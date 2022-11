Solliciteren is de hoop op een beter leven. Je wil in een nieuwe baan meer uitdaging vinden, een beter salaris of misschien promotie maken. Toch valt de nieuwe baan soms behoorlijk tegen. Sollicitatie-expert en auteur Aaltje Vincent vertelt hoe je een functie vindt waar je blij van wordt.

Veel mensen solliciteren niet voor hun plezier. Het kost tijd om een sollicitatiebrief te schrijven en het mogelijke sollicitatiegesprek levert ook behoorlijk wat stress op. "Als je de nieuwe baan hebt bemachtigd, wil je niet dat deze binnen drie weken tegenvalt", vertelt Aaltje Vincent, sollicitatie-expert en auteur van het boek Solliciteren naar werkgeluk.

Toch kan het voorkomen dat de baan een missmatch is: je blijkt bijvoorbeeld niet goed in het team te passen of het werk biedt nauwelijks uitdaging. Werknemers kunnen er dan voor kiezen om bij hun huidige baan te blijven of opnieuw te gaan solliciteren. "In de huidige krappe arbeidsmarkt ben je niet verplicht om je contract uit te zitten. De werknemer heeft de macht en kan dus echt voor zijn of haar werkgeluk gaan solliciteren."

Vier tips uit het boek van Aaltje Vincent:

1. Bedenk wat je wil behouden of verbeteren

De eerste stap in de zoektocht naar een nieuwe baan is: maak een wensenlijstje. "Hierop schrijf je wat je wil veranderen in je werk of juist wil behouden", vertelt Vincent. Sommige mensen willen bijvoorbeeld minder uren werken, meer zelfstandigheid of meer steun en vertrouwen vanuit de organisatie. "Als je dit voor jezelf overzichtelijk hebt, kan je ook beter zoeken op banen die écht bij je passen."



Als je weet wat je werkgeluk brengt, is het tijd voor een tweede lijstje. Hierop staat een top 5 of top 10 van je 'droomwerkgevers'. "Zoek op LinkedIn welke organisaties je aanspreken en schrijf ze op. De bedrijven hoeven (nog) geen vacatures te hebben, dat komt in deze krappe arbeidsmarkt vanzelf wel. De lijst zorgt er vooral voor dat je zelf goed uitzoekt welke bedrijven bij je passen."

2. Ga op koffiedates

Heb je jouw lijstje met droomwerkgevers gemaakt, wacht dan niet stilletjes af totdat er een vacature online komt, adviseert Vincent. "30 procent van de vacatures wordt via-via ingevuld. Deze komen dus niet eens op internet te staan." Veel werkgevers geven de voorkeur aan een kandidaat uit het netwerk van personeel in plaats van iemand binnen te halen via een vacature. "Dit biedt hen meer zekerheid. De nieuwe medewerker heeft al contacten binnen het bedrijf en wordt aangeraden, dus moet wel wat in z'n mars hebben."



Zaak dus om te zorgen dat jij degene bent die wordt aangeraden. Zo'n snelroute naar de sollicitatietafel kan ontstaan via vrienden, maar ook door goed te netwerken met mensen uit het vakgebied, stelt Vincent. "Ga koffie drinken met medewerkers van je droombedrijf. Stuur een uitnodiging op LinkedIn of vraag - voordat je reageert op een vacature - of je eens kan praten met een van de medewerkers van de desbetreffende afdeling. Als een bedrijf hier niet voor openstaat dan moet je je afvragen of je daar eigenlijk wel moet willen werken."

Door te netwerken leer je meer over het bedrijf en krijg je de kans meer gesprekservaring op te doen zonder dat je al in een sollicitatiegesprek zit. "Zo voer je op een informele manier al een gesprek met een zakelijk doel. Mocht je daarna reageren op een vacature bij dit bedrijf, dan zit je zelfverzekerder bij je echte sollicitatiegesprek. Je weet al waar je het over wil hebben omdat je veel meer weet dan de sollicitanten die alleen naar de vacature hebben gekeken."

3. Duik in alle informatie die een bedrijf biedt

Vincent adviseert om - los van het netwerkgesprek - het bedrijf zo goed mogelijk uit te pluizen. "Vanwege het personeelstekort halen bedrijven echt alles uit de kast om nieuwe werknemers zoveel mogelijk te informeren. Zo bieden velen al speciale informatiepagina's aan met ervaringen van werknemers, maar bijvoorbeeld ook podcasts waarin bedrijven uitleggen wat het werk inhoudt." Vincent adviseert ook om zoveel mogelijk LinkedIn-profielen van de medewerkers van het bedrijf te bekijken. "Dan kan je zien wat voor achtergronden zij hebben, wat hun eerdere werkervaring is en of je in dit plaatje past."



Soms organiseren bedrijven ook een open dag. "Ga hier zeker naartoe. Bij scholen is het heel gebruikelijk dat je eerst de sfeer proeft voordat je een keuze maakt. Waarom is dat bij bedrijven niet zo? Beginnen met een nieuwe baan is een net zo levensveranderende gebeurtenis als beginnen met een nieuwe opleiding. Het grootste deel van de dag ben je met je werk bezig, dan wil je je ook thuisvoelen bij de organisatie."

4. Stel de juiste vragen in het sollicitatiegesprek

Als je uiteindelijk je droombaan hebt gevonden, komt er eerst nog een sollicitatiegesprek. "Onthoud dat je niet zomaar 'ja' hoeft te zeggen", stelt Vincent. "Jij kiest ook voor een werkgever, net zoals de werkgever voor jou kiest."



Hou tijdens het gesprek ook het lijstje over werkgeluk in het achterhoofd: "Stel vragen waardoor je erachter komt of je werkgeluk wel wordt gewaarborgd bij de nieuwe werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot opleidingen of hoe de manager ervoor zorgt dat hij of zij het team kan ondersteunen."

Let er bij de vraagstelling wel op dat je vakgebied ook naar voren komt, stelt Vincent. "Wil je graag elementen uit je oude baan behouden? Vraag of deze ook in je nieuwe baan van toepassing zijn. Had je bijvoorbeeld als docent een klassenassistent ter beschikking, vraag of je hier ook op kan terugvallen."

Huiverig om veeleisend over te komen? Door je wensen specifiek te formuleren laat je juist vakmanschap zien, aldus Vincent. "Jij hebt de vaardigheden en ervaring in huis en kan eisen stellen. Als een baan niet aan je werkgeluk kan voldoen, dan ga je op zoek naar een andere werkgever."

Het boek Solliciteren naar werkgeluk van Aaltje Vincent is voor 20,99 euro online en bij alle boekhandels te koop.