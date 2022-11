Dragqueens staan op feestjes meestal garant voor een flinke dosis uitbundig entertainment. In de voorstelling 'Come as sensitive as you are' tonen leden van het Eindhovense queercollectief DayDayGay ook de andere kant. 'Ik sta liever op het podium dan dat ik over straat loop.'

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met het optreden van DayDayGay werd zaterdag het theaterfestival Let's Talk About Sex afgetrapt. De hele maand november zijn er tal van optredens en kunstuitingen in het Parktheater met seks als centraal thema.

Eindhovenaar Paul Kuijpers voelt zich helemaal op zijn gemak als hij in de huid van dragqueen Cindy van der Loan kan kruipen. Hij groeide op in Liessel, aan het Loon. Vandaar de achternaam van zijn alter ego. "En Cindy? Zo heette vroeger onze golden retriever", legt hij uit in de voorstelling Come as sensitive as you are.

Dragqueen Cindy geeft zich op het podium van het Parktheater bloot. Kuijpers speelde vroeger met zijn vriendinnen in de Liesselse maisvelden: "Daar fantaseerde ik over het dragen van jurken. Het was een onbezorgde tijd, waaraan ik nu als dragqueen terugdenk en waarmee ik mezelf kan zijn. Dat onbezorgde jongetje van toen, dat is Cindy!"

Angst, onzekerheid en een onveilig gevoel

Dat het leven als dragqueen en sowieso als queer (niet-heteroseksueel) niet altijd makkelijk is, wordt in de voorstelling ook duidelijk. Angst, onzekerheid en een onveilig gevoel overheersen vaak. "Ik sta liever op het podium dan dat ik over straat loop", zegt Cindy. "Het is lastig om je plek te vinden in de door heteroseksuelen gedomineerde wereld."

De voorstelling 'Come as sensitive as you are' van het Eindhovense queercollectief DayDayGay in het Parktheater. Foto: René Manders/DCI Media

Come as sensitive as you are gaat soms diep, maar wordt nooit te zwaar. De drang om te feesten en het leven te vieren is bij de dragqueens te groot. Om de boodschappen in de show zit vaak een komische strik.

Zo wil DayDayGay niet meer tegen de queer-gevoelens strijden. Nee, het is tijd voor verandering. Die saaie heteroseksuelen moeten zelf maar eens de strijd aangaan met hun heteroseksuele gevoelens. DayDayGay steekt daarbij graag een middelvinger op naar het publiek. Een liefdevolle middelvinger, wel te verstaan. Want de liefde is altijd aanwezig.

De show was geregisseerd door Lenneke Maas en trok zaterdagavond zo'n 150 bezoekers. Eindhovenaar Roberto Visser herkende veel van wat hij in de voorstelling zag. "Mooi hoe ze zich bloot geven. Ja, en vooral fijn zo'n avondje in het Parktheater. Er worden maar weinig queer-evenementen in Eindhoven georganiseerd. Veel te weinig."

Ook Angelique Bellemakers uit Eindhoven is enthousiast: "Goed dat ze hun kwetsbaarheid weergeven. En ik dacht eigenlijk meteen ook: wat goed dat deze voorstelling in het Parktheater is te zien. Dit is toch een beetje een elitaire plek."

Het is de eerste keer dat het Eindhovense theater zo'n festival organiseert en als het aan Bram Jacobs van het theater ligt, volgen er meer. "We willen meer dan alleen maar een theater zijn. We willen midden in de samenleving staan en het debat over bepaalde thema's op gang brengen."

Dat zijn theater nu een maand lang in het teken staat van seks, levert al veel reacties op, vertelt Jacobs: "Zowel positief als negatief. En dat is juist goed. Er is veel aandacht voor seksuele geaardheid en genderidentiteit, terwijl we als land steeds preutser lijken te worden. Die paradox willen we bespreekbaar maken."

Primeur: bijdrage uit Stimuleringsfonds