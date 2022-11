Als je dakloos bent, is het leven al zwaar. Maar wat als je dan ook nog ziek wordt? In Den Haag hebben ze daar wat op bedacht: een respijthuis voor dak- en thuislozen. Mensen die op straat leven, kunnen hier tijdelijk terecht als ze bijvoorbeeld griep hebben of moeten herstellen van een medische ingreep. 'Ze kunnen hier even op krachten komen.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Den Haag. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het RespijtHuis HouseMartin in Den Haag is niet het eerste respijthuis in Nederland, waar mensen even op adem kunnen komen in een moeilijke periode. Ook in Amsterdam en Rotterdam zijn er van dit soort voorzieningen. Maar een respijthuis voor daklozen is uniek, aldus initiatiefneemster Marie-Anne van Erp. Terwijl juist deze groep zo'n voorziening heel hard nodig heeft. Zo werd er laatst een oude, zieke vrouw in de regen op een bankje gevonden.

Lastig

Van Erp, die zich al veertien jaar als vrijwilliger inzet voor dakloze Hagenaars, weet als geen ander hoe zwaar het leven op straat is. Het zijn vaak ook nog eens mensen die geen Nederlandse verblijfsdocumenten hebben of de taal niet spreken. Als ze ziek worden, is het extra lastig om zorg te krijgen.

Van Erp wil deze mensen helpen. "Ik heb tien jaar in de Schilderswijk gewerkt bij een multiculturele instelling. Daar kwamen ook veel mensen langs zonder papieren. Dan zag je ze vaak rondlopen met een plastic boodschappentas, waarin ze hun hele hebben en houwen hadden. Ik moest dan altijd aan mijn eigen kinderen denken: want het kan je zo gebeuren dat je dakloos wordt."

Voorzitter Drs. Marie-Anne van Erp Voorzitter Drs. Marie-Anne van Erp Foto: Frank Jansen

Hospice

Eigenlijk wilde Van Erp een hospice openen voor daklozen die terminaal ziek zijn. Maar hulpverleners adviseerden haar om een voorziening te openen waar mensen zorg krijgen tijdens hun leven. Van Erp was het daarmee eens en ging op zoek naar een geschikte locatie, vrijwilligers en middelen. Dat bleek niet zo makkelijk.

"Het moeilijkste van dit project was het vinden van een geschikte locatie." Toen de Haagse vrijwilligster hoorde dat dit pand aan de Hooftsekade in de Schilderswijk vrij kwam, kwam ze meteen in actie. De verhuurder, de Protestantse Diaconie, stond verrassend positief tegenover het initiatief. Die heeft het gebouw volledig opgeknapt en aangepast aan de behoefte van de stichting.

In het gebouw zijn nu vijf kamers (van 10 tot 15 vierkante meter groot) voor de logees ingericht met bed, kastjes en een eigen douche. Verder is er een gezamenlijke woonkamer, keuken en één kamer voor de nachtwaker. De gasten worden doorverwezen door straatverpleegkundigen en de bedoeling is dat de logees er maximaal tien dagen verblijven.

Het RespijtHuis is niet bedoeld voor dak- of thuislozen met psychoses of drank- en drugsproblemen, benadrukt Van Erp. "Die kunnen wij niet helpen. Wij zijn geen zorginstelling. We kunnen alleen geven wat je thuis ook krijgt: een warm bed, soep en aandacht. We willen ze hier tijdelijk een tweede huis bieden, vandaar ook de huiselijke sfeer. Ik wil ook dat het hier altijd naar soep ruikt of koekjes." De stichting heeft 40 vrijwilligers bereid gevonden om hierbij te helpen. Daarnaast zijn er drie coördinatoren in dienst die het RespijtHuis moeten gaan runnen.

Klein

De eerste gasten van het RespijtHuis HouseMartin worden volgende week al verwacht. "We beginnen klein, met twee mensen, om alle kinderziektes eruit te halen." Daarna kunnen er telkens vijf daklozen in het huis worden opgevangen. Het moeilijkst wordt volgens Van Erp het moment dat de gasten weer weg moeten. "Dat wordt verschrikkelijk, maar we zullen daar bij de intake hele duidelijke afspraken over maken."

Het RespijtHuis krijgt overigens geen geld van de gemeente, maar wordt ondersteund door fondsen en particulieren. "Wij hebben allemaal zoiets van: als iemand valt, dan help je die overeind. Je kunt toch niet de andere kant blijven opkijken!"