakt met een foto van het huis dat ernaast staat. Die mensen hebben dat zelf gebouwd. Maar als je in je eigen huis zit, dan zie je het niet. Nu kunnen ze er tegenaan kijken door de foto op het kastje."

Het poppenhuis

Nu haar project af is komen de reacties. Zoals over het trafohuisje voor een huis aan de Hengelosestraat, pal tegenover het Koetshuis. Het is net alsof er voor de bakstenen woning met witte kozijnen, en geen plantje in de tuin, een kopie in zakformaat staat. "Ik had het huisje ook kunnen inpakken met een bos bloemen, maar dan wordt het decoratie. Er moet altijd een verrassing in zitten. Bij deze foto zei iemand dat ze zin had haar barbies te pakken en op die plek te gaan spelen." Zo kreeg dat trafohuisje de naam poppenhuisje. "Dat het dat gevoel oproept, daar word ik blij van."

Droste-effect

Ze werkt graag met het zogenoemde droste-effect, waarbij een afbeelding een verkleinde versie van zichzelf bevat. Zoals het grijze kastje voor een gebouw waarin Tactus huist. "Zo worden de stenen in de toegangspoort in één keer de mensen die een beetje dwars in de maatschappij staan. Dat niemand weet dat ik daar aan moet denken als ik het trafohuisje nu zie, dat vind ik leuk. Je ziet: ik leef me in op de locaties waarmee ik werk."

Lelijk

De Kottendijk, de voormalige Ambachtschool waarin nu appartementen zijn, het zijn allemaal plaatsen die nu een mooi trafohuisje hebben. Jet Broekstra fietst er graag even langs. En altijd even over de Deurningerstraat, waar de gele Jumbovlaggen mooi rijmen met de wolkenlucht waarin het trafohuisje is getransformeerd. "De hemelpoort, zo noem ik het. Een lelijke plek die in een keer veel beter is geworden. Vroeger gooiden mensen hun fiets ertegenaan. Sinds het er zo uitziet staan de fietsen keurig in het rek."