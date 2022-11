Nog een paar nachtjes slapen. Dan kan hij eindelijk naar de stad om een winterjas te kopen voor zijn zoon. Jurriaan Vis (47) is één van de duizenden Utrechters die een beroep doet op de Sint-Maartenkledingpas. Dit is een kaart waarmee ouders met een laag inkomen kleding kunnen kopen in een winkel naar keuze.

Harmen van de Kamp, coördinator bij stichting Leergeld Utrecht, wist dat de nood hoog was. Maar dat het zó erg was, dat had hij niet verwacht. Tot nu toe zijn er meer dan 5500 aanvragen binnengekomen voor de gratis winterjassen voor kinderen. "Vorig jaar hielpen wij 1500 kinderen. Dit jaar wordt dat misschien wel vier of vijf keer zoveel. We werken met een klein team. Onze vrijwilligers hebben het echt ontzettend druk."

De kledingpas werd een paar weken geleden geïntroduceerd in Utrecht. "Onze stichting helpt kinderen mee te doen aan school, sport en cultuur. Wij willen dat ze zwemles krijgen, dat ze een fiets hebben waarmee ze naar de stad kunnen en dat ze over een laptop beschikken voor schoolopdrachten. Wat ons opviel, is dat het we het afgelopen jaar steeds meer hulpvragen ontvingen over kleding. Als je weinig geld hebt, is het moeilijk om aan goede kleding te komen. Je kunt naar de kledingbank of naar een kringloopwinkel, maar verder zijn er niet zo veel plekken waar je terechtkunt. Daarom lanceerden wij dit initiatief."

Keuze voor de naam Sint-Maartenkledingpas

Van de Kamp vervolgt: "We hebben het de Sint-Maartenkledingpas genoemd. Als verwijzing naar de beschermheilige van de stad, die ooit zijn mantel deelde met een dakloze. Utrechtser kan het bijna niet. De aanvankelijke bedoeling was om de kaart beschikbaar te stellen voor negenhonderd kinderen, vanwege het 900-jarig jubileum van Utrecht. Maar het is uit de hand gelopen. We zijn overdonderd."

Op de kledingpas staat 150 euro. Aanmelding verloopt via de website van de stichting. Via een onlineformulier kunnen ouders een inkomensoverzicht delen of aantonen dat zij over een U-pas beschikken.

Het geldbedrag is bij verschillende winkels te besteden. "We werken samen met een bedrijf dat gebruikmaakt van betalingssysteem Intersolve. Winkels die dat hebben, doen ook mee aan de kledingpas. Bij veel ketens in de binnenstad kun je de kaart inwisselen. Denk aan C&A, Foot Locker, Perry Sport, Aktiesport en Bristol. De H&M helaas niet. Je krijgt één pas per kind en je hoeft het bedrag niet in één keer te besteden."

1.500 euro netto per maand

Jurriaan Vis (47) is een gescheiden vader van drie kinderen. Hij heeft een zoon van 17 en twee dochters van 14 en negen jaar oud. "Ik werk als onderwijsassistent op een basisschool. Werken in het onderwijs doe ik omdat ik het ontzettend leuk vind. Het is alleen jammer dat het niet zoveel verdient. Ik werk parttime, zodat ik voor de kinderen kan zorgen. Mijn inkomen is ongeveer 1500 euro netto per maand."

De Sint-Maartenkledingpas. Hiermee kunnen ouders met een laag besteedbaar inkomen, zelf kleding kopen voor hun kinderen bij een winkel naar keuze. De Sint-Maartenkledingpas. Hiermee kunnen ouders met een laag besteedbaar inkomen, zelf kleding kopen voor hun kinderen bij een winkel naar keuze. Foto: Stichting Leergeld Utrecht

Hoe goed hij ook zijn best doet om de eindjes aan elkaar te knopen; met opgroeiende kinderen wordt Vis telkens verrast. "Je probeert geld te reserveren. Maar het is moeilijk om in te schatten wanneer ze iets nieuws moeten kopen. Mijn zoon groeit flink, hij heeft een nieuwe winterjas nodig. Dat probeer je te rekken. Past het stiekem niet nog een beetje? Mijn dochter van veertien is uit haar ondergoed gegroeid. Ik dacht dat ze wel even naar Zeeman kon om wat te halen. Maar je schrikt nog als je ziet wat dat kost. We hebben de kledingpas direct aangevraagd zodra het kon. Hij komt rond 11 november. Daar wacht ik op."

Modeshows op het schoolplein

Wat draag je? En van welk merk is het? Dat is de vraag die veel kinderen op het schoolplein bezighoudt. "Voor mijn dochter van veertien is dat heel belangrijk. Dat wordt versterkt door de invloed van sociale media. Zij krijgt 15 euro kleedgeld per maand. Ik hoor ook wel verhalen voorbijkomen van kinderen uit haar klas die bedragen krijgen van 50 tot 150 euro per maand. Die ouders kunnen dat betalen, ik niet. Ze snapt dat wij het geld niet hebben. Maar tegelijkertijd wordt er van haar verwacht dat ze Nike draagt."

Wie hulp vraagt bij een organisatie als stichting Leergeld, houdt dat meestal voor zichzelf. In de openbaarheid spreken over je financiële situatie is taboe. Dat merkt ook Vis. "Het is zeker niet gebruikelijk. Toch vind ik het belangrijk om mijn verhaal te delen. Hopelijk zet dat anderen aan het denken. Natuurlijk is het super dat je hulp kunt krijgen bij dit soort initiatieven. Aan de andere kant is het raar dat het nodig is in één van de rijkste landen ter wereld. Dat snap ik gewoon niet. Daar blijf ik tegen ageren."

Duizenden Utrechtse kinderen in armoede

Volgens cijfers van de Armoedemonitor leeft ongeveer 12 procent van de Utrechtse kinderen in een gezin met een inkomen op de armoedegrens. "De behoefte is groot. Dat merken wij heel duidelijk. En het zijn echt niet alleen mensen met een uitkering die ons benaderen, maar ook mensen zoals Jurriaan met een betaalde baan," reageert Van de Kamp. "Ouders met weinig geld moeten kiezen tussen: koop ik kleren of koop ik eten? Op dit moment helpen wij een gezin met vijf kinderen. Zij moeten echt dat soort afwegingen maken en eten dus soms geen beleg op brood."

Het werk van stichting Leergeld wordt deels gefinancierd door de gemeente. Voor het overige deel is de organisatie aangewezen op donaties van particulieren en fondsen. Van de Kamp is vastbesloten om iedereen die bij hem aanklopt te helpen. Hij hoopt dan ook vurig dat de crowdfundingactie voor de kledingpas voldoende geld oplevert.

Donaties voor de kledingpas

De teller staat op dit moment op 28.450 euro. De inzamelingsactie loopt tot 20 november. "De aanvragen voor de kledingpas mogen daarna gewoon doorlopen. De kaart is inwisselbaar tot eind maart 2023." Wethouder Linda Voortman (GroenLinks) liet eerder in een raadsbrief weten, dat de gemeente eventueel bereid is om extra geld te storten.