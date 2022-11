Oplichters hebben Nel Tielen (96) uit Baarn voor een tweede keer om de tuin proberen te leiden. Dat liet ‘de leukste oma van Nederland’ woensdagochtend aan radio-dj Gerald Ekdom weten. 'Je moet mensen niet vertrouwen - dat blijft een vervelend idee.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ze hebben het nog een keer geprobeerd", vertelt Nel woensdag tijdens de radioshow van Gerard Ekdom, uit wiens handen ze zo'n zes jaar geleden de 'Granny Awards' ontving - onder andere omdat ze nog erg actief was op haar geliefde iPad. "Dit keer werd ik gebeld door een vrouw van de bank, die wederom zei dat iemand met een Arabische naam probeerde mijn rekening te plunderen. Ze zouden weer iemand langsturen om me verder te helpen."

In eerste instantie gaat Nel mee in dat verhaal, vertelt dochter Ida Tielen (65). "Ze trapte er eerst wel in. Dat komt denk ik door de vertrouwde toon: ze lijken precies te weten over wie ze het hebben, en geven je echt het gevoel dat ze er zijn om je te helpen. Gelukkig realiseerde ze zich daarna ook snel dat het helemaal niet klopte. Toen was er van die vriendelijkheid weinig meer over."

Deur intrappen als Nel niet open zou doen

Op de vragen van haar moeder wordt 'lelijk en boos' gereageerd, zegt Ida. De oplichters zouden alsnog iemand langs sturen. Die, als Nel de deur niet open zou doen, deze gewoon in zou trappen. "Nee, dat was niet leuk. We hebben direct de politie gebeld. Die was snel ter plaatse."

Nel is inmiddels bekomen van de schrik en slaapt weer goed. "Ik ben niet zo gauw ondersteboven", zegt ze. "Maar het is vervelend, vooral het idee dat je mensen niet moet vertrouwen."

Haar kinderen hebben dan ook geregeld dat ze 'niet meer zomaar gebeld kan worden'. Maar in contact blijft ze nog wel: via haar nieuwe iPad. Ida: "WordFeud, puzzels, Facebook. Ze doet weer helemaal mee."