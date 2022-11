Meer dan duizend vrouwen reageerden afgelopen weekend op het artikel 'Kan het wat zachter' over de mammografie, de borstkankerscreening. Hoogleraar Ruud Pijnappel gaat op de 9 belangrijkste vragen in. 'Mijn gevoel: vrouwen zijn preutser dan vroeger.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er kwam via onze sites, mail en sociale media een stortvloed aan verhalen los over de mammografie, de onderzoeksmethode bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker waarbij de borsten tussen twee platen 'geplet' worden. Sommigen vinden het alleszins meevallen ('best te doen'), anderen hebben de pijn er graag voor over ('het kan wel je leven redden!') en weer anderen haten het zo dat ze niet meer komen ('ik ga al jaren niet meer'.) De 9 belangrijkste vragen en opmerkingen van lezers voorgelegd aan Ruud Pijnappel, hoogleraar mammaradiologie UMC Utrecht.

1. Veel lezers komen met suggesties voor minder pijnlijke screeningsmethodes, zoals de echo en de thermografie. Waarom gebruiken we die niet?

Pijnappel: "We zijn voortdurend bezig om te zien hoe we de screening aangenamer kunnen maken. Maar we houden aan de mammografie vast omdat het nog altijd de beste methode is om die enorme groep te screenen die aan het bevolkingsonderzoek meedoet: zo'n 1 miljoen vrouwen per jaar. Aan andere methodes kleven grotere nadelen. Want, ja, bij een echo worden de borsten niet geplet maar is het onderzoek als gehéél wel vervelender. De echo kent een grote foutmarge: een aanzienlijke groep vrouwen moet aanvullend een biopt (verwijdering stukje weefsel, red.) ondergaan en blijkt dan niks te hebben. Fysiek én mentaal een flinke belasting. En thermografie - met hulp van hitte op zoek naar afwijkende cellen- is slechts geschikt voor het traceren van oppervlakkige afwijkingen: je kan niet 'diep' in de borst kijken. Wordt bij zo'n screening niks gevonden, dan geeft dat schijnzekerheid. Privéklinieken mogen thermografie dan ook niet als alternatief voor de mammografie aanbieden."

2. Volgens veel vrouwen verschillen de laboranten die het onderzoek uitvoeren enorm. Sommigen zijn aardig, anderen gehaast en grof. Hoe kan dat?

"Alle laboranten hebben dezelfde opleiding gehad en die spitst zich niet alleen toe op de techniek maar ook op de omgang met mensen. De meesten van hen zijn gedreven en ervaren en kunnen met veel situaties omgaan. Maar zoals overal in de zorg is ook hier de werkdruk hoog waardoor een laborant gehaast overkomen, en wellicht kortaf en daardoor onaardig. Natuurlijk proberen we die tijdsdruk wel te voorkomen. De ervaringen in de mobiele onderzoekscentra - in de volksmond 'de bus'- zijn misschien ook anders dan in een ziekenhuis. In de bus is het vaak krapper, zijn er meer mensen, krijg je misschien het gevoel dat er meer haast is."

3. Wat ook speelt: gêne. Veel vrouwen ervaren het onderzoek als vernederend.

"Dat is begrijpelijk. Het gaat ook om een intiem lichaamsdeel waar opeens een wildvreemde aan zit. Ik heb er geen wetenschappelijk bewijs voor maar ik vermoed wel dat die gêne toeneemt. Ik denk dat vrouwen nu gemiddeld preutser zijn dan in de jaren zestig en zeventig toen vrouwen vrijer en meer ontspannen met hun lichaam om gingen."

- - Foto: ANP / AFP

4. Best wat vrouwen houden er blessures aan over. Langdurige pijn, blauwe plekken, scheuren onder de borsten. Dat is toch niet normaal?

"Dat is heel akelig maar niet altijd te voorkomen. Voor ieder voelt het anders en ieder gaat ook anders met pijn om. Sommigen krijgen ook eerder blauwe plekken dan anderen. Dat geldt zeker voor die vrouwen die antistollingsmiddelen gebruiken en dat zijn er nogal wat in de leeftijdscategorie die wordt onderzocht. Qua scheurtjes; dat gebeurt meestal als de aanhechting onder de borst al 'smetten' heeft; als de huid vochtig en geïrriteerd is, is de huid kwetsbaar en kunnen er scheurtjes in het huidoppervlak ontstaan. Voor vrouwen is het in het algemeen heel belangrijk om die 'verstopte' plekken onder de borsten goed droog en schoon te houden."

5. Er is veel discussie of het uitmaakt of je grote of kleine borsten hebt. Vaak gehoord: met grote borsten doet de mammografie minder pijn. Klopt dat?

"Dat is wel een beetje zo maar dat heeft dan feitelijk niks te maken met de grootte maar met het percentage vetweefsel. Heb je borsten met veel vetweefsel en weinig klierweefsel dan is dat minder pijnlijk: vetweefsel is minder 'vast', laat zich makkelijker indrukken. Bij een vrouw met kleinere borsten is er - gemiddeld gezien -mogelijk minder vetweefsel, dus dan kan de mammografie meer belastend zijn. En, ja, het scheelt ook waar je in je cyclus bent. Als je borsten gedurende een bepaalde tijd van de maand opgezwollen zijn, kan je beter geen mammografie doen. Ook scheelt het of je ooit borstvoeding hebt gegeven. Dat maakt borsten slapper en de mammografie dus ook minder belastend. Voor vrouwen die aan hun borsten geopereerd zijn en littekens hebben, is de mammografie vaak ook pijnlijker."

6. Sommige vrouwen nemen vóór het onderzoek twee paracetamol in. Oké?

"Dat is prima."

Mogelijk kunnen we borstkan­ker in de toekomst via het bloed opsporen. Of kunnen we vrouwen mogelijk screenen met een combinatie van laserlicht en echo.

7. Ook vaak gehoord: de mammografie was allang afgeschaft als mannen die moesten ondergaan.

"In mijn werkveld zijn vrouwen al jaren in de meerderheid en er zijn ook volop vrouwelijke ingenieurs. Dus daar kan het niet aan liggen. Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan, het is helemaal niet zo dat mijn werkveld stilstaat: er gebeurt juist veel. Alleen blijkt de mammografie van alle onderzochte methoden nog steeds de beste."

8. Er gebeurt veel, zegt u. Betekent dat dan ook dat er over, pakweg, vijf jaar een alternatief is voor de mammografie?

"Dat is te snel. Over 25 jaar? Dan misschien wel, ja. Mogelijk kunnen we borstkanker in de toekomst bijvoorbeeld via het bloed opsporen. Of kunnen we vrouwen mogelijk screenen met een combinatie van laserlicht en echo; iets wat de Universiteit Twente onderzoekt. Of kunnen we het risico op borstkanker per individu beter inschatten en hoeft niet iedereen om de twee jaar naar de screening. En, ja, ook zo'n nieuwe scan als in het LUMC in Leiden zou wellicht een optie zijn. Maar voor al deze ontwikkelingen geldt; er gaan nog járen overheen voor het mogelijk toepasbaar is in een grootschalig bevolkingsonderzoek."

9. Sommige vrouwen komen na één keer niet meer omdat ze het te pijnlijk vinden. Begrijpt u dat?

"Die groep afhakers is verhoudingsgewijs niet groot; slechts 7 procent van het totaal. En we weten ook niet hoeveel niet meer komen vanwege de pijn of angst voor de pijn. Daar mogen we, vanwege de privacy, geen onderzoek naar doen. Mocht angst de reden zijn om weg te blijven, wil ik deze vrouwen vragen zich nog één maal de vraag te stellen: hoe verhoudt de pijn van de mammografie zich tot de kans dat je borstkanker opspoort? Ik ben me als arts elke dag bewust van de enorme impact van de ziekte."