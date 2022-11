Afgelopen zomer kreeg fruitteler Michiel Appelhof (48) verschrikkelijk nieuws: hij heeft een kwaadaardige tumor in zijn kaak. De vooruitzichten zijn slecht, complete genezing lijkt uitgesloten. Tegelijkertijd wordt zijn oogst verwoest door een enorme hagelbui. Die tegenslagen zet hij om in een initiatief. Deze week zamelt hij met (mislukte) appels geld in voor onderzoek naar zijn zeldzame vorm van kanker.

Het lijkt een dag als alle andere bij fruitteeltbedrijf De Appelhof in Zeewolde. Duizenden kilo's appels worden gesorteerd en klaargemaakt om naar de supermarkt te gaan. Al zeventien jaar levert het familiebedrijf appels aan onder andere de Albert Heijn. Aan het hoofd staat eigenaar Michiel Appelhof. Ook hij werkt door alsof er niks aan de hand is. Maar dat is wel het geval.

In de zomer slaat het noodlot toe. Appelhof krijgt last van zijn kaak. "Ik kreeg tandpijn en een verdoofde lip", zegt hij. Zijn huisarts en tandarts weten niet wat er mis is. "Ik heb twee maanden in kringetjes rondgedraaid en best veel pijn gehad, tot ik in het ziekenhuis een MRI-scan deed. Toen was het gelijk duidelijk."

Foute boel

Toen hij een foto van de scan zag, wist hij dat het foute boel was. "Ik dacht gelijk: dit is niet goed." De scan wijst uit dat Appelhof een zeldzame vorm van kanker heeft. Er wordt een kwaadaardige SNUC-tumor (sinonasaal ongedifferentieerd carcinoom) in zijn kaakholte ontdekt. "Je hoort altijd dat andere mensen kanker krijgen, maar je verwacht nooit dat het bij jezelf gebeurt."

De diagnose is dramatisch, een operatie is niet meer mogelijk en de kans op volledige genezing is minimaal. Het slechte nieuws komt keihard aan. Niet alleen bij Appelhof zelf, maar ook bij zijn vrouw en drie dochters. "In het begin is het natuurlijk keihard janken, dit wil je allemaal niet." De toekomst, als die er nog is, wordt in één klap heel onduidelijk. "Het heeft een enorme impact op ons allemaal", zegt hij.

Een medische molen volgt. "Ik werd gelijk doorgestuurd naar UMC Utrecht en daar heb ik eerst chemo gehad." Hij tilt zijn pet op en laat zien dat hij weinig haar meer over heeft. Maar de chemo helpt niet. "De druk op mijn kaak nam toe, toen zijn ze gelijk gaan bestralen." Inmiddels is hij achttien bestralingen verder. Vandaag wordt er weer een MRI-scan gemaakt, die hopelijk positief uitvalt. Maar helemaal beter wordt Appelhof hoogstwaarschijnlijk niet. "Al blijf ik altijd in wonderen geloven."

Drie maanden

Eerst dacht hij veel na over de lange termijn, maar inmiddels kijkt hij niet meer verder dan drie maanden vooruit. "Dat heeft gewoon geen zin, want je weet niet wat er gaat gebeuren." Hij bekijkt het positief. "Op zich is het ook wel eens goed om een beetje in het nu te gaan leven."

Dat 'nu' ziet er niet heel anders uit dan de afgelopen jaren, al weet Appelhof niet hoe lang hij nog kan blijven werken. Zo lang het kan werkt hij door. "Ik probeer de oogsten gewoon zo goed mogelijk te verkopen." De vele bezoeken aan het ziekenhuis geven hem inspiratie. "De gedrevenheid van de mensen in het UMC is enorm, ze halen echt alles voor je uit de kast. En dan wil je wat terugdoen." En daar is hij nu mee bezig.

Buitenbeentjes

Om geld in te zamelen voor extra onderzoek naar zijn zeldzame vorm van kanker, doet Appelhof wat hij altijd doet: appels verkopen aan de Albert Heijn. Een gedeelte van de opbrengst van deze week gaat naar het UMC. "Als de volgende met mijn soort kanker dat ziekenhuis in komt en ik kan mijn steentje bijdragen dat er iets meer is gedaan aan onderzoek, is dat prachtig."

Geen gewone appels, maar buitenbeentjes. "De buitenbeentjes zijn een beetje pech-appels. Ze zijn bijvoorbeeld net niet groot genoeg geworden of hebben een plekje." Appelhof ziet een gelijkenis tussen zijn situatie en die van de buitenbeentjes. "Dat is namelijk gewoon pech, en ik heb ook pech." Zijn appels liggen in 650 winkels. "En ik kreeg al veel foto's van lege schappen."

10.000 euro

Zijn doel is om deze week 10.000 euro op te halen. "Dat gaan we wel halen denk ik." Zelfs het UMC wordt omgetoverd tot verkooppunt. "Mijn vrouw staat daar nu om appels te verkopen." Volgende week wordt het opgehaalde bedrag feestelijk bekendgemaakt. "Dan hebben we een dag met alle telers van Albert Heijn, en er komen ook twee artsen van het UMC, dat vind ik geweldig."