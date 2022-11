Ze reizen al een halfjaar mee met de honderden vluchtelingen die door deze regio trekken. De medewerkers van Balans Security uit Veldhoven zijn niet alleen beveiliger, ze doen tevens hetzelfde als sociaal werkers.

Het geeft locatiemanager Annemie Jansen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een gerust gevoel. "Laatst had ik een groep van vijftien Syriërs voor me staan in Helmond. Ze wilden in hongerstaking omdat ze het niet eens waren met de broodjes die ze kregen. Zulke situaties kunnen heel bedreigend zijn. Daarom vind ik het fijn dat de beveiligers er zijn."

Gemêleerde groep beveiligers

Eigenaar Alen Balagic en salesmanager Murat Yalcin hebben in een kleine drie jaar tijd een gemêleerde groep beveiligers om zich heen verzameld. Balagic is zelf van Bosnische komaf, dus de talen uit het Oostblok spreekt hij bijna allemaal. Yalcin springt in als Turkse vluchtelingen om hulp vragen. Zo stapt hij op een vluchteling af wanneer de foto bij dit artikel wordt gemaakt. In enkele zinnen is het de man duidelijk dat hij zich even niet moet laten zien.

Burgemeester Elly Blanksma in gesprek met mensen van het COA in de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het pand aan de Mierloseweg. Burgemeester Elly Blanksma in gesprek met mensen van het COA in de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het pand aan de Mierloseweg. Foto: Rene Manders/DCI Media

En dan hebben ze nog zo'n vijftig collega's die zich redden in bijvoorbeeld het Arabisch of Russisch. Google translate via de telefoon is daarom zelden nodig tijdens de beveiliging van de crisisopvangcentra. Als je kunt communiceren met iemand in diens moedertaal werkt dat vaak de-escalerend, is Balagics overtuiging. De taalbarrière is er dus niet of nauwelijks en dat voorkomt veel gedoe.

Bovendien heeft het personeel van het Veldhovense bedrijf veelal zelf een migratieachtergrond. Ze weten dus wat de huidige groep vluchtelingen voelt en dat schept een band. "We weten hoe we met mensen moeten omgaan", licht Balagic toe. "Onze medewerkers zijn communicatief goed en hebben ervaring in het werken met mensen. Zo heeft iemand ervaring in de daklozenopvang en een ander werkte hiervoor in de zorg met psychiatrische patiënten. Die ervaring helpt ons."

Maar de beveiligers doen meer dan alleen de veiligheid in de gaten houden. Ze schenken ook koffie in de opvangcentra, helpen mee bij het uitdelen van de broodjes en zijn een luisterend oor voor iemand die zijn of haar verhaal kwijt wil.

Ontfermen over hen

Er is veel interactie met de vluchtelingen. Zo lopen er wel eens beveiligers rond met een kind op de arm. "Als we een vluchteling een beveiliger zien omhelzen weten we dat het goed zit. We zijn een soort familie geworden de afgelopen maanden, ook al is de relatie zakelijk. We ontfermen ons over hen. We behandelen de mensen zoals we zelf ook behandeld willen worden."

De beveiliger denkt zelfs na over de kleding van zijn personeel. Vroeger stond hij wel eens in een 'commandobroek' en legerkistjes tussen de vluchtelingen. Nu hij weet dat dat kinderen kan afschrikken, draagt hij nette pantalons en lichte kleding.

Optreden indien nodig

Maar het personeel van Balagic is niet alleen sociaal bezig. Gaat iemand over de schreef, dan treedt zijn personeel ook hard op als dat nodig is. Wanneer stoeipartijtjes tussen vluchtelingen bijvoorbeeld uit de hand dreigen te lopen. De beveiligers staan ook het personeel van de Veiligheidsregio bij.

Incidenten zijn er het afgelopen half jaar nauwelijks geweest. Toch proberen Balagic en Yalcin met engelengeduld vooroordelen die veel mensen desondanks hebben te weerleggen. Ze willen Somerenaren geruststellen. "Veel mensen vinden dat we mooie verhalen hebben. Ze willen eerst zien, dan geloven. Maar heb vertrouwen in ons. Wij zijn van de praktijk en weten hoe het gaat", aldus Yalcin.

Corrigeren elkaar

Balagic vult hem aan. "Ik ben er trots op dat het zo goed gaat. Zelfs de vluchtelingen en omwonenden van opvangcentra zijn ons dankbaar. We krijgen briefjes en gebak als waardering. We zijn geen autoriteit, maar staan midden tussen de mensen. Bovendien is de samenwerking goed. En binnen de groep vluchtelingen corrigeren ze elkaar ook. We doen er alles aan om het in Someren in goede banen te leiden."