De nieuwe datingshow Fboy Island (HBO Max) onderscheidt twee soorten mannen: 'fuckboys' en 'nice guys'. Het doet denken aan een cliché uit een ander tv-programma: hoezo krijgen mannen in Lang leve de liefde (SBS6) zo vaak te horen dat ze 'te lief' zijn?

Het is wél lekker overzichtelijk, in de nieuwe datingshow Fboy Island (HBO Max) - of althans, in potentie. Hier zijn mannen beschikbaar in twee smaken, qua uiterlijk niet echt van elkaar te onderscheiden. De helft is een 'nice guy': een goedhartige gast die uitziet naar een leuke relatie. Of, om te spreken met een woord dat deelnemers aan dit soort realityprogramma's de hele tijd gebruiken: nice guys zijn 'oprecht'. De andere helft is ter plaatse als een zogenoemde 'fboy', een 'fuckboy': het wispelturige type dat romantische belangstelling veinst, maar vooral wordt verleid door de 50 1.000 euro die aan de finish lonkt.

Drie vrouwen proberen al flirtend de goeden van de kwaden te onderscheiden en zo veel mogelijk foute mannen te elimineren. Het programma is "een machomannenmijnenveld", zegt presentator Lisa Loeb in de eerste aflevering. "Ga je voor een nice guy die lief, loyaal en betrouwbaar is, of ga je toch weer voor die fboy, onbetrouwbaar maar o zo onweerstaanbaar?"

Lekkere tv

Natuurlijk, ook deze datingshow moet in de eerste plaats een lekker wegkijkende tv-serie zijn. Het deelnemersveld bestaat uit sportief uitziende, extraverte mannen en vrouwen van in de twintig die niet terugdeinzen voor een camera op hun gezicht, en die allemaal zin hadden in een kosteloos verblijf op een warme opnamelocatie (de Dominicaanse Republiek). Uiteraard is er een tiktokster die wat nieuwe volgers hoopt te scoren.

Fboy Island is moeilijk serieus te nemen als aangewezen vindplaats van ware liefde, zoals Temptation Island moeilijk serieus te nemen is als 'ultieme relatietest'; dat weten de makers zelf ook wel. Ze promoten Fboy Island semi-grappend als 'een programma met een knipoog naar het datinggenre en een sociaal experiment dat eeuwenoude levensvragen stelt als: kunnen fboys echt veranderen? En eindigen nice guys altijd als laatste?' Het is onderdeel van het format dat presentator Loeb, vorige zomer winnaar van kennisquiz De slimste mens, de spot drijft met de archetypen die Fboy Island uitvergroot, en de mannen soms op hun plek zet.

Het zal liefhebbers van datingprogramma's er niet van weerhouden om na een paar afleveringen benieuwd te raken naar de afloop, temeer daar het Amerikaanse voorbeeld van de Nederlandse Fboy Island bekendstaat om z'n wendingen.

Goed Doel

HBO Max maakte in juli bekend geen Nederlandse producties meer te laten maken. De opnamen van Fboy Island waren toen al begonnen. Van de Amerikaanse versie was in de zomer het tweede seizoen te zien. Het eerste seizoen had een nogal controversiële finale. Als een vrouw met een als 'nice guy' gecaste man zou eindigen, mochten ze samen 100 duizend dollar verdelen. Ging ze voor een 'fuckboy', dan mocht hij kiezen: of de relatie voortzetten en het geld delen, of vol op het fuckboy-orgel gaan en het hele bedrag zelf houden. Toen een man dat laatste deed, kwamen de programmamakers met een moralistische twist: de fuckboy in kwestie kreeg geen cent. In plaats daarvan gingen de dollars naar een goed doel naar keuze van de vrouw die voor hem had gekozen.

Lang leve de liefde

En het zal wel niet als knipoog naar het genre zijn bedoeld, maar de premisse van Fboy Island doet denken aan een fenomeen uit een dagelijks datingprogramma op SBS6 waarvan sinds begin 2020 meer dan zeshonderd afleveringen zijn uitgezonden. En dan vooral aan de afwijzing die in Lang leve de liefde iedere week uit verscheidene vrouwenmonden (het zijn echt altijd vrouwen) rolt, soms meerdere keren in één aflevering: "Ik denk dat je te lief bent voor mij."

Kijkers krijgen er jeuk van, en drang om kribbig te twitteren - Lang leve de liefde is onder de hashtag #lldl haast elke dag trending topic. Wat willen die vrouwen nou, met hun 'te lief'? 'Willen ze liever klappen of zo?'

Toch even uitleggen, voor wie niet bekend is met deze datekijkdoos. Dat het appartementencomplex van Lang leve de liefde zo'n intrigerende plek is, komt doordat de geknipte en geplakte tv-werkelijkheid hier de (on)weldadige realiteit van het daten nog het dichtst benadert. Twee vrijgezellen verblijven in ieder geval 24 uur met elkaar in een huis. Daarna vertellen ze elkaar hoe ze hun tijd samen hebben ervaren, en of ze nog eens 24 uur willen blijven. Wie het drie dagen met elkaar uithoudt, gaat als 'match' naar huis - en naar een gesponsorde hotelkamer.

Dates zoals dates gaan

Het aardige aan Lang leve de liefde is dat het gros van de liefdeskandidaten echt lijkt mee te doen uit nieuwsgierigheid naar deze manier van blind daten, niet om op tv te komen. Ze hebben uiteenlopende sociale achtergronden, zijn van alle leeftijden en vaak genoeg verre van vaardige kletsers, met alle ongemak van dien. Hun dates gaan zoals dates gaan: lang niet altijd is het een daverend succes (al brengt Lang leve de liefde vergeleken met bijvoorbeeld First dates aanzienlijk meer koppels voort), zelden ook een totale mislukking. De meest voorkomende variant is 'was gezellig, maar hier laten we het bij'.

In de Lang leve de liefde-villa hebben de makers een pot met vragen neergezet, een welkom opvulmiddel van stilten. Zo ook tijdens de date van Lisanne (22) en Daniël (23), uitgezonden op 18 oktober. Zij viel tot nu toe "een beetje op dat bad boys-type", vertelde ze. Nu hoopte ze iemand te ontmoeten "die heel erg loyaal is, iemand die laat zien dat ik echt de enige voor hem ben, dat-ie alleen van mij houdt". Hij viste een kaartje uit de vragenpot: "Hoe zie jij de rolverdeling binnen een relatie?"

Zij, meteen: "De man moet de baas zijn. (...) Ik denk dat jij heel lief bent, maar ik denk dat jij soms ook wel te lief kan zijn. Maar dat is mijn eerste indruk. Ik denk dat je te veel dingen accepteert die eigenlijk niet kunnen, zeg maar."

Die eerste indruk kon Daniël niet meer wegnemen. In dezelfde aflevering maakte Astrid (59), voor het programma opgegeven door haar schoondochter, er geen geheim van dat ze 24 uur met weduwnaar Teun (61) 'op zich geweldig' had gevonden. "Je bent een ontzettend lieve man. Ook heel geverig en vrij. En je moet jezelf ook absoluut nooit veranderen." Ze schoot vol: "Sorry, ik ben een beetje emotioneel."

Teun, die de bui al voelde hangen: "Laat 'm maar komen."

Astrid: "Ik gun jou gewoon een vrouw die niet over je heen walst. En ik weet zeker, ik kan dat doen. En dat lijkt nu niet zo, dat weet ik, maar dat heb ik wel af en toe. En dan heb ik toch iemand nodig die me af en toe wat tegengas geeft. Ik denk doordat je zo lief bent, mis ik net een stukje... voor mij mannelijkheid, maar dat is het eigenlijk niet, maar ik weet eigenlijk geen andere naam te benoemen (sic)."

Teun: "Ja..."

Astrid: "Ik bedoel de dingen... even het voortouw nemen, beslissingen nemen, tegengas geven."

Teun, terneergeslagen: "Het lukt niet altijd, hè."

Tegengas

Dat 'tegengas' is een ander de pan uit gerezen datingprogrammacliché. Tila Pronk, die als psycholoog meewerkte aan Married At First Sight (RTL 4), hoorde het vrouwen geregeld zeggen als ze in het voortraject van dat programma hun 'wensenlijst' doornam. Pronk is universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University, gepromoveerd op de vraag waarom sommige mensen beter in staat zijn een relatie te behouden dan andere. Wat haar betreft zitten 'tegengas' en 'te lief' in de bak van uitdrukkingen die mensen gebruiken terwijl ze eigenlijk iets anders bedoelen.

Natuurlijk is er niet zoiets als 'te lief', zegt zij beslist. "Niemand kan toch ooit 'te betrouwbaar' zijn? Binnen een goede relatie creëert lief en betrouwbaar zijn juist een gevoel van veiligheid." Pronk vermoedt dat vrouwen die 'te lief' bezigen eigenlijk vinden dat hun date 'te meegaand' is . "Als de ander zijn eigen voorkeuren niet laat blijken, kun je onmogelijk herleiden wie diegene eigenlijk is. Terwijl we ons juist graag verrijken aan de hand van een nieuwe persoon die we in ons leven toelaten. Wie bang is om de ander af te schrikken door te laten zien wie hij of zij echt is, blokkeert die optie en bereikt eerder het tegenovergestelde."

Zo'n 'te lief'-afwijzing komt mogelijk ook voort uit het feit dat mensen hun keuzen graag rationaliseren, denkt zij. "We willen onszelf en de ander een gegronde verklaring geven waarom het niks wordt, ondanks raakvlakken die er soms wel zijn. Maar vaak valt helemaal niet uit te leggen waarom er geen aantrekkingskracht is, waarom 'de vonk' niet overslaat. Ook voor wetenschappers blijft dat de million dollar question. Er is veel bekend over factoren die een relatie kans van slagen geven, maar we weten te weinig om de chemie tussen twee mensen te kunnen voorspellen."

Verhoudingen tussen man en vrouw

Cultuursocioloog Samira van Bohemen, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, legde vorig jaar in de Volkskrant uit waarom ze 'tegengas' beschouwt als een vorm van hedendaags aftasten. "Ooit bestond er geen discussie over de verhoudingen tussen man en vrouw, maar een hiërarchische rolverdeling met de man aan het hoofd is allang niet meer het uitgangspunt. Ik denk dat de meeste van deze vrouwen geen superdominante man willen, maar ook niet de totale omkering. Wat dan wel precies, dat moet nu meer dan vroeger verkend en bevochten worden."

Van Bohemen noemde Lang leve de liefde in dat opzicht een interessant programma, 'omdat het de rituelen van het flirten laat zien, maar ook welke culturele en sociale denkbeelden daaraan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld over man-vrouwverhoudingen'. Ze zei: "Ik maak eruit op dat de meeste vrouwen er geëmancipeerde gedachten over hebben. Ze vinden gelijkwaardigheid in een relatie belangrijk, en toch hebben ze vaak traditionele ideeën over de rol die een man moet vervullen. Je hoort vrouwen die het over 'tegengas' hebben vaak iets zeggen over mannelijkheid, al blijft het meestal onduidelijk wat ze daar nu precies mee bedoelen."

Ook in Fboy Island valt het woord, en het ligt voor de hand dat 'tegengas'-zoekers hier recht in de armen van een fuckboy worden gedreven. Tila Pronk benadrukt graag nog eens dat dat dichotome beeld van goed of fout 'natuurlijk' niet realistisch is. "Iedereen kan een slechte of een goede partner worden in een bepaalde situatie. Dat hangt van allerlei factoren af, zoals in welke fase van je leven je zit en wat je in je jeugd en liefdescarrière hebt meegekregen op het vlak van intimiteit. Veel mensen die in relaties zaten die hun meer kwaad dan goed hebben gedaan, ontwikkelen onveilige hechtingspatronen en worden vervolgens zelf ook een minder prettige partner, in termen van veiligheid. In een relatiecyclus, zoals ik het maar even noem, kun je jezelf gelukkig wel weer een beetje helen."

Compleet ander type

De premisse van Fboy Island legt bloot wat zij 'de grootste denkfout in de liefde' noemt. "Vaak hebben we in ons hoofd wel een beeld van iemand die goed in ons leven en bij onze waarden zou passen, maar het is meestal een compleet ander type dat ons van onze sokken blaast. Wat dat betreft heeft de natuur ons een verschrikkelijke loer gedraaid, want dat spannende gevoel krijg je zelden van iemand met wie het meteen vertrouwd voelt. Die kan dan al snel in de friendzone belanden."

Zie hier ook de herkomst van het veelgebezigde zinnetje 'Ik val eigenlijk op bad boys', aldus Pronk. "Zij brengen een gigantische berg gevaar met zich mee die ons lichaam in de hoogste staat van paraatheid brengt. Die alarmbellen kun je eenvoudig verwarren met chemie en passie. Een heleboel mensen zitten vast in dat patroon: ze overtuigen zichzelf ervan dat ze dat gevoel nodig hebben om iemand überhaupt een kans te geven."

Ook de presentator van Fboy Island, Lisa Loeb, heeft zo haar 'te lief'-theorie. "Het is volgens mij een van de clichézinnen die we uitspreken als we het eigenlijk gewoon niet voor ons zien met een ander, zonder dat we precies weten waaraan dat ligt."

'Val me niet lastig met je rozen'

Zelf trouwde ze vier jaar geleden met de man met wie ze bijna acht jaar samen is, maar daarvoor deed ze naar eigen zeggen de nodige 'fuckboy-ervaring' op. Zoals zij het indertijd beleefde: "Mannen die goed in de markt lagen en emotioneel niet zo beschikbaar waren, daar voelde ik me toe aangetrokken, niet tot de jongen die me een keer rozen gaf op Valentijnsdag. Toen dacht ik letterlijk: 'Val me niet lastig met je rozen!' Als een gewilde man moeilijk deed, vond ik het interessant en wilde ik hem per se hebben."

Het is nu eenmaal ook een soort spel in het begin, zegt ze, dat versieren. "Ik bedoel niet een spel in de betekenis van 'spelletjes spelen met elkaar', maar wel dat niemand in die paringsdans te beschikbaar wil lijken. Bij een man die mij binnen een paar seconden terug appte dacht ik altijd: ho ho, even rustig aan." Voor alle duidelijkheid: "Ik vind het nu juist fijn dat mijn man lief voor me is en dat hij me aanmoedigt in plaats van me kleiner probeert te maken; dat is toch wat ik me voorstel bij iemand die tegengas geeft."

Ze wil vanzelfsprekend niets verklappen over het verloop van Fboy Island. Maar dat in ieder geval één van de vrouwen het warm krijgt van een rechtgeaarde fuckboy kun je nauwelijks 'weggeven' noemen, want geheel in de lijn der verwachting. De fuckboy in kwestie krijgt zelfs nog een kans om voor nice guy door te gaan wanneer hij al lang en breed heeft toegegeven dat hij in de hoedanigheid van fuckboy naar de andere kant van de wereld is gevlogen, want nu hij háár heeft ontmoet, lijkt hij wel 'oprecht'.