'Kleine beetjes liefde. Gewoon een lieve lach. Of bemoedigende woorden. Een beetje elke dag.' Een strofe uit een gedicht van Myrthe Kamerbeek. Eentje die haar typeert, zegt haar moeder Miranda Kamerbeek. Op 21-jarige leeftijd maakte Myrthe een einde aan haar leven.

Moeder Miranda put troost uit de zinnen uit het gedicht van haar dochter. Ze helen. Myrthe maakte graag mensen blij, maar liep zelf vast in het streven naar dat gevoel van geluk. Mede als gevolg van een autistische aandoening.

Miranda eert nu haar dochter met een boek, vol gedichten en tekeningen die Myrthe in de loop der jaren maakte. Bericht vanuit mijn hart - Zoektocht in het dagelijks leven met autisme, is de titel. Zondag 6 november wordt het gepresenteerd in de Enschedese Ontmoetingskerk (15.00 uur). Miranda vervult daarmee een grote wens van Myrthe, want ze hoopte ooit een dichtbundel uit te geven.

Confronterend

"Aan het samenstellen van dit boek beginnen, dat was best zwaar", zegt Miranda. "Ik heb er in feite twee jaar over gedaan om zover te komen. Confronterend was het. Er zijn gedichten bij die ik pas na haar dood voor het eerst las. En er zijn ook gedichten die zo zwaar zijn, dat je er bij wijze van spreken geen drie van achterelkaar kunt lezen. Maar ook hele mooie, hoopvolle gedichten."

Liefdevol

Ondanks dat het zwaar was hielp het Miranda ook bij de verwerking. "Het geeft me een warm, liefdevol gevoel dat ik haar wens vervul." Maar er is ook een andere, achterliggende wens. Miranda: "Ik hoop dat het boek de weg vindt naar begeleiders, hulpverleners en beleidsmakers. In de hoop dat ze beter invoelen hoe het is om te leven met een rugzak, een rugzak zoals Myrthe en vele anderen bij zich dragen."

Ingewikkeld

Myrthe woonde zelfstandig met begeleiding van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Ze leed aan het syndroom van Asperger en had tevens 'wat andere uitdagingen' die haar belemmerden in het dagelijks leven. Miranda: "De omgang met andere mensen was voor haar ingewikkeld en complex. Ze begreep vaak de context niet van wat anderen zeiden of voelden. Ze kon emoties niet inschatten, de finesse van gezichtsuitdrukkingen. Grapjes, sarcasme of ironie, ze begreep dat niet. De sociale context ontging haar. Terwijl Myrthe wel intelligent was en makkelijk vwo had kunnen doen. Maar sociaal functioneren in het gewone leven, dat is wat anders."

Depressie

Myrthe zag haar probleem zelf ook. Ze ging steeds depressiever door het leven. Miranda: "Myrthe was sociaal, wilde altijd anderen helpen. Dat lukte natuurlijk niet en daar had ze last van. Ze kon niet goed of moeilijk relativeren. Ze kreeg last van depressies en die werden intensiever. Ik zag haar afglijden. We hadden een goed contact en ze vertelde me alles wat haar dwarszat en wat ze beleefde. Positief en negatief. Maar op haar zwaarmoedigheid kreeg niemand grip, ik ook niet. Dat was zwaar. Op een gegeven moment houd je als moeder rekening met een einde, zoals dit."

Iets liefs

Zoekend naar de juiste gedichten voor een bundel vond Miranda uiteindelijk Kleine beetjes liefde. Het moet een van haar laatste zijn geweest. Miranda: "Het bevestigt haar leven en gedachten, zoals ik ze heb gevoeld. Haar instelling, het hoeft niet allemaal groot. Gewoon iets liefs, iets aardigs tegen iemand zeggen is soms al genoeg. Zo wilde ze leven. Dat is wat ze met dit gedicht wilde zeggen."