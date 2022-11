Ze rukken op in de wereld van de klassieke muziek: dirigerende hunks en pianospelende pitspoezen. Prima, vindt Peter van der Lint. Het zet de schoonheid van de muziek niet in de schaduw en lokt een nieuw publiek naar de concertzaal.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Want heus, die platenindustrie die weet van wanten,

Geen mens koopt nog een symfonie zonder mooie tante'

De regels komen uit het liedje De hoezepoes dat Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink in 1960 schreven. Conny Stuart ('Ik ben de juffrouw van de platenhoes') zong het op haar onnavolgbare wijze. Het liedje ging over de slimme trucs die platenmaatschappijen toepasten om mensen klassieke platen te laten kopen.

Het lied had een heel specifieke en actuele aanleiding. Philips, dat toen nog platen produceerde, had ster fotograaf Paul Huf een opdracht gegeven om glamourfoto's van het Britse model Ann Pickford te maken. Die foto's verschenen dan prominent op de hoezen van klassieke platen met symfonieën van Brahms of met De Sabeldans van Katsjatoerian, en waren ietwat toegesneden op de te verkopen muziek.

Zo zien we op een elpee met diverse celloconcerten Pickfords mooie hals opduiken achter drie halzen van celli. En op een plaat met pianomuziek van Debussy kijkt Pickford ons aan door een bolle vissenkom met een oranje goudvis op de voorgrond. Debussy zou ervan opkijken.

De fraaie foto's hadden niets van doen met de musici die de compositie uitvoerden. Die kregen hooguit een zwart-witfotootje op de achterkant van de elpee. De klassieke schoonheid Ann Pickford hield misschien best van klassieke muziek, maar was niet professioneel in die wereld werkzaam. Niet voor niks luidt een regel in het lied:

'Ik weet van niets ik ken geen noot

Ik sta op Brahms ten dele bloot'

Desondanks verkochten de grammofoonplaten destijds goed, en in 1999 wijdde het Groninger Museum zelfs nog een expositie aan Hufs 'hoezenpoezen'. Maar Ann Pickford, de juffrouw van de platenhoes, is verdwenen. Modellen hebben ze in de klassieke muziekwereld niet meer nodig. Tegenwoordig staan de musici zelf, al dan niet ten dele bloot, op de hoes van een Katsjatoerian-album.

'Ik sta op Katsjatoerian, met enkel m'n ceintuurtje an'

Die 'ik' uit het bewuste lied is dus niet meer Ann Pickford, maar de violist, dirigent of pianist zelf. Zoals Janine Jansen op het album met Vivaldi's Vier jaargetijden uit 2005. Jansen ligt bevallig languit op een fauteuil, de viool bungelt losjes in haar rechterhand. Het licht schijnt door haar lange jurk heen, waardoor het silhouet van haar benen te zien is. Ze heeft vast geen schoenen aan, al is dat op de foto niet te zien. De blik in de camera kan van alles betekenen.

Het was Jansens tweede album, en ze haalde er internationale recordverkopen mee. Dat had wellicht deels met die hoesfoto te maken. Maar de violiste heeft later min of meer afstand genomen van die glamourfoto's. Ze werd naar eigen zeggen te veel meegesleurd door haar platenmaatschappij Universal, die onomwonden stelde: Sex sells.

Pianiste Yuja Wang tijdens een concert in Carnegie Hall, New York, in 2018. Pianiste Yuja Wang tijdens een concert in Carnegie Hall, New York, in 2018. Foto: Getty Images

Een pianiste voor wie dat in extremis opgaat is de Chinese Yuja Wang. In nauwelijks verhullende kleding, soms werkelijk niet meer dan enkele centimeters stof, veroverde zij de wereldpodia. Niet vanwege die lapjes stof, laat dat duidelijk zijn, maar vanwege haar fantastische muzikaliteit en overweldigende pianospel. En toch vraagt iedereen die Wang een beetje kent zich bij elk volgend concert van haar onwillekeurig af: hoe weinig zou ze nu weer aan hebben?

Ik beschreef een keer Wangs kledingkeuze in een recensie als volgt: 'Wang, die bekendstaat om haar niets-verhullende outfits, had nu een hagelwitte lange jurk aan (blote schouders en rug), en dan is die lange Concertgebouwtrap best een probleempje'. Ik werd door een vrouwelijke eindredacteur van deze krant boos opgebeld. Ik was in haar woorden nog net geen male chauvinist pig.

Oeps, dat was een primeur voor deze overtuigde homoseksueel. Of ik de kleding van mannelijke musici ook beschreef, vroeg ze me nog. Dat ik dat inderdaad weleens deed - zoals over de kleurrijke sokken van Jean-Yves Thibaudet - kon haar niet overtuigen; de zinsnede over Wang moest worden aangepast. En dus voegde ik vóór 'niets-verhullende outfits' het woord 'briljante' toe, en toen was het goed. Het ligt dus gevoelig, over het uiterlijk van klassieke musici schrijven, ook al staan ze soms zelf overtuigd op de hoes 'met enkel een ceintuurtje an'.

Met blote voeten en ontbloot bovenlichaam het podium op

Seks verkoopt inderdaad. Alle marketinggoeroes zullen het beamen. Als ik vroeger bariton Simon Keenlyside aan het werk zag, raakte ik ook weleens in de war, als hij op blote voeten en met ontbloot bovenlichaam het podium op kwam lopen. Een album met hem erop trok meteen mijn aandacht. Keenlyside figureerde een tijdlang prominent op de site Barihunks. Mannen die hunk zijn én toevallig ook bariton. Op de site tonen ze trots hun blote bast, en soms nog meer. De Italiaan Mattia Olivieri, hier een paar keer te zien geweest, staat er ook in al zijn glorie op. Voor tenoren bestaat zo'n site dan weer niet.

Seks verkoopt dus, maar in de wereld van de klassieke muziek loop je dan direct tegen een probleem op. Het halo-effect gaat hier namelijk niet automatisch op. Dat fenomeen houdt in dat één positief aspect van een persoon van invloed is op de beoordeling van diens andere kwaliteiten. Dus als een dirigent jong en sexy is, en zijn gezicht alle kenmerken van klassieke schoonheid in zich bergt, dan zal hij ook wel heel goed kunnen dirigeren. Dit halo-effect werkt in de klassieke muziek eerder averechts.

Bovengemiddeld knap én klassiek musicus? Dan heb je wat uit te leggen

Ben je bovengemiddeld knap én klassiek musicus? Dan heb je heel wat uit te leggen. Want dat beeldschone uiterlijk van jou belemmert danig het zicht op de klassieke schoonheid van de muziek die je uitvoert. Het algemene adagium hierover is zo'n beetje: als je zó knap en goed geproportioneerd bent, dan kan het wat die muziek betreft eigenlijk alleen maar tegenvallen. Want ben je dan niet alleen maar met je uiterlijk bezig? En dus minder met je innerlijk, met het zoeken en vinden van verdieping achter de notenbalken? Onlangs nog, toen presentatrice Dieuwertje Blok in het programma Podium Klassiek een foto zag van componist en dirigent Eric Whitacre liet ze zich ontvallen dat je bij zo'n knappe verschijning meteen dacht dat hij verder wel niks zou kunnen.

Best vreemd, die opvatting. Want bij de collega's uit de popmuziek hoor je die kritiek helemaal nooit. Een zangeres als Beyoncé wordt niet aangevallen of weggehoond om haar spetterende uiterlijk of haar uitdagende outfits. Haar fysiek en haar diep uitgesneden speelpakjes staan het genieten van haar kunst niet in de weg, precies het omgekeerde eigenlijk. Beyoncé zet haar schoonheid juist in om de muziek die ze maakt en zingt beter te verkopen.

Het halo-effect werkt bij haar en bij iemand als Prince optimaal. Er was in 1988 wel eventjes ophef over, en sommige preutse platenzaken haalden de lp uit hun schappen, maar verder was het album Lovesexy van Prince, waarop hij prinsheerlijk naakt stond afgebeeld geen enkel probleem. Dat was wel anders tien jaar later toen de Canadese violiste Lara St. John naakt op de cover verscheen van haar debuutalbum vol muziek van Bach. Ze kwam vanaf haar naakte middel in beeld en hield haar dure viool voor haar naakte borsten. Ophef, die goed was voor 25.000 verkochte albums. Da's heel veel voor een Bach-album.

'Op elk kwartet in c mineur ziet u mijn boezem in majeur'

Lorenzo Viotti, chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Lorenzo Viotti, chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Foto: ANP

In Nederland kreeg de Zwitser Lorenzo Viotti met het omgekeerde halo-effect te maken. De chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera werd gekapitteld omdat hij zich te veel liet zien als gespierde hunk in de sportschool, en als model voor dure kleding en horloges. In deze wereld zet je jezelf en je ego immers opzij ten gunste van de hoge, schone kunst die je moet dienen. Ik kan me nog goed herinneren wat ik een Franse, vage kennis denigrerend hoorde zeggen toen hij hoorde dat Viotti hier tot chef benoemd was: "Nice ass!"

Zo! Een fantastische dirigent, gereduceerd tot zijn lekkere kont. Hij lokt het ook wel een beetje uit, dat moet gezegd. Aan het eind van het vorige seizoen, toen Viotti's vakantie begon, plaatste hij een foto van zichzelf op Instagram, naakt staand aan de rand van een Zwitsers bergmeer. Zijn nice ass slechts bedekt met een gefotoshopte Zwitserse vlag. Too much? Velen in de klassieke wereld vinden dat zoiets niet kan. Viotti zelf, of hij nou inderdaad zo ijdel is al mensen beweren of niet, heeft er in elk geval geen problemen mee. Al zal hij op een toekomstige cd-hoes - de eerste Viotti-cd moet nog verschijnen - eerder zijn opvallende, helblauwe rokkostuum aantrekken.

De veelbesproken Instafoto van Viotti. De veelbesproken Instafoto van Viotti. Foto: Instagram

Jaloers op het fitte, afgetrainde lijf

Dat Viotti in dat achter hem liggende seizoen zorgde voor een ongekende toeloop van een jong en geïnteresseerd publiek dat voor het eerst de stap over de concertzaal drempel zette, sneeuwde al snel onder in de schampere commentaren op zijn manier van 'dirigent-zijn'. Het was allemaal zo heel anders dan hoe serieuze maestro's als Barenboim, Rattle of Chailly zich presenteerden. Die staan meestal als wijze mannen op de hoes, al dan niet met een baton in de hand als ultiem bewijs van hun kunnen.

Dat de sport Viotti hielp om in dat zware beroep - veel reizen, veel staan, veel onnatuurlijk gezwaai met je armen - fysiek gezond te blijven, daar werd amper gewag van gemaakt. Wel door Viotti zelf overigens, die zich meerdere keren uitsprak over het fitte lijf dat hij heeft, en over het waarom ervan. Dat hij er eventuele blessures in rug en schouders - een veelvoorkomende klacht bij dirigenten - mee probeert te vermijden.

De kritiek op uiterlijk vertoon komt overigens vaak van mensen die zelf nooit een sportschool bezoeken. Er zit waarschijnlijk een hoge dosis verborgen jaloezie in die afkeuring verborgen.

De verontwaardiging over klassieke musici die met hun uiterlijk pronken is trouwens van alle tijden. De grote Maria Callas veranderde middenin haar carrière van een mollige, Griekse sopraan in een perfecte kloon van de door haar bewonderde actrice Audrey Hepburn. En door die metamorfose werd Callas ook meteen een internationaal geaccepteerde societyfiguur.

Anna Moffo als Elizabeth Taylors incarnatie van Cleopatra

Iets later vergaapte de operawereld zich aan de Amerikaanse sopraan Anna Moffo. Echte diva's krijgen al snel bijnamen. Callas was La Divina, de goddelijke, Joan Sutherland werd La Stupenda genoemd, de verbazingwekkende en Montserrat Caballé heette La Superba, de voortreffelijke.

De bijnaam van Anna Moffo was La Bellissima, de wonderschone. En die bijnaam kreeg ze niet alleen voor haar stem, maar vooral vanwege haar uiterlijk. Moffo was een soort Elizabeth Taylor van de opera. Voor haar opname van Massenets opera Thaïs, over een Egyptische courtisane, stond zij op de hoes uitgedost als Taylors incarnatie van Cleopatra in de gelijknamige film. In de doos met elpees zat zelfs een uitvouwbare poster verstopt waarop Moffo in een nog verleidelijker pose stond. De hoon voor Moffo was groot, en nog steeds wordt er weleens vilein gelachen over die goedkope verkooptruc. Ik heb de Moffo-poster in elk geval bewaard. Wordt vast geld waard.

'Ik sta met blote voeten op Te Deum Laudamus

De juffrouw van de hoes, de hoezepoes'

Nog een regel uit het lied van Schmidt en Bannink. Want over blote voeten moeten we het hier ook even hebben. Ineens waren ze er. Foto's van blokfluitisten, countertenoren, cellistes of klarinettisten die hun schoenen en sokken uit hadden gedaan. Blote voeten erotiseren, dat heeft die platenindustrie goed aangevoeld.

Neem nou gitarist Milos Karadaglic uit Montenegro. Een tijdlang was hij de posterboy van het klassieke label Deutsche Grammophon (DG). Dat is dat label met het bekende gele logo, en geldt als het chicste en meest serieuze in de business. Dat Karadaglic fantastisch gitaar kan spelen is absoluut een feit. Dat hij zijn uiterlijk mee heeft ook. DG zag de mogelijkheden en op bijna alle albumhoezen gaat Karadaglic blootvoets.

Milos Karadaglic. Milos Karadaglic. Foto: -

Van harpist Xavier de Maistre - voorheen eerste harpist van de Wiener Philharmoniker - zijn op Instagram behoorlijk wat filmpjes te zien. Hij zit dan vaak achter zijn enorme harp met alleen een tanktop over zijn gespierde bovenlijf en een ultrastrakke spijkerbroek over zijn gespierde dijen. Op sommige filmpjes heeft hij flipflops aan, op andere drukt hij de pedalen van zijn harp in met zijn gebruinde en gespierde blote voeten.

Nog zo'n blotevoetenfetisjist is Hauser, de Kroatische cellist. Op allerlei plekken onder de blote hemel bespeelt hij zijn cello. De muziek is niet echt klassiek, maar hij speelt die met overgave, ondertussen voortdurend breed lachend in de camera kijkend. En altijd op blote voeten.

Ook de broers Jussen kunnen er wat van

Er zijn nog heel veel meer voorbeelden te noemen over hoe uiterlijk ingezet wordt in de klassieke muziek. Onze eigen pianospelende broers Arthur en Lucas Jussen kunnen er ook wat van. Ze laten hun outfits op maat maken door top-ontwerpers en op een Holland Festival-concert met 'moeilijke' muziek van Stockhausen, waren hun kostuums gemaakt van doorzichtige stof. Eronder droegen ze slechts een boxershort.

Meest excentrieke voorbeeld is wellicht organist Cameron Carpenter. Een punk-achtige verschijning die achter zijn enorme elektronische orgel in de meest opzienbarende creaties verschijnt. Een beetje vergelijkbaar met hoe violist Nigel Kennedy zich vroeger op zijn hoezen presenteerde.

Komt al dit uiterlijk vertoon de verkoop van albums en concertkaartjes ten goede? Het lijkt erop, en daar is ook weinig mis mee. De concerten van Viotti waren het afgelopen seizoen steevast uitverkocht. En dat er steeds veel jongeren voor hem in de zaal zaten kon je aflezen aan de zee van fietsen die voor het Concertgebouw geparkeerd stonden. Op de stoepen links en rechts van de Concertgebouwluifel kon er geen fiets meer bij. Dat is normaal nooit zo. Het 'normale', veelal oudere publiek komt naar concerten met het openbaar vervoer of de taxi.

Viotti staat voor jong, avontuurlijk en dynamisch

Er is al veel gesproken over dit 'Viotti-effect'. De dirigent werkt als een magneet op jongeren die zelden of nooit een klassiek concert bijwonen. Met behulp van een uitgekiende introductiecampagne, en met optredens in talkshows stond het Viotti-merk in korte tijd voor jong, avontuurlijk, snel en dynamisch. Voor iets waar je per se bij wilt zijn.

Dat Viotti, net als veel van zijn musicerende of zingende collega's, heel actief is op Instagram spreekt jongeren al evenzeer aan. Viotti heeft daar 104.000 volgers. Zijn klarinetspelende maatje Andreas Ottensamer, ook al zo goed geproportioneerd en gespierd, heeft er ruim 66.000. De al genoemde Italiaanse bariton Olivieri is met 14.000 volgers aardig op weg. Hij heeft nog een eind te gaan tot hij de aantallen van pianiste Yuja Wang haalt; die heeft een kwart miljoen volgers op haar Instagram. Haar Oekraïense collega Valentina Lisitsa, bijgenaamd Queen of Rachmaninov, zette een tijdlang virtuoze filmpjes van zichzelf op YouTube. Het waren de best bekeken filmpjes van een klassiek musicus ooit. Met behulp van al die sociale media kunnen klassieke musici hun achterban waarschuwen als ze weer eens in de buurt optreden. Het werkt beter dan welke marketingcampagne ook.

Muzikale inhoud en verdieping geven de doorslag

Maar uiteindelijk - en zo hoort het - zal het finale oordeel na beluistering toch vooral afhangen van de muzikale inhoud en verdieping. Liefhebbers stonden vroeger op de stoelen voor de geweldige bariton Thomas Quasthoff, die met ernstige lichaamsafwijkingen en kleine armen geboren werd. Onnodig te zeggen dat hij niet voorkwam op de Barihunks-site. En al even enthousiast reageren mensen op de fantastische violist Augustin Hadelich die heftige brandwonden in zijn gezicht opliep tijdens een brand op de boerderij van zijn ouders.

Het gehavende uiterlijk van Quasthoff en Hadelich stond een bloeiende carrière geenszins in de weg. Omdat de inhoud en de verdieping er altijd zijn bij hen.