Dat vijf pluimveebedrijven in Lunteren niet uit voorzorg worden geruimd na een uitbraak van vogelgriep in het dorp, houdt een risico in voor de hele Gelderse Vallei. Dat zeggen vogelgriepdeskundigen. Pluimveehoudersbond NVP pleit juist voor een einde aan het preventief afmaken van dieren.

De vijf bedrijven liggen binnen een kilometer van een bedrijf in Lunteren waar 22 oktober de besmettelijke vogelgriep is opgedoken. Volgens de regels moeten alle vogels op die pluimveebedrijven uit voorzorg worden afgemaakt om de kans op verdere verspreiding te verkleinen. Maar Landbouwminister Piet Adema besloot daar vorige week een uitzondering op te maken.

Vanwege een tekort aan CO2-gas om de dieren te doden, kon het ruimen niet snel gebeuren. Daarom besloot Adema de dieren in de bedrijven te laten leven. Wel wordt streng gecontroleerd of de beesten niet alsnog ziek worden.

'Ruimen is sneller en zekerder uitbannen virus'

Maar dat is een risico, zegt veterinair patholoog Thijs Kuiken van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij staat te boek als een van de deskundigen op het gebied van vogelgriep. "Het is een gok. Als je wél preventief in de omgeving ruimt, worden mogelijk nogal wat niet-zieke dieren afgemaakt, maar ban je het vogelgriepvirus daar wel sneller en met meer zekerheid uit."

Viroloog Nancy Beerens, verbonden aan de Wageningen University & Research, is ook voorstander van preventief ruimen. "Lunteren ligt in een pluimveedicht gebied, waardoor de beslissing om niet preventief te ruimen spannend is. Als bedrijven binnen de 1-kilometerzone toch besmet blijken te zijn, dan is het risico op verdere besmettingen tussen bedrijven groot. In dit pluimveedichte gebied is er dan kans op een grote uitbraak die niet meer is te stoppen, omdat elk besmet bedrijf meerdere nieuwe bedrijven kan besmetten."

'Niet doden, wel goed in de gaten houden'

Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zei afgelopen week dat het uit voorzorg doden van kippen, kalkoenen en eenden niet meer van deze tijd is. Hij riep op daarmee te stoppen. Kuiken is daar niet voor.

"Ik zie liever dat er snel vaccins komen en kippen kunnen worden ingeënt. Dan hoef je niets meer te ruimen. Maar zolang dat niet het geval is, zou ik blijven kiezen voor het afmaken van dieren binnen die straal van 1 kilometer. Er zijn in Frankrijk, Italië en Hongarije nogal wat voorbeelden die laten zien dat het virus zich steeds verder verspreidt zonder preventief ruimen in de omgeving."

Archiefbeeld van een ruiming bij een pluimveebedrijf waar vogelgriep is vastgesteld. Archiefbeeld van een ruiming bij een pluimveebedrijf waar vogelgriep is vastgesteld. Foto: Anton Kappers

'Snel duidelijkheid over verspreiding'

Volgens viroloog Beerens is een vaccin niet op korte termijn beschikbaar. Op dit moment worden volgens haar in het laboratorium van Wageningen University & Research verschillende vaccins getest tegen vogelgriep. Als die werken, duurt het nog een tijd voor ze op de markt komen. Daarom is het volgens Beerens van groot belang tot die tijd op en rond bedrijven goed te controleren of vogelgriep toeslaat.

De vraag is of het virus opduikt op een van de vijf bedrijven die de dans tot nu toe ontspringen. Kuiken volgt het met extra interesse. Antwoord op die vraag zou er snel moeten zijn: "Mocht een besmetting naar een buurbedrijf zijn gegaan, dan zie je dat bij leghennen doorgaans na een week en bij vleeskuikens na zo'n anderhalve week."

Het vogelgriepvirus heeft in en rond Amersfoort inmiddels aan 186.500 dieren het leven gekost, zo berichtte het AD afgelopen maandag. Daarmee behoort ons gebied tot de zwaarst getroffen regio's in Nederland. In Barneveld gaat het onder meer om 32.000 kippen bij een boer aan de Peppelseweg, 26.000 leghennen bij een collega in Voorthuizen en 1250 vogels op het Aeres, een mbo-instelling voor dierenverzorging. In Bunschoten moesten 150 vogels bij een hobbyboer het ontgelden.