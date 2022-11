Hij was een van de eersten in ons land bij wie kale mannen terecht konden voor een haartransplantatie. Zelf onderging Hans J. Diks tot twee keer toe zo’n behandeling. Des te opvallender is zijn boodschap: 'Kaal worden accepteren, is vaak de beste oplossing.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor veel mannen is kaal worden een gruwel - en daar speelt de cosmetische industrie handig op in. Het bekendst is de haartransplantatie, maar er bestaan ook poeders en pillen en je kunt tegenwoordig zelfs haar op je schedel laten tatoeëren. "Verwacht er geen wonderen van", zegt Diks, die een onthullend boek schreef over de haarwereld. "Hoe graag de industrie anders doet geloven, een volle bos haar terug toveren kan niet."

Diks begon zijn carrière vijftig jaar terug als kapper. Binnen een paar jaar had hij zeven kapsalons. Het viel hem toen al op dat veel mannen worstelen met hun terugtrekkende haargrens. Daar zit business in, dacht hij en dus ging hij naar Engeland om daar kennis op te doen van een nieuwe techniek: haartransplantatie. Daarbij worden groepjes haarzakjes herverdeeld vanuit een donorgebied, dat zich vaak aan de achterkant van het hoofd bevindt.

Voor veel mannen is kaal worden een gruwel - en daar speelt de cosmetische industrie handig op in. Voor veel mannen is kaal worden een gruwel - en daar speelt de cosmetische industrie handig op in. Foto: Getty Images/EyeEm

Ook voor BN'ers

Weer terug in Nederland begon Diks samen met de Engelse arts dr. Peter Riley een kliniek voor haartransplantatie. Begin jaren tachtig was dat, in een oude pastorie in Rotterdam. "Ik heb mijn cliënten altijd het eerlijke verhaal verteld", bezweert hij. Alle mitsen en maren ten spijt, kalende mannen wisten al gauw de weg te vinden naar Diks en zijn team van artsen. "Veel BN'ers ook. Zij huurden op zondag de kliniek voor zichzelf af zodat niemand ze zag."

Begin deze eeuw verkocht de Maasdammer zijn kliniek om zich op zijn passie te storten: paarden. De ontwikkelingen in de haarwereld bleef hij volgen. Hij richtte de webpagina Haarproblemen.nl op, die zichzelf 'de enige onafhankelijke haarproblemenexpert in Nederland' noemt. Het verdienmodel: mannen - en in toenemende mate ook vrouwen - adviseren op het gebied van behandelingen. "Vaak zeg ik: laat het nou maar zo."

Erectiestoornis kan bijwerking zijn

Diks ergert zich vooral aan zogeheten haarconsulenten: personen die iemand doorverwijzen naar een kliniek. "Het inschrijvingsgesprek wordt in Nederland gehouden en voor de behandeling zelf moeten de cliënten naar het buitenland. Vaak komt zo'n patiënt teleurgesteld thuis, simpelweg omdat de arts daar zo'n man pas voor het eerst ziet en die man het moet doen met het haar wat-ie nog heeft."

Over het tatoeëren van stoppels op een kaal hoofd is Diks ook sceptisch. "Het kan een mooi resultaat geven, mits het goed gebeurt. Veel tatoeëerders denken dat het met alle soorten inkt gaat, waardoor iemand na verloop van tijd een glimmende zwartblauwe schedel heeft." Een middeltje smeren dan maar? Kan, zegt Diks. "Maar zo'n zalfje stopt alleen de haaruitval: je krijgt er geen nieuwe haren door." Een mogelijke bijwerking van die middelen is er eentje die mannen misschien nog wel erger vinden dan een kaal hoofd: erectiestoornissen.

Sommige middelen tegen kaalheid kunnen leiden tot lang aanhoudende erectieproblemen. Sommige middelen tegen kaalheid kunnen leiden tot lang aanhoudende erectieproblemen. Foto: Eyecandy Images

Waarom mannen ondanks al die risico's dan toch meer haar willen? "IJdelheid. Ik weet het niet meer precies, maar dat zal destijds ook bij mij een rol hebben gespeeld. Veel mannen denken dat ze door hun terugtrekkende haargrens minder succesvol zijn op het gebied van bijvoorbeeld de liefde. Maatschappelijk geslaagde mannen hebben over het algemeen minder of geen problemen met kaal worden."

Om positief af te sluiten: veel verwacht Diks van een nieuwe techniek waarbij hoofdharen kunnen worden gekloond. "Al kan het nog jaren duren voordat dat op de markt komt."