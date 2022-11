De containerprijzen dalen weer naar meer normale niveaus. Voorlopig zal dat helaas nog niet veel verschil maken voor de hoge consumentenprijzen.

Nog geen 3800 euro, zoveel betaal je tegenwoordig voor het verschepen van een zeecontainer van Shanghai naar de Rotterdamse haven. Duur? Een jaar geleden betaalden Europese importeurs en producenten nog ruim 14.000 euro voor het afhuren van zo'n container.

Duur containervervoer was eind 2021 een van de eerste en belangrijkste redenen waarom consumenten ineens meer moesten betalen voor zo'n beetje alles. Hoge vervoerskosten voor goederen, halffabricaten of bulkgoederen uit Azië of Zuid-Amerika werden immers doorberekend in de prijs aan de kassa. In de prijs voor bouwmaterialen als hout, voor koffie, voor fietsonderdelen, en ga zo maar door.

De afgelopen maanden zijn de containerprijzen weer aan het dalen, tot ver onder de piek in het najaar van 2021. De daling is zelfs zo fors dat de precoronaprijzen langzaam weer in beeld komen. Al duurt het misschien nog even voordat dat zo ver is: in 2019 kostte het bijvoorbeeld slechts zo'n 1400 euro om een container van Shanghai naar Rotterdam te laten varen, toch nog ruim de helft goedkoper dan de huidige prijs.

Onverwacht terugveren

De problemen ontstonden dan ook tijdens de coronacrisis. Aan het begin van de pandemie dachten rederijen dat er veel minder beroep zou worden gedaan op hun containers, dus werden ze uit het water gehaald. Wie gaat er nou producten bestellen als de hele wereld in lockdown moet, en alles, ook de economie, extreem onzeker is?

Maar de wereldeconomie veerde onverwacht hard terug, onder meer doordat iedereen massaal online ging bestellen. Er kwam een tekort aan beschikbare containers om al die spullen te vervoeren. Toen rederijen hun aantallen weer op peil hadden, was de hele toeleveringsketen al volledig verstoord.

Zo gingen havens in Azië regelmatig in zeer rigide lockdown, zodat containers daar doelloos ronddobberden en niet elders ingezet konden worden. Tegelijkertijd stonden containerschepen aan de andere kant van de wereld, voor de enorme haven van Los Angeles, allemaal in de file omdat er door personeelstekorten niet genoeg mensen waren om de schepen te lossen.

Achterstand weggewerkt

In januari van dit jaar lagen er nog meer dan honderd containerschepen stil voor Los Angeles, elk vol met duizenden containers. Inmiddels is die achterstand bijna volledig weggewerkt, meldde kennisplatform Marine Exchange of Southern California onlangs.

Kortom, het wereldwijde containervervoer loopt eindelijk weer een beetje geolied, zegt ook ING-econoom Bert Colijn. Er zijn weer meer containers beschikbaar, en daardoor ligt de prijs een stuk lager. "Daarnaast daalt de containerprijs doordat mensen de komende tijd waarschijnlijk minder goederen zullen kopen", zegt Colijn. Door de sterk gedaalde koopkracht hebben consumenten simpelweg minder te besteden.

Eén van de grootste rederijen ter wereld, het Deense Maersk, voorspelde deze week dat de vraag naar containers hierdoor met zo'n 2 tot 4 procent kan afnemen dit jaar. Maersk, verantwoordelijk voor ongeveer een zesde van alle containers op zee, ziet daarnaast dat magazijnen van bedrijven in Europa en in de Verenigde Staten behoorlijk vol beginnen te lopen. Met ruime voorraden hoeven bedrijven minder over zee te laten aanvoeren.

Energiecrisis

Wat doen die dalende vervoerskosten met de consumentenprijzen? Een jaar geleden was het ontregelde containervervoer zoals gezegd nog een belangrijke aandrijver van de inflatie, destijds bedroeg die 4,9 procent in de eurozone. Hoog, vergeleken met de jaren daarvoor, maar inmiddels is de inflatie verder gegroeid naar ruim 10 procent. Dat komt vooral door de energiecrisis, allang niet meer zoveel door verstoorde toeleveringsketens.

"De problemen met energie zijn nu zo dominant dat je het effect van de gedaalde containerprijzen nog niet erg terugziet in de consumentenprijzen", zegt Colijn. Dat blijft waarschijnlijk nog wel even zo, zelfs als de containerprijzen nog meer omlaag zouden gaan.