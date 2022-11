Kim had graag in het Paleis-Raadhuis in Tilburg getrouwd, zodat ze net als haar overgrootvader, opa en vader dáár trouwfoto’s kon maken. Maar het witte paleis is heel 2022 gesloten. Tot ze tot haar grote verbazing ziet dat Guus Meeuwis daar wél is getrouwd, door de burgemeester nota bene.

Het was een mooi huwelijk van Guus Meeuwis en Manon Meijers, begin juli in Portugal. Het koppel gaf elkaar het jawoord op een zonnige locatie, omringd door vrienden en familie. Niemand minder dan All you need is love-presentator Robert ten Brink voltrok het huwelijk. Het kersverse bruidspaar verspreidde zelf foto's en video's via onder meer Instagram van hun prachtige dag, 2 juli 2022.

Waarom mag hij wel?

Minder bekend is dat het koppel in Nederland voor de wet is getrouwd. Manon Meijers zette daar pas een week of twee geleden een eerste kiekje van op Instagram, om aan te kondigden dat ze dezelfde achternaam als de Tilburgse zanger zou gaan dragen. Tilburgers met een scherp oog merken daarbij echter op dat op de foto de trap te zien is vanuit het net verbouwde stadhuis richting het Paleis-Raadhuis.

Maar koppels die in het Paleis-Raadhuis willen trouwen - een nogal populaire plek in Tilburg - krijgen al heel het jaar nul op rekest. Vanwege de ingrijpende verbouwing van het Willemsplein zijn er heel 2022 geen bruiloften in het witte Paleis, dat twee trouwzalen telt. Ook Kim, een gefingeerde naam, snapt hier dus niks van. "Waarom mag hij wel in het paleisje trouwen en tientallen andere bruidsparen met mij niet?" vraagt ze zich af. "Als rasechte Tilburger ben ik teleurgesteld als de burgervader meet met twee maten."

Bijzondere verdienste

Bronnen melden aan het Brabants Dagblad dat het Tilburgse huwelijk tussen Guus en Manon Meeuwis plaatsvond op 2 juni 2022, exact een maand voor de Portugese trouwerij. Burgemeester Theo Weterings was in het 'verboden' paleisje inderdaad de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij hield ook een korte speech tijdens de ceremonie in het pand, ooit gebouwd in opdracht van koning Willem II.

Hoe het koppel bij deze locatie komt? Het management van Manon Meeuwis verwijst naar het management van Guus. Dat heeft woensdag niet op vragen van het BD gereageerd. Waarom burgemeester Theo Weterings een huwelijk sluit in een gebouw dat voor minder getalenteerde Tilburgers ook heel wat minder toegankelijk is? Een woordvoerder laat weten dat Guus Meeuwis zelf 'verzocht heeft om een uitzondering te maken'. "En gelet op de bijzondere verdienste van de zanger voor de stad hebben we besloten deze uitzondering te maken."

Weinig representatief

Dat anderen ook graag in het paleisje trouwen, weet de gemeente ook. "We kennen de behoefte uit de stad echt, maar we hebben voor één keer deze uitzondering gemaakt." De woordvoerder wijst er daarbij op dat Meeuwis eerder dit jaar ook al een erepenning van de stad kreeg. "Maar met de verbouwing van het Willemsplein, waardoor er bijvoorbeeld geen bordesfoto's gemaakt kunnen worden en er veel geluidsoverlast kan zijn, is het paleis nu weinig representatief voor trouwkoppels. Hopelijk kan er snel meer."

En Kim? Die heeft overigens wel een uitstekende bruiloft gehad in een zaal in de stad.