Dat wolken deel uitmaken van het dagelijkse weer, is zo alom bekend dat we ze als een bekend fenomeen beschouwen. Herman Russchenberg van de TU Delft doet onderzoek naar het ontstaan en gedrag van wolken, omdat we juist zo weinig erover weten en het wel van grote invloed is op het klimaat.

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

"Ik ben onder andere wetenschappelijk directeur van het nationale Ruisdael observatorium waar vijf universiteiten en drie onderzoeksinstellingen bij betrokken zijn. Met dit observatorium proberen we een driedimensionale kaart van de lucht boven Nederland te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoek naar het ontstaan en gedrag van wolken."

Hoe ontstaat een wolk?

"Lucht die opwarmt, bevat veel vocht, stijgt op en koelt onderweg af. Iedereen weet dat bij afkoeling vocht condenseert tot kleine druppeltjes. Dat is de eenvoudige uitleg, maar dat is het incomplete verhaal. Voor die condensatie hebben watermoleculen een klein stofdeeltje nodig om zich aan te hechten. Nu wordt het ingewikkeld en komen we bij de micro-fysica. Het gaat erom hoeveel stofdeeltjes zich in de lucht bevinden en welk soort stofdeeltjes het zijn. Er zijn stofdeeltjes die vocht aantrekken en er zijn er die vocht afstoten. Er zijn veel verschillende stofdeeltjes in de lucht. Lucht van zee heeft andere stofdeeltjes dan lucht van bijvoorbeeld het Ruhrgebied."

Hoeveel weten we eigenlijk van wolken?

"We weten nog heel weinig van wolken. We weten niet wat er in wolken gebeurt. Dat komt doordat wolken relatief erg klein zijn, waardoor ze niet in meetapparatuur en modellen zijn opgenomen. Meteorologen delen de lucht en het aardoppervlak voor hun metingen op in vlakken van twintig bij twintig vierkante meter."

Hoe doet u nu dan wel metingen in wolken?

"Het Ruisdael observatorium bestaat uit een paar vaste meetstations in combinatie met mobiele meetwagens, drones en een vliegtuig. Met een wolkenradar meten we het aantal, de grootte, vorm en beweging van de druppels. Met stralingssensoren meten we hoeveel warmte er wordt opgenomen en gereflecteerd. Met lidar, dat is een laservariant van de radar, meten we de stofdeeltjes. Er staan vier van die stations verspreid over Nederland. Deze meetgegevens combineren we met de bestaande netwerken van het KNMI en het RIVM. Dat levert hoge resolutie modellen op."

Waarom is het belangrijk om te weten wat er in wolken gebeurt?

"Wolken koelen de aarde af. Zonder wolken zou het op aarde tien graden warmer zijn. Minder of meer wolken heeft dus direct effect op de temperatuur en dus ook op de klimaatverandering. Dat komt door een keten aan effecten. Een ervan is dat wolken warmte opnemen en zich zo over de hele aarde verspreiden. Rond de evenaar stijgt lucht op. In de hogere atmosfeer verspreidt die lucht zich naar het noorden en zuiden. In de subtropen koelt de lucht af en ontstaan de wolken die dan uitregenen. We weten dat door opwarming van de aarde die luchtstroom groter wordt en dus de warmte verder naar het noorden en zuiden trekt."

Waarom is het belangrijk om fijnmazige modellen op hoge resolutie van de atmosfeer te hebben?

"We willen op steeds kleinere schaal en steeds beter weten wat er in de lucht gebeurt, omdat die kleinschalige processen een belangrijke invloed hebben op het klimaat. We gaan toe naar weersverwachtingen op wijkniveau. We willen ook weten welke invloed de mens heeft op het klimaat op kleine schaal. Op satellietbeelden zien we bijvoorbeeld in wolken boven zee dat er lichte strepen doorheen lopen. Daar weerkaatsen de wolken dus meer zonlicht. Dat wordt veroorzaakt door de grote schepen die eronder varen."

Hoe bent u als wetenschapper uitgekomen bij onderzoek naar wolken?

"Dat komt voort uit mijn behoefte om fundamenteel te weten hoe de natuur werkt. Dat is begonnen met onderzoek naar straling in de atmosfeer: wat gebeurt er met straling van de zon zodra het onze atmosfeer binnenkomt? Dat heb ik vervolgens gekoppeld aan klimaatprocessen, want de samenstelling en temperatuur van de atmosfeer is van invloed op die straling."

Bent u ook met fundamentele kennis bezig in uw dagelijks leven?

"Ik maak muziek met een modulaire synthesizer. Daarmee moet je met de basis van elektronica en signaaltheorie geluiden maken. Ik probeer nieuwe geluiden te maken en die te begrijpen. Met schilderen en fotografie probeer ik ook tot de kern van de kunstvormen te komen."

Wat betekent wetenschap voor u?

"In de wetenschap kun je doen wat je wilt, als je het maar goed doet. Dat betekent dat je goede ideeën moet hebben en je onderzoeken vervolgens volgens de wetten van de wetenschap uitvoert. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de fundamentele kant van de wetenschap. Met de fundamenten kun je uitstapjes maken, omdat je kern klopt."

Heeft u uw Eureka!-moment al gehad?

"Dat was toen ik de eerste ruwe data uit metingen kreeg. Ruwe data ziet er ruisachtig uit. Pas als je er met de juiste methoden dieper induikt, dan zie je de logica en de fysica. Dat is wel altijd met aannames; daar moet je je van bewust zijn."

Door die aannames en gebruik van modellen wordt de wetenschap wel in twijfel getrokken en worden vaststaande feiten ontkend. Wat is uw reactie daarop?

"In de wetenschap is er een kern waar iedereen het over eens is. Daar omheen is er kennis waar we nog over zouden kunnen discussiëren en de buitenste rand is voor wetenschappers onbekend terrein en daarmee het meest interessant. Als je uit die buitenste rand iets plukt dat vol onzekerheden zit om vervolgens te concluderen dat de kern niet klopt, dan ga je aan de haal met de integriteit van de wetenschap."

Wat is voor u de heilige graal?

"Dat de opkomende werelden Afrika en Azië de kans hebben om op ons niveau van welzijn en welvaart te komen zonder dat dat ten koste gaat van het klimaat en milieu. Zij hebben het recht om te groeien. Daarvoor is het nodig dat wij ze helpen om net als hier hun eigen wetenschappelijke kennis op te bouwen."