Handbalster Lynn Knippenborg (30) staat deze maand niet op het EK in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro. Ze zette afgelopen voorjaar een punt achter haar sportieve carrière en nu wacht een nieuw leven in Zwolle als moeder, fysiotherapeut en trainster. 'Na acht jaar in het buitenland ben ik blij om weer thuis te zijn.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vol trots showt Lynn Knippenborg de babykamer in de woning in Zwolle waar ze sinds deze zomer samen met haar vriend Freddy Wennemars woont. Het bedje staat klaar, de kleertjes hangen in de kast. Er moet nog wat aan de muur gehangen worden en dan is het stel klaar voor de komst van hun eerste kindje, volgende maand. Het wordt een meisje.

Sportief

"Het zou leuk zijn als ze ook sportief wordt, maar dat kan bijna niet anders met zulke ouders", zegt Knippenborg, die 114 interlands speelde. Wennemars was, net als zijn oudere broer Erben, professioneel schaatser en werkt nu als recruiter. Toen Knippenborg nog in Denemarken, Noorwegen en Duitsland handbalde, woonde hij al in het huis. "Hij is nog steeds bloedfanatiek, zelfs als we naar de stad gaan moet hij altijd iets voor mij fietsen."

Knippenborg mist het leven als handbalster nog niet. Eindelijk woont ze weer in de buurt van haar familie in Zieuwent, kan ze gewoon met vriendinnen afspreken en, niet onbelangrijk, ziet ze haar vriend elke dag. "We zagen elkaar vaak eens in de vijf weken een weekend. Dat is wel pittig, maar maakt het extra leuk om elkaar weer te zien. Maar na acht jaar in het buitenland was het gewoon genoeg."

Stoppen op hoogtepunt

Knippenborg wilde al eerder stoppen, maar door de waardering die ze bij haar laatste club Neckarsulmer SU in Duitsland kreeg, besloot ze er nog een jaar aan vast te plakken. "Ik voelde me daar echt heel erg op mijn plek, kreeg veel vertrouwen van de coach. Ik mocht de aanval naar mijn hand zetten, werd als leider binnen het team gezien."

Het voelt dan ook als stoppen op het hoogtepunt. Hoewel terugkeren op topniveau na een zwangerschap best kan, zoals onder anderen Estavana Polman liet zien, is het niets voor Knippenborg. "Ik heb nu zo'n mooi afscheid gehad in een volle sporthal, dat kan niet beter."

Smetje

Toch blijft er altijd een smetje aan haar carrière kleven. Er liggen twee zilveren en twee bronzen medailles van EK's en WK's op zolder, die nog een plek moeten krijgen in het huis. Maar de gouden plak ontbreekt. Tijdens het wereldkampioenschap in Japan in 2019, waar Oranje tot ieders verbazing de titel pakte, behoorde Knippenborg niet tot de selectie.

"Dat blijft pijnlijk en ik kijk daar niet fijn op terug. Ik heb van de toenmalige bondscoach Emanuel Mayonnade nooit een uitleg gekregen. Natuurlijk wist ik dat de concurrentie groot was, maar het was wel zo netjes geweest om mij persoonlijk te vertellen dat ik niet mee zou gaan. In plaats daarvan hoorde ik van teamgenoten dat zij een appje kregen dat ze mee mochten. Ik had geen bericht."

Hetzelfde 'schuitje'

Vorig jaar heeft ze haar interlandcarrière wel met een goed gevoel af kunnen sluiten, bij het WK in Spanje. "Toen bondscoach Monique Tijsterman mij belde, wist ik niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Voor mij was het hoofdstuk een beetje afgesloten, ik wilde me niet laten bespelen nu ze mij ineens nodig hadden. Maar uiteindelijk blijft spelen voor Oranje een eer en heb ik het nu mooi afgerond."

Met enkele oud-teamgenoten heeft ze nog contact. Ze zitten met veel meiden in hetzelfde 'schuitje', want er worden nogal wat handbalbaby's verwacht. Loïs Abbingh is net moeder geworden, Tess Wester, Martine Smeets en Michelle Goos zijn net als Knippenborg in verwachting. "Maar we hebben geen appgroepje met alle zwangeren hoor", zegt Knippenborg met een lach.

Lynn Knippenborg in de babykamer. Lynn Knippenborg in de babykamer. Foto: Henri van der Beek

Veranderend lichaam

Wel doet ze mee aan een bootcamp, samen met andere zwangeren. "Het is lastig om de controle over mijn lijf kwijt te raken. Dan doe ik ineens oefeningen met 5 kilo, terwijl ik dat eerder met 80 kilo deed. Je lichaam verandert zo erg, ik houd overal vocht vast. Het hoort er allemaal bij, maar het is wel vreemd."

Nu wacht een nieuw leven. Zonder topsport, maar wel als trainster. "Toen ik bekendmaakte te gaan stoppen, werd ik gelijk door allerlei clubs benaderd. Nu geef ik twee keer in de week training, bij de handbalschool in Raalte en aan de jeugd in Dalfsen. Ik ga mijn trainersdiploma's halen, ik vind handbal nog steeds een enorm mooi spelletje."

Wat ze op den duur met die papiertjes gaat doen, weet ze nog niet. "Misschien wil ik een eigen trainingsprogramma opzetten om talenten beter te maken, door ze extra trainingen aan te bieden. Voorlopig hoef ik nog geen coach te zijn, daarvoor geniet ik te veel van de vrije weekenden."

Lynn Knippenborg (m) tijdens het EK van 2014 in Kroatië, in het duel met Frankrijk. De opbouwspeelster verdiende vier medailles met de nationale ploeg. Lynn Knippenborg (m) tijdens het EK van 2014 in Kroatië, in het duel met Frankrijk. De opbouwspeelster verdiende vier medailles met de nationale ploeg. Foto: EPA / Georgi Licovski

Daarnaast pakt ze haar werkzaamheden als fysiotherapeut weer op. Die studie rondde ze af tijdens haar handbalcarrière. "Ik heb in Duitsland wel gewerkt, maar niet genoeg uren gemaakt om mijn registratie te behouden. Nu heb ik de afgelopen tijd stage gelopen bij een praktijk in Zwolle en daar kan ik na mijn verlof aan de slag."

Tijdens het EK, dat zaterdag voor het Nederlands team begint, zit Knippenborg dus thuis. "Ik ga het zeker volgen, heb nu toch veel tijd over. Maar ik blijf niet thuis voor alle wedstrijden. Het is aan de ene kant gek om er zelf niet meer bij te zijn, maar het is ook prima. Het is tijd voor een ander leven."