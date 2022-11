Wat als je ongewild de hoofdrol speelt in een nep-pornofilm? Het overkwam Welmoed Sijtsma. De WNL-presentator maakte er een persoonlijke docu van, waarin ze justitie, politiek, techbedrijven en andere BN'ers benaderde en de maker van haar nep-filmpje opspoorde.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze kreeg een berichtje via Instagram. Of ze wist dat er een pornofilmpje van haar op het internet circuleerde. Er zat ook een link bij. "In eerste instantie dacht ik er niet veel van. Tot diegene daarna screenshots ging sturen. Toen schrok ik. Het leek net echt.''

Voor alle duidelijkheid: Welmoed Sijtsma (32) speelde niet écht in een pornofilmpje. De presentator van Goedemorgen Nederland en Op1 'dook' ongewild op in deepfake porno. "Veel mensen kennen die nep-filmpjes wel van Tom Cruise. Of wereldleiders als Poetin en Obama. Ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden.''

Deepfake

Dat is deepfake, een samentrekking van 'deep learning' en 'fake': nep-filmpjes die worden gecreëerd door kunstmatig intelligente systemen. Daarop doen en zeggen mensen dingen die ze in werkelijkheid niet hebben gedaan. Zoals premier Rutte met een (nep)klimaatspeech, of Barack Obama, die zich negatief uitlaat over Donald Trump.

Was deze software voorheen alleen te maken in dure filmstudio's in Hollywood, het produceren wordt steeds eenvoudiger, stelt Sijtsma. "Wat weinig mensen weten is dat van de deepfakevideo's 96 procent nep-porno is.''

Schaamrood

Het moment dat ze op de link klikte en zichzelf terugzag in een pornofilmpje van bijna tien minuten, vergeet ze nooit meer. "Mijn hoofd gemonteerd op het lichaam van een actrice. Ik zat in m'n eentje op de bank en voelde het schaamrood letterlijk opkomen, terwijl ik wist dat ik het niet was. Heel raar.''

Ze had 'er wel eens over gehoord'. "Ik weet dat het buitenlandse sterren als Scarlet Johansson en Emma Watson is overkomen", stelt de presentatrice die zich begon te verdiepen in de materie. "Ik werd boos toen ik erachter kwam dat het zo groot is. Bizar gewoon. Ook in Nederland. Presentatrices, actrices, influencers, leden van koningshuizen en zelfs de eerste 'onbekende' vrouw. Er circuleren duizenden filmpjes op meerdere websites."

Wat moest ze ermee? Wat kón ze ertegen doen? "Ik had zoveel vragen dat zo het idee ontstond een serie te maken. Hoe groot is dit? Wat kan er tegen gedaan worden? Ik opperde het bij Bert Huisjes (hoofdredacteur van WNL; red.). Dat was mega-awkward, maar hij sloeg er meteen op aan. 'Dit is digitale verkrachting', zei hij.'' Ook de Publieke Omroep zag heil in een documentaire, waarna Sijtsma aan de slag ging. "Ik vind het heel raar dat dit zomaar met je gedaan kan worden. Zonder toestemming. Je hoofd wordt gestolen en daarmee een deel van je identiteit. Wat heb je daar nog over te zeggen? Ik wilde weten: hoe groot is dit? Kan er iets aan gedaan worden?''

Welmoed Sijtsma kijkt met haar vrienden het bewuste nep-pornofilmpje. Welmoed Sijtsma kijkt met haar vrienden het bewuste nep-pornofilmpje. Foto: WNL

Ze benaderde de politie ('Hoe de criminelen te vinden?'), justitie ('Hoort dit tot de wraakpornowet?), de politiek, techbedrijven ('Hoe makkelijk is het te maken?'), neurologen en hoogleraren. In eerste instantie bracht ze echter haar ouders, zussen en vrienden op de hoogte. "Met mijn vader had ik verhitte discussies. Moet jij dat dan doen? zei hij. Maar weet je, ik ben ook vaak afhankelijk van de verhalen die mensen aan mij vertellen. Mijn vader heeft me het maken afgeraden en wilde het filmpje niet zien. Met mijn moeder heb ik wel gekeken. Dat is ook in de docu te zien. Niet gedacht dat we ooit zo samen zouden zitten, zeiden we tegen elkaar. Alsof je vroeger met je ouders op de bank naar een film zat te kijken en er een seksscène voorbijkwam. Dat ongemak, maar dan keer honderd.''

Welmoed Sijtsma sprak voor de docu politica Sylvana Simons en Lilian Marijnissen. "Het is hen ook overkomen. Zij erkennen dat er iets moet gebeuren, zeker nu de techniek beter wordt. Zij kunnen er via de politiek wél iets aan doen'', aldus de televisiemaker die bij andere bekende Nederlanders nul op het rekest kreeg. "Tientallen komen voor op die sites. Ik heb gebeld, gemaild, koffiegedronken. Niemand wilde meewerken. Hun voornaamste argument: geen aandacht aan geven. Mensen niet wijzer maken dan ze al zijn, maar moet je dan doen alsof het niet bestaat? Vrouwen worden als seksueel object behandeld en verhandeld. Is het prima is om te denken 'hey, ik heb vanavond zin om me af te trekken op wie ik maar leuk vind. Daar maak ik dan even een filmpje van'?''

'Gechanteerd'

"Ik denk dat we het er met elkaar over moeten hebben. Zeker met het oog op de toekomst. Experts maken zich zorgen omdat dit op steeds grotere schaal de samenleving binnensijpelt. Wat als het onbekende vrouwen of jonge meisjes overkomt? In het buitenland gebeurt dat al. Meisjes op de middelbare school worden ermee gepest of gechanteerd. Met alle gevolgen van dien. Onderzoekers zeggen: het is wachten op het moment dat een meisje zichzelf iets aandoet.''

Welmoed Sijtsma laat het filmpje zien aan Bob de Jong, deepfake-expert. Welmoed Sijtsma laat het filmpje zien aan Bob de Jong, deepfake-expert. Foto: WNL

Tijdens het maken van de docuserie is ook de maker van haar nep-filmpje opgespoord. "Ik heb hem gesproken en gevraagd naar zijn beweegredenen. Ik heb ook aangifte gedaan. Dat was best spannend. Ineens dacht ik: ik heb hem afgeleverd bij de politie. Straks staat hij ineens voor mijn deur? Later ebde dat gevoel gelukkig weg. Nogmaals, we kunnen wel met z'n allen wegkijken voor dit probleem, maar dan gebeurt er nooit iets.''

Welmoed en de sexfakes is van maandag 7 november dagelijks te zien bij WNL om 22.15 uur op NPO3 en via NPO Start.