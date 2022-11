Snoeien, stekken, planten, verpotten, zaaien en schoffelen. Tuingoeroe Romke van de Kaa helpt een handje.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wat is er mooier dan een inheem­­se meidoorn? Een uitheemse meidoorn. En ik weet het: het is weer bon ton om 'nationalistische' leuzen uit te kramen zoals 'help elkaar, plant inheemse waar'. Toch waag ik het te beweren dat meidoorns uit verre windstreken mooier zijn dan die van ons.

In onze over het algemeen kleine ­tuinen hebben we behoefte aan kleine bomen, liefst niet hoger dan de dakgoot, hoewel een tuin naar boven toe toch tot ver in de hemel reikt. Maar goed, een woudreus op een paar meter van de pui leidt tot problemen. ­Zeker als hij omvalt.

Meidoorns worden niet te groot en zijn daardoor ideaal voor de bescheiden tuin. Ze bloeien uitbundig, tegenwoordig vaker in april dan in mei. Ze dragen vruchten die kinderen gerust in hun mond kunnen stoppen en die geliefd zijn bij vogels. Meidoorns verkleuren in de herfst, meestal naar aangenaam geel en maken met hun doorgroefde stammen en takken al snel een doorleefde indruk, zelfs in hun jeugd. En bij bomen zien we dat als een voordeel.

Paul's Scarlet. Paul's Scarlet. Foto: Getty Images/iStockphoto

Onze inheemse meidoorns zijn niet spectaculair, of het zou de roze bloeiende selectie 'Pauls Scarlet' moeten zijn. Maar met de buitenlanders kun je voor de dag komen.

Meidoorns vind je over de hele wereld, van Sjanghai tot San Francisco. Voor de botanicus is de meidoorn - Crataegus is de wetenschappelijke naam - een ingewikkeld plantengeslacht. Het blijkt bijzonder vormenrijk te zijn en plantkundigen kunnen veel verschillende soorten onderscheiden. Daarnaast blijken veel van die soorten bastaarden te vormen, wat de zaak pas echt ingewikkeld maakt. Zo zijn er alleen al in Noord-Amerika zo'n duizend meidoorns te onderscheiden.

Voor de niet-botanicus zijn er maar een paar verschilpunten van ­belang: de kleur van de bloemen, de kleur van de vruchten en de lengte van de periode waarin die vruchten aan de boom hangen. Amerikaanse soorten hebben de grootste vruchten, wat ze daar tot populaire sierbomen maakt. Ook verkleurt hun blad in de herfst vaak naar schreeuwend oranje of vlammend rood.

Hanedoorn. Hanedoorn. Foto: Getty Images/iStockphoto

Een voorbeeld van zo'n Amerikaan is de hanedoorn, Crataegus crus-galli, die al zo lang is ingeburgerd dat hij een Nederlandse naam heeft verworven. De hanedoorn heeft enorme doorns die inderdaad doen denken aan de spoor van een hanenpoot.

De vruchten zijn zo groot dat je ze best appeltjes kunt noemen. Ze glimmen, hangen in trossen en zijn scharlakenrood. Er bestaat een vorm van de hanedoorn waarvan de takken grotendeels horizontaal groeien waardoor een dakvormige kroon ontstaat. De boom wordt niet te groot en hoeft nooit te worden gesnoeid.

Meidoorns plant je als het blad ­gevallen is, en de grond nog warm. Nu dus.