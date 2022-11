Beleggen is populair onder jonge volwassenen in Nederland. Ze zijn optimistisch over hun financiële toekomst en verwachten hun schaapjes snel op het droge te hebben om eerder met pensioen te kunnen. Maar is dat wel reëel?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Doorwerken tot misschien wel je zeventigste terwijl je net twintig bent: veel jongvolwassenen vinden dat geen aantrekkelijk toekomstbeeld. Dus zoeken ze naar manieren om eerder financiële vrijheid te hebben, blijkt uit onderzoek van onlinebank bunq. Die ondervroeg een representatieve groep van ruim duizend Nederlandse millennials (28-42 jaar) en zoomers (generatie Z, 18 tot 27 jaar) naar hun financiële plannen.

Ruim 40 procent van de zoomers verwacht voor zijn of haar vijftigste financieel onafhankelijk te zijn en dus met pensioen te kunnen. De millennials uit het onderzoek lijken een tikkeltje minder optimistisch: van deze groep denkt een kwart financieel onafhankelijk te zijn voor het vijftigste levensjaar.

Dat zijn opvallende cijfers, vindt Ali Niknam, oprichter en CEO van bunq en met z'n 40 jaar zelf een millennial. "Vroeger dacht niemand dat dit kon. Ja, als je de loterij zou winnen." Een verklaring voor het optimisme van de jongste generaties zoekt Niknam in de welvaart waarin ze zijn opgegroeid. "Met uitzondering van de mensen die in de middeleeuwen leefden, heeft elke nieuwe generatie het beter dan de vorige. Zowel op het gebied van gezondheid en opleiding als het besteedbaar inkomen."

- - Foto: Edo Draaijer

Interesse in geld

Daarnaast is er ook meer dan ooit mogelijk. Jongeren kunnen gemakkelijk ondernemen, de wereld over reizen op zoek naar kansen en ze hebben de nieuwste technologieën tot hun beschikking. Bovendien heeft de digitalisering ook beleggen veel toegankelijker gemaakt. Een eerder onderzoek van SNS Bank laat zien dat 1 op de 5 Nederlanders tussen de 18 en 35 jaar belegt. Bijna een kwart zegt het nog niet te doen, maar het wel te willen. Daarbij gaat het zowel om het beleggen in aandelen als cryptovaluta.

Jongeren zijn over het algemeen meer met geld bezig, ziet Marieke Tiesinga, strategisch adviseur maatschappelijke impact van SNS Bank. Dat stemt haar hoopvol. "Ze hechten veel waarde aan vrijheid en maken zich misschien ook wel zorgen over de stijgende AOW-leeftijd: ze willen niet al te lang te hoeven doorwerken. Daarom zoeken ze naar manieren om hun vermogen te laten groeien. Hoe jonger ze daarmee aan de slag gaan, hoe langer ze van hun vermogen kunnen profiteren. Want als het op beleggen aankomt, is tijd je grootste vriend." Beleggingen over lange termijn geven namelijk minder risico's.

Nog geen doel

Een groot deel van de jongeren wil wel beleggen maar heeft nog geen idee waarvoor precies. Ruim 40 procent van de millennials heeft volgens het onderzoek van bunq geen duidelijke financiële doelstellingen. Bij de zoomers is dat 1 op 3. Niknam ziet ook jonge mensen die wel doelen stellen, maar geen realistische. "Als je twintig bent, ligt de wereld aan je voeten. Je denkt dat alles mogelijk is. Sommigen denken daardoor: 'Ik gooi wat geld in crypto, dan kan ik zo een dik huis en een dikke auto kopen en hoef ik maar twee dagen in de week te werken."

Niet dat er iets mis is met dromen, benadrukt Niknam. "Die zorgen ervoor dat je in beweging komt. Maar naarmate je ouder wordt, ga je er anders tegenaan kijken. Dan is die grote belegging of investering misschien toch niet zo'n goed idee, omdat je een hypotheek hebt en misschien een gezin waar je zorg voor draagt."

Impulsief

Ook Tiesinga ziet dat jonge beleggers impulsiever dan ouderen zijn en niet altijd goed nadenken over de risico's van beleggen. Van de jonge beleggers uit een SNS-onderzoek heeft 12 procent geen spaarbuffer. Een kwart heeft een buffertje voor een maand. "Je hebt een goede buffer wel nodig voor eventuele financiële tegenslagen. Het geld dat je belegt moet altijd geld zijn dat je kunt missen."

Kijk ook altijd welke manier van beleggen het beste bij jou past, tipt Tiesinga: "De een voelt zich comfortabeler bij risico's nemen dan de ander." Sowieso is het slim om risico's te spreiden door in verschillende bedrijven of productcategorieën te beleggen. "Als je het niet leuk vindt om dit allemaal uit te zoeken, ga dan op zoek naar een betrouwbare dienst die het voor je kan doen."

Toegankelijker

Volgens Tiesinga helpt het ook als er meer realistische verhalen worden gedeeld over vermogen opbouwen. "We moeten tegenwicht bieden aan die succesverhalen die jongeren op sociale media zien. Als het een jongere lukt om elke maand 10 of 20 euro opzij te zetten, vind ik dat ook een succesverhaal. Daarmee leer je jezelf namelijk een heel gezonde gewoonte aan."

"Stap één is jezelf doelen stellen", vult Niknam aan. "Waar wil je graag voor sparen? Stap twee: potjes maken. Potjes helpen je om je geld te budgetteren. Maak een potje voor het weekend, een drinkpot met je vrienden, een vakantiepotje. Je kunt ook heel gemakkelijk met 'wisselgeld' sparen. Ik rond alles af met 5 euro, dan heb je al snel 1000 euro in een potje zitten."

Zijn tip tot slot: denk ook goed na over wat je doet als het misloopt met je beleggingen, of bijvoorbeeld met je eigen onderneming. "Toen ik net begon met bunq heb ik met mijn moeder afgesproken dat er altijd een slaapkamer voor mij vrij zou blijven voor geval het niet goed zou aflopen met mijn bedrijf. Daarna heb ik dezelfde afspraak gemaakt met een vriend. Dan kun je ook met een geruster hart genieten. Je bent natuurlijk maar één keer jong."

Hoe belegt en spaart de oudere generatie?



SNS ondervroeg vorig jaar 1400 jongeren (tot 35 jaar) en 650 'ouderen' (35-plus) over hun geldgedrag. Daaruit bleek dat ouderen en jongeren even vaak beleggen (19 procent). De opmerkelijkste verschillen kwamen uit de groep mensen die niet beleggen, zegt Marieke Tiesinga. "Van de jongeren die niet beleggen, zei 23 procent dat ze dat wel willen. Bij de ouderen was dat maar 9 procent. Die lijken er dus minder interesse in te hebben dan jongeren."

Het percentage jongeren en ouderen met een spaarbuffer was ongeveer even groot. Tiesinga: "Ook gevraagd naar hoelang ze kunnen rondkomen van deze buffer zien we weinig significante verschillen. De oudere generatie is wel meer bezig met het bewust opbouwen van een potje voor later, voor na de pensioenleeftijd: 47 procent tegenover 38 procent van de jongeren."

Ouderen lijken ook wat bewuster geld uit te geven. "Jongeren geven vaker aan geen idee te hebben wat ze uitgeven, ouderen hebben daar meer zicht op. Daarnaast neemt deze groep ook minder snel financiële risico's."