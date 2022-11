Een leerling die expliciete beelden van een schoolgenootje doorstuurt, dat komt op elke school voor. Hoe hard je ook je best doet, te voorkomen is het niet weten ze op het Dr. Knippenbergcollege. De school wil wel terugkijken op de incidenten van een maand geleden.

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Want op 'De Knip' weten ze al lang dat een school geen plek meer is waar alleen nog maar woordjes worden gestampt of topografie wordt geleerd. "Wij begeleiden kids naar een diploma, omdat de maatschappij daar naar vraagt", zegt directeur van het Dr. Knippenbergcollege Jule Frantzen. "Maar nog veel belangrijker is dat je met jongvolwassenen te maken hebt die in een belangrijke periode van hun leven zitten. Je moet hen begeleiden in die ontwikkeling."

Met elkaar door

Daar hoort fouten maken bij, is de school van mening. Dat is precies wat het delen van de beelden een kleine maand geleden was. "Ik ben tevreden met de afronding van die gebeurtenis", blikt Frantzen terug. "De leerlingen kunnen weer met elkaar door op dezelfde school en er hebben goede gesprekken plaatsgevonden", is wat ze daarover kwijt wil. Niemand is van school verwijderd.

Voorkomen dat expliciete beelden van leerlingen gedeeld worden is onmogelijk, geeft de schoolleider aan. Wel kunnen ze preventief iets doen: zo zijn seksuele voorlichting en mediawijsheid al op verschillende manieren met het onderwijs verweven. Het vak Food & Lifestyle staat er zelfs uitgebreid bij stil. Elke Knip-leerling volgt het tijdens het derde jaar.

Docent Marc Dekker geeft de lessen over drugs, voeding en relaties - voorheen bekend als Verzorging - al 26 jaar en vertelt dat geen enkel onderwerp taboe is in zijn lokaal. In zijn lessen gaat het ook over het sturen van expliciete foto's. "Tegenwoordig versiert de jeugd elkaar op sociale media. Dan kan zo'n foto erbij horen", zegt hij. "Het gaat dan over wat de één normaal vindt en wat voor de ander normaal is, en dat niets vanzelfsprekend is."

Het wordt riskant als jongeren denken dat het sturen van zulke foto's er bij hoort. "Soms wordt ze dat ook verteld door vrienden", legt hij uit. "De kracht van het vak is dat we er heel makkelijk over praten, omdat iedereen weet dat alles binnen die vier muren blijft."

De norm

Directeur Frantzen noemt de lessen het verlengstuk op de seksuele voorlichting bij biologie. "In een veilige setting worden dingen met elkaar en een begeleider in vertrouwen gedeeld." Zo leren leerlingen aan te geven dat niet alles hoeft omdat het de norm zou zijn, door hen zelf na te laten denken en beslissingen te laten nemen. "Natuurlijk zeg ik wel dat ze niet met hun gezicht op zo'n foto moeten staan", zegt Dekker. "Maar ik ga niet met het vingertje wijzen."

De steeds grotere verschuiving naar de online wereld die jongeren ervaren, vereist betere begeleiding in mediawijsheid. In de Digital Brugklas Bootcamp, die mede bedacht werd door afdelingsmanager Johan Fietelaars, leren leerlingen hoe je op sociale media met elkaar omgaat. "Dat wordt ze niet aangeleerd. We denken allemaal dat kids digitaal vaardig zijn, maar dat is niet. Sommige basisscholen besteden er misschien aandacht aan, maar dat gebeurt niet structureel vanuit de overheid."

Tijdens de cursus worden leerlingen zich bewust van praktische zaken, maar ook van de gevolgen van hun online daden. Sexting, waar het sturen van expliciete beelden deel van uitmaakt, wordt tijdens die lessen ook besproken. "Wat voor gevolgen kan het hebben als je zo'n foto verstuurt, maar ook wat de gevolgen zijn als je iemand online kwetst", zegt Fietelaars. "Waar pesten vroeger op school stopte, gaat het nu online door. We nemen die kids mee in wat voor consequenties dat kan hebben."

Toch kan het misgaan

Deze onderwerpen worden op alle scholen behandeld, benadrukt directeur Frantzen. Toch kan het misgaan. Als dat gebeurt, gaan er verschillende protocollen in werking. "Je moet in je achterhoofd houden dat je te maken hebt met kinderen. Misschien zegt het protocol dat je het één moet doen, terwijl je gevoel of wat je ziet gebeuren iets anders zegt. Het is niet zwart-wit, maar zo enorm grijs", zegt Fietelaars. Frantzen vertelt dat er bij probleemsituaties een multidisciplinair team wordt samengesteld met onder meer mentoren, afdelingsmanagers en vertrouwenspersonen.

Afhankelijk van het probleem bekijkt de school wat ze te doen staat en of er aanvullende partners van bijvoorbeeld de politie of de GGD nodig zijn. "Dan maken we een sociale kaart", legt Frantzen uit. Deel van die kaart zijn de vertrouwenspersonen die op de school rondlopen. Docent Loes Janssen is een van hen. Ze benadrukt dat de zorg voor de dader ook van belang is. "Veertienjarigen overzien hun eigen acties niet altijd. Zij moeten de consequenties voelen, maar tegelijkertijd beschermd worden en de ruimte krijgen om te leren."

Terugblikkend op de recente gebeurtenissen concludeert Frantzen dat er veel zuurstof bij het verhaal is gekomen. "Vonkjes werden daardoor vlammen." Ouders stellen vragen omdat ze maar een stukje van het verhaal te horen krijgen via hun kinderen. "Dat verhaal wordt vooral in flarden gedeeld, maar niet volledig." De school wil het hele verhaal kennen om adequaat te kunnen handelen.

Pijn, verdriet en frustraties

Om dat boven water te krijgen, is onderzoek gewenst waarbij met alle partijen wordt gesproken. "Dat is een lastige taak want je ziet pijn, verdriet en frustraties. Altijd. Bij alle partijen. Om de juiste stappen te nemen, heb je tijd nodig. In dit geval zijn er zeker afspraken gemaakt en maatregelen genomen, maar ik heb niemand van school verwijderd", zegt Frantzen. "Na dat eerste weekend hadden leerlingen het er niet echt meer over."

Op een school met 1700 leerlingen gebeuren nou eenmaal dingen waar je je niet op voor kunt bereiden, zegt Frantzen. "Een school is als een mini-maatschappij waar alles gebeurt wat ook in de grote maatschappij gebeurt. Zulke dingen zijn niet tegen te houden. Ze gebeuren overal."

Wat eraan voorafging

Ongeveer een maand geleden krijgt het Dr. Knippenbergcollege in Helmond te maken met een kwestie waarbij expliciete beelden van leerlingen zijn doorgestuurd via sociale media. De school stelt ouders op de hoogte van wat er gebeurt.

Karin Spijkers van GGD-Brabant Zuidoost constateert dat sprake is van normaal gedrag, omdat kinderen de consequenties en risico's ervan niet overzien. Volgens haar is het aan ouders en scholen om de gevaren hiervan op kinderen over te brengen.