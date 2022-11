Een beiaardier met een verbod om de toren te beklimmen waarin hij speelt? Dat is uitzonderlijk in de wereld. Dat zegt Koen Van Assche, president van de Beiaard Wereld Federatie. 'Ik begrijp hier werkelijk niets van.'

Carl Van Eyndhoven, de beiaardier van de Heikese kerk in Tilburg, speelde tot een jaar geleden wekelijks hoog in de toren op de beiaard. Daar staat het klavier. Hij moet daarvoor meerdere trappen en ladders beklimmen. De gemeente Tilburg heeft dat vorig jaar verboden, omdat het onderzoek nodig acht naar de veiligheid voor de beiaardier.

Daardoor kon het gebeuren dat in maart van dit jaar wereldwijd op zevenhonderd beiaarden een muzikale estafette was om de burgers van Oekraïne een hart onder de riem te steken. Alleen in Tilburg kon de beiaardier niet live meespelen.

Steile trap achterwaarts naar beneden

Koen Van Assche van de Wereld Beiaard Federatie is beiaardier in Antwerpen. Hij kent de toren van de Heikese Kerk als zijn broekzak. "Ik heb de toren beklommen toen ik in Tilburg op de beiaard speelde. Ik vind het veilig. Er zijn torens in de wereld die veel hoger zijn, de trappen smaller en de doorgangen kleiner. Het beroep van beiaardier bestaat vijfhonderd jaar. Hij heeft de competentie om voor zijn veiligheid te zorgen. Zo ga je bij een steile trap achterwaarts naar beneden." Dat is in protocollen vastgelegd.

"Dat een beiaardier niet de toren in mag, dat gebeurt nergens ter wereld. Hoogstens mag hij er een korte tijd niet in vanwege onderhoud, maar dat is in Tilburg niet aan de hand." Van Assche heeft een brief gestuurd aan de Tilburgse gemeenteraad waarin hij zijn mening en zorgen onder woorden brengt.

Torenwachter mee omhoog

De president van de Wereld Federatie zegt dat er mogelijkheden zijn om een beiaard te beveiligen. Zo kan een torenwachter mee naar boven als de beiaardier speelt. Een andere oplossing is het plaatsen van camera's. Als Tilburg onderzoek zou doen naar rondleidingen van grote groepen in de toren en dán concludeert dat dat niet veilig is, dan zou Van Assche daar begrip voor hebben. "Al zijn er genoeg torens waar het publiek omhoog mag, die minder veilig zijn. Kijk maar naar Brugge, daar gaan in het Belfort duizenden mensen naar boven. De doorgangen zijn smaller en boven in de toren is geen toezicht."

Van Assche benadrukt het belang van een wekelijkse klauterpartij naar boven door de beiaardier. Hij houdt toezicht en ziet meteen wanneer er iets aan de hand is of onderhoud nodig is. "Zo ontdekte ik bij het bespelen van de beiaard in de toren in Antwerpen dat een van de basklokken anders klonk. Die klok bleek vier centimeter te zijn verzakt, een eiken steunbalk was rot. Als ik niet in de toren was geweest, had ik dat niet kunnen melden. De hele klokkentoren had kunnen gaan kantelen en dan was de ramp niet te overzien."

Zevenhonderd beiaards in de wereld

Over de hele wereld zijn zevenhonderd beiaards. De meeste hangen in torens in België, Nederland en Noord-Frankrijk, maar ook in Europese landen als Duitsland, Denemarken en Spanje. Ze hangen verder in Azië, Canada, Brazilië en de Verenigde Staten. In Nederland zijn er bijna tweehonderd.

In Tilburg zijn de klokken van de beiaard een geschenk van Tilburgers aan de stad. Het instrument wordt sinds 1966 bespeeld. Eerder hingen er ook klokken in de toren van de Heikese kerk, maar die zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter omgesmolten.

Nederlands Klokkenspel

De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) heeft in een brief aan de gemeente eerder al haar zorg uitgesproken over de situatie rondom de Heikese kerk. Voorzitter Ada Boerma zegt dat er eenvoudige oplossingen zijn om de veiligheid van de beiaardier te waarborgen.

"Ik begrijp de zorg van de gemeente. Zelf was ik ook wethouder en burgemeester, maar er zijn oplossingen. Zo is in andere gemeenten gekozen voor een seniorenalarmering voor de beiaard." Met één druk op de knop vraagt hij hulp als dat nodig zou zijn. "Ook is het mogelijk dat de beiaardier de brandweer informeert als hij de toren in gaat." Volgens Boerma komt de situatie in Tilburg nergens anders in het land voor.

De KNKV heeft inmiddels een gesprek gevoerd met ambtenaren van de gemeente Tilburg. Daarin is gewezen op de zorgplicht voor immaterieel erfgoed die elke gemeente heeft. Het bespelen van de beiaard hoort daarbij.

Beiaard kan boktor opsporen

Boerma: "Het is nodig dat de beiaard live wordt bespeeld. Uitsluitend automatisch bespelen is geen alternatief. Dat is niet goed voor de mechaniek. Ook heeft de beiaardier een signaleringsfunctie in de toren. Als een beiaard niet meer wordt bespeeld, kan die voor de veiligheid het best worden ontmanteld."

De voorzitter van de KNKV trekt de vergelijking met een molenaar. Die moet ook smalle trappen beklimmen voor onderhoud, inspectie en het gebruik van de molen. "Daar hoor je niemand over. En 100 procent veiligheid vind je nergens."

Stem van de stad

Dat een beiaard belangrijk is voor een stad staat voor haar buiten kijf. "De beiaard is een eeuwenoude cultuur én de stem van de stad. Als de koning op bezoek komt, hoor je de beiaard, als er verdriet is ook. Toen Nederland 75 jaar was bevrijd, hielden de beiaardieren een muzikale estafette. De beiaard verbindt mensen."

Volgens een woordvoerder van de gemeente is door het college van B en W nog geen besluit genomen over de toegang tot de beiaard in de toren. Dat besluit komt eraan, maar kan nog weken tot enkele maanden duren.