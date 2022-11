Dertig Gelderse kinderen hebben acuut een plek nodig in een pleeggezin. In Hummelo zag Resie Rutten in 23 jaar 40 veertig pleegkinderen voorbijkomen. In De Heurne hebben Martine en Henk naast hun vier zonen nóg drie pleegkinderen. Een portret van twee gezinnen.

Shurelli (29) is vijftien jaar als het thuis in de volkswijk in Arnhem niet meer gaat en ze te horen krijgt dat er een pleeggezin voor haar is gevonden: in Hummelo in de Achterhoek, op een boerderij.



Ze wordt met de auto gebracht door haar moeder en oma. Onderweg ziet ze groene velden, amper gebouwen, geen winkels en veel koeien. Als de auto stopt op het erf en Shurelli uitstapt, vraagt ze in paniek: "Moet ik hier koeien melken?"

'Vriendinnen? Nee, zussen'

De Antilliaanse woont al weer acht jaar met haar zoontje zelfstandig in Doetinchem. Toen ze in 2014 zwanger werd verliet Shurelli het pleeggezin in het buitengebied van Hummelo, maar houdt tot op de dag van vandaag nauw contact met haar pleegouders Resie (66) en Agnes (70) Rutten.



Deze doordeweekse morgen zit ze in Hummelo aan de enorme tafel - er is zeker plek voor tien - in de woonkamer, samen met Inge (25) en pleegmoeder Resie. De drie vrouwen kijken uit over de landerijen. Shurelli en Inge woonden hier beiden als pleegkind. Op de vraag of ze vriendinnen zijn, zegt Shurelli: "Nee, zussen."

Shurelli wil niet precies vertellen waarom ze thuis wegging. Volgens haar was het een opeenstapeling van "onveilige, nare en ongewenste" situaties. Pleegzorg kwam in actie en jeugdhulporganisatie Entrea Lindenhout vond een nieuw thuis voor haar.



Bij aankomst probeerde pleegmoeder Resie de nieuweling uit Arnhem gerust te stellen door te zeggen dat ze geen koeien en varkens hielden. Ondertussen moest Shurelli ook nog van iets anders bekomen. "Je denkt een vader en moeder te krijgen. Maar ik belandde bij twee zussen."

'Ja, we hebben een rijk leven'

Pleegouders Resie en Agnes kochten in 1999 samen de oude boerderij bij Hummelo. Resie werkte als manager in de zorg in de buurt van Arnhem en bleef dat tot vorig jaar zomer doen. Haar zus Agnes had toen al reuma en zocht thuis een zinvolle invulling van haar bestaan. Dat werden pleegkinderen.



"We hebben in 23 jaar meer dan veertig pleegkinderen gehad", zegt Resie. "Sommigen waren twee periodes bij ons. We hebben een groot huis: zeven slaapkamers met een eigen toilet en douche. Maximaal woonden hier vier à vijf kinderen."



Vorige zomer zijn ze er even mee gestopt, maar nu hebben ze zich weer opgegeven bij pleegzorg. "Helemaal stil is het hier trouwens nooit geweest. Het zoontje van Shurelli loopt hier al vanaf zijn geboorte een paar dagen in de week rond en is voor ons ook een pleegkleinkind. Ja, we hebben een rijk leven."

Immense keukentafel

Hemelsbreed 30 kilometer oostelijker zit Martine Jansen (49) aan een immense keukentafel - ook tien plekken - in De Heurne, een buurtschap bij Dinxperlo. Aan de wand achter haar hangt een schoolbord, onderverdeeld in negen rijen.

De eerste twee kolommen zijn voor haarzelf en haar man Henk (54) die overdag vrachtwagenchauffeur is. Er zijn vier kolommen voor hun zonen Jonathan (22), Tobias (20), Benjamin (15) en Gideon (13).



En er zijn nog kolommen voor Oanh (18) en de twee jongsten in het gezin: een broertje en een zusje van 9 en zeven jaar oud. Zij worden vanwege privacyredenen niet met naam genoemd.



Oanh en de twee jongsten zijn de pleegkinderen van Henk en Martine die, alsof dit nog niet druk genoeg is, in de weekeinden nóg een pleegkind over de vloer hebben, een meisje van 8.

'We hadden er niet ineens zeven'

"We hebben een groot huis en ik wilde altijd een groot gezin", legt Martine uit. "Alleen leek het bij ons te stokken na Jonathan en Tobias. Bij de huisarts zag ik een folder over pleegkinderen. Ondertussen is Oanh (een Vietnamese die is opgegroeid in Arnhem) al elf jaar bij ons.



Oanh voelt als onze dochter. Daarna kregen we zelf nog Benjamin, die inderdaad geen Benjamin bleek, en Gideon. Daarbij bleef het lang. Tot het jongste pleegkind zeven jaar geleden bij ons kwam toen ze 8 dagen oud was.



Ze had een iets ouder broertje voor wie de moeder ook niet kon zorgen. Ze blijven bij ons tot ze het huis uitgaan. Het is best een grote groep, maar ze zijn geleidelijk gekomen. Wij hadden er niet ineens zeven."

Contact met de biologische ouders niet altijd makkelijk

Oanh, die een opleiding volgt tot schoonheidsspecialiste en later haar eigen salon hoopt te hebben, vertelt dat ze zes jaar was toen ze door pleegzorg bij haar pleegouders werd geplaatst.

"Ik kreeg te horen dat we iets leuks gingen doen", zegt ze. "Toen kwam ik in een vreemd gezin. In het begin huilde ik elke avond en zei dat ik terug wilde. Maar na een poosje was ik meer gewend. Nu ben ik aan hen gehecht."



Het contact met de biologische ouders is niet altijd even makkelijk. Martine vertelt dat er sinds drie jaar geen bezoekregeling meer is met de moeder van de twee jongste pleegkinderen, die uit een ander deel van de Achterhoek komen.

Pannenkoeken

"De moeder zocht ons aanvankelijk wekelijks op. Later spraken we af bij een bezoeklocatie van Entrea Lindenhout waar de kinderen ook konden spelen. Soms kwam de moeder niet opdagen.



Ik zag dan enorme teleurstelling bij de kinderen, maar ook hun loyaliteit. Ze zeiden ook dat ze terug wilden naar hun moeder: 'Kunnen we niet bij mama blijven?' Thuis zette Henk pannenkoeken op tafel, dan was het weer goed."

'Mijn pleegkinderen weren liefde af'

Martine is de pijnlijke situaties gewend en weet ook dat ze geen liefde van haar pleegkinderen hoeft te verwachten. "Mijn pleegkinderen weren liefde af. Willen altijd alles zelf doen, zonder hulp. Ik houd net zoveel van ze als van mijn eigen kinderen.



Maar als ik dat gevoel toon met een knuffel waarin alles ligt, zijn er pleegkinderen die daar niet mee overweg kunnen. Je voelt de weerstand. Dat is ook beangstigend. Hoe moet dat in de toekomst?"

De Heurnse pleegmoeder zegt van zichzelf chaotisch te zijn, daar helpt ook het schoolbord niets aan. "Elke dag zeg ik wel een keer 'Oeps!'"



Maar druk vindt ze het niet. Het is dat Henk en haar zonen het zo wel mooi vinden, anders was er plek voor nóg een pleegkind. Ondertussen vormt het samengestelde gezin een bont gezelschap. Afgelopen zomer gingen ze met hun achten (de een na oudste zoon Tobias bleef thuis) in twee auto's op vakantie naar Toscane. "In een huis aan zee."

'Ze ruiken anders'

Een nieuw pleegkind is niet altijd direct feest. "Ze ruiken anders", volgens Martine. "Je hebt zelf ook reserve. En het duurt even voor je elkaar leert kennen."



Soms lukt het ook gewoon niet. "Twee broertjes kregen we als eersten geplaatst. Ik kwam erachter dat ik met een van de twee geen match had. Daar kan zo'n kind niets aan doen. Uiteindelijk zijn ze naar een ander gezin gegaan.



Ook kregen we eens een crisispleegkind van vier jaar oud uit de Randstad. Die had al zeven pleeggezinnen voor ons gezien. Het jongetje werd gebracht met een auto, kende ons niet en had alleen een tasje meegekregen. Hij is niet meer bij ons. We hebben geen contact meer. Soms is dat ook beter voor het kind."

'Vincent is een echte Hummeloër geworden'

Terug naar de net zo grote tafel in Hummelo. Resie gaat in gedachten haar veertig pleegkinderen na. Vincent bijvoorbeeld is haar net zo lief als Shurelli en Inge.

"Vincent is een echte Hummeloër geworden, woont samen met zijn vriendin en praat dialect. Soms vragen we hem voor een klusje en komt hij houthakken."



Maar ook herinnert ze zich het meisje dat tot haar 15de bij het pleeggezin woonde. "Ineens zette ze zich af, wilde weg. 'Dit is je huis', zeiden we nog. Daar hebben we enorm verdriet om gehad. Want dat is pleegouder zijn ook: verdriet hebben als het niet lukt."

'Het kon niet meer'

En wat te denken van de nacht dat een pleegzoon wegliep van huis. "Een broertje en een zusje. Prachtige kinderen. Ze behoorden tot de eerste donkere kinderen in Hummelo. Zij was 8, hij 10. Op een nacht liep hij weg. Hierachter (Resie wijst naar de landerijen, HH) kun je héél ver weglopen.



Van zijn zusje kreeg ik pas nog een appje. Ze zat op een camping in Lochem, daar hebben we haar opgezocht. Ze is nu een volwassen vrouw met twee kinderen. Met het broertje van toen dat wegliep, gaat het redelijk. Ja, hij kwam terug. Maar ging daarna weg bij ons. Het kon niet meer."

'Was ik maar eerder in Hummelo beland'

Vlak achter de boerderij staat een huisje waar Inge woont. Ze kwam hier tien jaar geleden toen ze 15 was. Vanuit een Winterswijks pleeggezin. Daarvoor had ze in een ander pleeggezin gezeten en in nog een ander pleeggezin in Apeldoorn.



En ze is nóg weer ergens anders geboren. "Was ik maar eerder in Hummelo beland", zegt ze. "Hier vond ik hulp, zorg en werd er meegedacht."



Ze woont zelfstandig met haar twee poezen in het huisje. Sinds zes weken heeft ze een vriendje. Ondertussen volgt ze een naaicursus en heeft in de boerderij op de verdieping een eigen atelier.



Op de vraag hoe ze haar toekomst ziet, zegt Inge: "Ik wil een eigen bedrijf om kostuums te maken. Misschien ga ik hier ooit weg, later. Nu vind ik het wel goed zo."

Pleegouders gezocht voor dertig Gelderse kinderen

Voor dertig Gelderse kinderen zoekt jongerenhulporganisatie Entrea Lindenhout acuut pleeggezinnen. Bij ongeveer de helft van deze kinderen is de thuissituatie niet stabiel en wordt gezocht naar een pleeggezin waarin het kind langdurig kan blijven.



Voor de andere helft is het juist belangrijk dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. Wel moeten daarom de ouders worden ontlast, om hen rust te geven zodat ze toch goed voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. In die gevallen worden pleeggezinnen gezocht waar de kinderen om het weekeinde kunnen verblijven.

Entrea Lindenhout wijst op het belang van een goede samenwerking tussen de biologische ouders en het pleeggezin. "Achter ieder pleegkind zit ook een familie die een kind is kwijtgeraakt", zegt Janine Wolven, coördinator Werving Pleegzorg. "Dat kind en die ouders blijven altijd bij elkaar horen. Dat is niet gemakkelijk, maar belangrijk."



In de Week van de pleegzorg (2 tot en met 9 november) wordt extra aandacht aan pleegzorg besteed.



In totaal wonen er in Nederland 23.000 kinderen bij 16.000 pleeggezinnen. In Gelderland zijn dat er ongeveer 1250. Pleegouders worden tegemoetgekomen met een kostendekkende toelage. Dit is, afhankelijk van de leeftijd van een kind, ongeveer 25 euro per dag.