Géén week van voorbereiding op een crematie of begrafenis. Geen condoleance. Geen opgebaard lichaam. Ze wist dat het zo zou gaan, maar toch voelde het rouwen voor Diny de Carpentier (85) vlak na het overlijden van haar man - zoals ze zelf zegt - heel raar. 'Opeens was hij weg.'

"Fijn dat u hier bent", zegt de krasse Apeldoornse tegen de verslaggever. "Ik loop er eigenlijk al jaren mee rond hier aandacht voor te vragen. Aandacht voor rouwen nadat je geliefde zijn lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap. Toen ik afgelopen week de uitvaartspecial bij uw krant onder ogen kreeg met aandacht voor het afscheid nemen, dacht ik: nú is het moment. Want hier is eigenlijk nooit aandacht voor."

Binnen 24 uur

Het is zo'n twee jaar geleden dat Diny even abrupt als definitief afscheid moest nemen van haar nog geen 24 uur eerder overleden man, Jaap. Dat het afscheid zo snel na zijn overlijden was, was geen verrassing. Haar man had zich aangemeld bij het anatomisch instituut van het Radboudumc in Nijmegen om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. En dus moest zijn stoffelijk overschot binnen 24 uur na zijn overlijden naar Nijmegen worden vervoerd.

Diny: "Je weet dat het zo zal gaan, het is ook goed zo. Maar toch, de impact als het gebeurt is groot. Ineens is hij weg. Écht weg. Dat gaf een heel raar gevoel van rouw. Mijn man overleed in de nacht van zondag op maandag in het hospice in Beekbergen en op maandag reed de begrafenisondernemer voor. Om 13.00 uur vertrok de lijkauto met zijn lichaam in een doek gewikkeld op een brancard naar Nijmegen. Dat was het dan. Het definitieve afscheid. Geen week toeleven naar een crematie of begrafenis onder begeleiding van een begrafenisondernemer. Je bent meteen op jezelf aangewezen."

Leven in teken van de dood

Haar man overleed in maart 2020 op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker, een half jaar na de diagnose. "Het klinkt misschien gek, maar vanaf het moment van zijn aanmelding bij het Radboudumc om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap, stond ons leven in het teken van de dood. We wilden alles klaar hebben liggen zodat het voor mij en onze dochters ook duidelijk was wat er moest gebeuren."

Haar man begon een aantal jaren voordat hij zich op 23 oktober 2018 definitief aanmeldde te praten over deze keuze. "Hij zei, als ik dood ben zit ik in een potje, daar heeft niemand wat aan. En niemand heeft er wat aan als ik in de kist in de grond lig. Hij raakte ervan overtuigd dat de wetenschap zijn lichaam mocht gebruiken om de kennis over het menselijk lichaam verder te helpen."

"In het begin had ik nog zoiets van, meen je dat nou, wil je dat écht? Maar hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik het ermee eens was. Zijn redenering werd mijn redenering. Ik stel mijn lichaam ook ter beschikking aan de wetenschap. Ben ook aangemeld bij het Radboudumc. Onze twee dochters staan er volop achter."

Diny toont het type boom - de Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts', een amberboom - die ze voor haar man in het herdenkingsbos Klein Veldhuizen onlangs liet planten. Diny toont het type boom - de Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts', een amberboom - die ze voor haar man in het herdenkingsbos Klein Veldhuizen onlangs liet planten. Foto: Maarten Sprangh

Dat ze geen grafsteen of urn heeft ter nagedachtenis aan Jaap, deert Diny niet. "Sterker, juist vandaag op de dag dat ik dit gesprek met u heb, wordt er voor Jaap een boom geplaatst in herdenkingsbos Klein Veldhuizen in Loenen. Dat doe ik voor hém, niet voor mezelf. Omdat ik vind dat hij dat als goede, lieve man en vader heeft verdiend. Hij was geliefd als de man die altijd klaar stond voor iedereen. Jaap hield van de natuur, daarom ook een boom. Zelf heb ik niet zoveel met gedenkplekken. Jaap zit in mijn hart, daar heb ik geen gedenkplek voor nodig."

Toch vindt ze het belangrijk aandacht te vragen voor nabestaanden van overledenen van wie het lichaam binnen 24 uur wordt weggehaald voor de wetenschap. Voor het besef dat er geen grafsteen of urn is, maar ook omdat het een heel ander afscheid is. "Ik had samen met mijn dochters verder niemand om me heen, toen Jaap bij het hospice door de begrafenisondernemer werd opgehaald. Het was behoorlijk hectisch allemaal. Maar toen kwam ik thuis en dacht: en nu?"

Ze hield twee weken na zijn overlijden nog wel een soort van herdenkingsbijeenkomst, voor een klein gezelschap, want het was in de coronatijd. Maar gedurende dat eerste jaar na zijn overlijden merkte Diny dat ze het moeilijk had met de rouwverwerking, mede door het 'plotselinge' afscheid. Ze zocht professionele hulp. "Met iemand praten die Jaap niet kende, dat luchtte me enorm op."

Allerzielen

Rond Allerzielen (2 november) houdt het Radboudumc jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden. Dat laat de Apeldoornse aan zich voorbij gaan. Wel bezocht ze samen met haar dochter en kleinzoon een jaar na het overlijden van Jaap het anatomisch instituut van het ziekenhuis in Nijmegen, waar een herdenkingsmonument staat.

"Alsof het zo moest zijn", kijkt Diny haast gelukzalig, "kwam er juist op dat moment een lijkwagen aanrijden. Daar komt Jaap, zo voelde het. Het gevoel dat ik Jaap nu naar zijn eindbestemming had gebracht. Voor mij was de cirkel rond."

Toename van mensen die lichaam ter beschikking stellen

Steeds meer mensen willen hun lichaam na overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap. Exacte cijfers kan Ronald Bleys, voorzitter van de Nederlandse Anatomen Vereniging en hoogleraar bij het UMC Utrecht, niet voorleggen. "Maar het komt voor dat een anatomisch instituut van een universiteit tijdelijk een meldingsstop moet afkondigen."

Een verklaring voor de stijging van het aantal meldingen vindt Bleys lastig te geven. "De vergrijzing kan ermee te maken hebben. Oudere mensen denken meer na over de dood. Ook neemt de bekendheid toe."

In totaal is er in Nederland bij de acht anatomische instituten ruimte voor zo'n 800 lichamen die door met name studenten worden gebruikt voor medisch onderwijs. Ook worden lichamen gebruikt door medisch specialisten om nieuwe operatietechnieken te ontwikkelen.

Wilsbeschikking

Volgens Bleys kan in principe iedereen zich hiervoor aanmelden. "Als je besluit je lichaam ter beschikking aan de wetenschap te stellen, kan je je bij een van de acht anatomische instituten in Nederland aanmelden. Je moet dan een zelf geschreven wilsbeschikking overleggen."

Gemiddeld blijft een lichaam, dat binnen 24 uur na overlijden naar het instituut moet worden overgebracht en daar wordt gebalsemd of ingevroren om ontbinding te voorkomen, zo'n twee jaar beschikbaar. Bleys: "Het lichaam wordt gedurende deze twee jaar in verschillende perioden in delen gebruikt. Vervolgens worden de resten gecremeerd."

Overigens zijn niet alle lichamen geschikt, meldt Bleys. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat door een ongeval het lichaam dermate is beschadigd dat het niet meer geschikt is voor onderwijs en onderzoek. Of als de persoon in het buitenland overlijdt, dan lukt het niet om het lichaam binnen 24 uur naar het instituut in Nederland te vervoeren. In dergelijke gevallen moeten de nabestaanden alsnog een uitvaart regelen.