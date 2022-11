Schotse whisky ontgroeit de bruine cafés, de geur van sigaren en de lederen fauteuils in villa’s op uitgestrekte landgoederen. De plotseling hippe drank is wereldwijd niet aan te slepen.

Conor McGregor mag vooral faam genieten als het luidruchtige gezicht van het Ultimate Fighting Championship, voor distilleerders van whisky geldt de Ierse knokker als een visionair. Na een uitgekiende campagne verkocht hij zijn merk Proper No. Twelve, waardoor hij 130 miljoen euro rijker werd. Andere Schotse whiskyhuizen profiteren van het promoten van whisky door de beroemde vechter.

The Notorious, zoals McGregor zichzelf in de ring noemt, raakt in reclamespotjes precies de juiste snaar. "Mijn geschenk aan de wereld," richt hij zich tot de Amerikaanse kijkers op wie de commercial specifiek is gericht. Dublin 12, de rauwe wijk waarin hij opgroeide, vormt zijn inspiratiebron. Een deel van de opbrengst van het whiskymerk gaat naar de brandweer - een slimme knipoog naar de Ierse gemeenschap in de VS, die van oudsher bij de brandweer werkt.

Schotse whiskyhuizen volgen McGregors voorbeeld op een minder sentimentele maar minstens zo effectieve manier. De tijd van bruine cafés, sigarenrook en salons met lederen fauteuils ligt achter hen. Het mixen met cola of aanlengen met water geldt niet langer als vloeken in de kerk. Jongere en minder ervaren doelgroepen worden bij de hand genomen om de drempel te verlagen.

Whiskymerk Aberfeldy laat deze strategie zien met de hulp van kok Joris Bijdendijk en jazzmuzikant Benjamin Herman. Het tweetal gaat naar de Schotse Hooglanden om het eeuwenoude proces van whiskymaken te ontdekken. In de video spreken ze hun verbazing uit over de verfijnde smaak, waarin ze 'tonen van honing, kruiden en vanille' herkennen. Nederlanders kunnen deze maand in Amsterdam zelf komen proeven, in aanwezigheid van de twee 'smaakmakers'.

4500 euro per fles

Johnny Walker doet met vergelijkbare zijsprongen een handreiking naar beginnende whiskydrinkers. Voor hun exclusieve Blue Label schakelde het beroemde merk een digitale kunstenaar in. Kopers krijgen zijn creatie te zien na het scannen van het label met een mobiele telefoon. Met een prijskaart van 250 euro allesbehalve goedkoop, maar de whiskymarkt laat het toe om zich te richten op bemiddelde drinkers. Neem het Whisky Weekend Twente, waar liefhebbers ook Macallan van 4500 euro per fles konden proeven.

De Britse economie mag zich door de Brexit, de oorlog in Oekraïne en het desastreuze beleid van de opgestapte premier Liz Truss in drijfzand bevinden, whisky toont zich een bestendige markt. In de afgelopen zes jaar, gerekend vanaf het EU-referendum, zagen twintig nieuwe distilleerderijen het levenslicht. Het totaal komt daarmee op 141, een naoorlogs record.

De pandemie, waarin mensen noodgedwongen thuis dronken, gaf de vraag naar whisky een duw in de rug, maar de groeiende populariteit vormde vóór de coronacrisis al een constante. Vooral in China en de VS nam de aantrekkingskracht toe. Het besluit van president Joe Biden om de accijns op whisky - door Donald Trump ingevoerd - te schrappen, opende de markt verder. Jaarlijks gaat voor ruim 1 miljard euro aan whisky naar Noord-Amerika.

Whisky proeven in Schotland

In Azië en Afrika neemt de vraag eveneens navenant toe. Een verzamelaar kocht recent een zeldzaam vat voor 20 miljoen euro. De lage stand van het pond helpt bij de export - 90 procent van de Schotse whisky gaat naar het buitenland - maar de energiecrisis en de inflatie van 10,1 procent zorgen voor tegenwind. Experts verwachten echter slechts een lichte bries. Door het lange rijpingsproces kan whisky beter tegen financiële schommelingen.

Producent Diageo, dat over een groot Schots portfolio beschikt, is een van de bedrijven die een voortrekkersrol spelen bij het afstoffen van het gedateerde imago van whisky. Op het online platform Malts.com kunnen Nederlandse liefhebbers en nieuwsgierigen terecht voor vragen over smaak en de laatste trends. Wie zelf op onderzoek uit wil gaan, kan via de site een reis boeken om op locatie te proeven.

Volgens de Financial Times moeten distilleerders zelfs voorzichtig zijn met uitbreiding. De vraag naar Schotse whisky overstijgt het aanbod. Rauwdouwer Conor McGregor plaveide met zijn Proper No. Twelve de weg voor scotch, dat zich richt op een meer verfijnd publiek: hippe professionals met gevoel voor nostalgie. 'Business is booming', schreef tot verbazing van de auteur zelf. Whisky verovert de wereld.