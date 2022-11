Inflatie is voor veel Amerikaanse kiezers de grootste zorg als ze volgende maand naar de stembus gaan. In het pensionadoparadijs van Arizona voeden hoge prijzen onvrede over de Democratische partij.

Dit artikel is afkomstig uit het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De benzineprijs is zo hoog, zegt Jerry Edwards, dat hij tegenwoordig maar zijn golfkarretje neemt naar het zwembad of de bingozaal. De zeventiger woont in Sun City, een stad vol senioren onder de woestijnzon van Arizona. "Het kostte me twee jaar geleden een paar dollar om er benzine in te gooien, en hij verbruikt zo weinig dat ik daar nog steeds mee kan rijden. Daar kan ik m'n pick-uptruck niet voor starten."

Zo zoeven ze overal rond in Sun City: zongebruinde senioren, ontspannen onder het dakje van een tweepersoons golfkar. Ze hebben hun eigen vakjes op parkeerterreinen en speciale verkeersborden waarschuwen automobilisten voor deze vreemdsoortige weggebruikers. De bestuurders komen hier in hun gouden jaren de dagen vullen met golf en andere geneugten van de recreatiecentra: bowlen, rock-'n-rollavonden, bingo.

Hoogste inflatie in twintig jaar

Sun City was in 1960 de eerste seniorenstad van Amerika. Je mag hier alleen wonen als ten minste één lid van je huishouden boven de 55 is, kinderen zijn slechts welkom als bezoeker. De zon schijnt altijd en de belastingen zijn laag - dat trekt de bijna 65.000 senioren die hier wonen.

Maar dit pensioenparadijs kende in de afgelopen maanden ook de hoogste inflatie van het hele land. In de regio rond Sun City, dat tegen de stad Phoenix ligt aangeplakt, werd in het najaar met 13 procent de hoogste inflatie in een Amerikaanse stad in twintig jaar gemeten.

Jerry Edwards, weduwnaar en gepensioneerd ondernemer uit Nebraska, spaart benzine uit en gaat wat minder vaak uit eten. Veel andere inwoners van Sun City moeten het met slechts een oudedagsuitkering doen en kunnen prijsverhogingen niet zo makkelijk opvangen.

Kiezen: boodschappen of tanken

Laura, bijvoorbeeld, is 71, krijgt maandelijks geld uit de pot voor oudedagsvoorziening, maar draait ook nog steeds nachtdiensten in de ouderenzorg. Ze vertelt erover tussen de schappen van de Dollar Store, de Action-achtige winkel waar in het verleden de meeste producten 1 dollar kostten. Inmiddels zijn de labels in neonkleuren aangepast: de standaardprijs is nu 1 dollar en 25 cent.

Ze komt voor een zak ijsblokjes, voor in haar drankjes - voor Amerikanen ongeveer wat in Nederland de suiker en melk in de koffie zijn. Thuis staat een koelkast met een ijsblokjesmachine, een vaste accessoire in Amerikaanse keukens. Maar de machine is kapot, en Laura, die haar achternaam liever voor zich houdt als ze het over haar financiën heeft, heeft geen geld om hem te laten maken. Dus komt ze hier, in de hoop een zak ijs in te slaan voor 1,25 dollar.

Ze laat een diepe zucht ontsnappen voor het lege vriesvak. "O gosh, ze hebben het hier ook al niet." Ze zal dat ijs ergens anders moeten gaan kopen, en daar kan het zomaar drie dollar kosten, weet ze. Elke dollar telt. Soms, vertelt ze, moet ze kiezen of ze boodschappen gaat doen of gaat tanken. Meestal moet ze dan tanken, want ze moet op haar werk zien te komen. Haar cliënten wachten. Ze zou ook wel eens met pensioen willen, nu ze de zeventig is gepasseerd en snel buiten adem is, maar dat zit er voorlopig niet in.

'Republikeinen moeten winnen'

"Tot voor kort ging het goed, maar in de pandemie ben ik mijn zoon gaan helpen, hij raakte zijn baan kwijt. En nu wonen twee vrienden bij me in, omdat ze eigenlijk nergens anders naartoe konden. Ze helpen me soms wat, maar ik moet nog steeds allerlei dingen inhalen." De boetes als ze haar rekeningen te laat betaalt maken dat lastig, klaagt ze, en dan wordt ook nog eens alles duurder.

Haar hoop vestigt ze op 8 november. Dan kan ze stemmen in de Congresverkiezingen, en kunnen de Republikeinen hun oppositie tegen de regering-Biden verstevigen. Wat betekent haar financiële situatie voor haar politieke voorkeur? Ze is resoluut: "Het betekent dat de Republikeinen moeten winnen." Washington, klaagt ze over de zittende regering van de Democratische partij, laten veel te veel immigranten over de zuidgrens het land in komen. "En dan zorgen ze voor hen voordat ze voor hun eigen mensen zorgen."

Met name Republikeinse politici spelen graag in op dat sentiment. Kiezers maken zich druk om onder meer stijgende criminaliteitscijfers en antidemocratische sentimenten, maar inflatie blijft volgens peilingen de grootste zorg. Ook in de VS is de inflatie al maanden gierend hoog - al hebben Amerikanen van gigantisch hoge energieprijzen geen last. In september waren de prijzen gemiddeld ruim 8 procent hoger dan een jaar eerder.

President Biden beloofde dat het slechts een tijdelijk probleem zou zijn, maar dat is vies tegengevallen. Republikeinse politici geven hem de schuld, en hopen daarmee stemmen naar de oppositie te trekken. Veel economen oordelen dat hij met enorme uitgaven aan onder meer coronasteunpakketten de prijsstijgingen inderdaad verder heeft aangewakkerd. Democraten praten veel over abortusrecht en gevaren voor de democratie, maar veel te weinig over de portemonnee van de gemiddelde Amerikaan, waarschuwde de linkse senator Bernie Sanders al.

Camper verkocht

Pete Miller, gepensioneerd inkoper, staat te foeteren in de Dollar Store. Zijn favoriete chips is ook al nergens meer te krijgen. "Het is afzetterij," bromt hij tussen de rekken vol scherp geprijsd gemaksvoedsel in plastic. Dat politici er iets aan zouden moeten of kunnen doen gelooft hij niet meer - die denken vooral aan hun eigen zak, daarvan is hij overtuigd.

Marianne, een oma die verjaardagskaarten koopt bij de dollarwinkel omdat ze daar een stuk goedkoper zijn dan elders in de stad, heeft haar camper verkocht. De benzine is te duur geworden om er zorgeloos mee door het continent te reizen. "We doen minder dingen buiten de deur dan voorheen," zegt ze. Voor haar is het een extra reden om voor Republikeinse kandidaten te stemmen. Vroeger stemde ze nog wel eens op een Democraat, zegt ze. "Maar ik vind dat het kabinet van Biden idioot veel geld aan het uitgeven is."

Niet iedereen wijt de economische tegenwind overigens aan de bewoner van het Witte Huis. Mary Smith bijvoorbeeld, een vrolijke dame van 88, koopt in Sun City niet meer alles wat ze vroeger kocht, maar denkt niet dat politici van welke partij dan ook dat voor haar kunnen veranderen. "Het zijn de grote bedrijven," meent zij. Haar favoriete wafelmix heeft ze ingeruild voor een B-merk van de dollarwinkel, en daar haalt ze nu ook haar schoonmaakspullen. Ze heeft net 23,29 dollar afgerekend en is er zeker van dat ze bij een reguliere supermarkt meer kwijt was geweest. "Maar ik knoop de eindjes aan elkaar en kan betalen wat ik moet betalen," zegt ze opgewekt. "Ik ben altijd zuinig geweest."