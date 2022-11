Geen tieners als vakkenvullers, maar opa's en oma's. De Albert Heijn-vestigingen in Elst en het Arnhemse stadsdeel Schuytgraaf hopen met het aantrekken van pensionado's de personeelstekorten op te vangen. Een landelijke primeur.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Jongeren hebben de banen in deze tijd voor het uitkiezen", legt Ben Rosier, hr-manager van twee Albert Heijn-filialen, uit. "Daarom hebben we ervoor gekozen het anders te doen. We hebben gekeken waar er nog ruimte op de arbeidsmarkt zit. Daarop besloten we om de opa's, oma's en pensionado's te benaderen, om te vragen of er animo is om een paar uurtjes in de week te werken."

Het is een mes dat aan twee kanten snijdt, vervolgt Rosier. "Het zorgt ervoor dat ouderen weer iets omhanden hebben en dat ze in de winkel sociale contacten kunnen opdoen. Ze kunnen lekker bezig zijn en komen weer onder de mensen."

Geen jeugdloon voor pensionado's

Rosier benadrukt dat de pensionado's geen vakken hoeven te vullen voor een jeugdloon, maar kunnen rekenen op een regulier volwassenenloon . "Uiteraard volgen we gewoon de richtlijnen uit de cao."

De supermarktketen zette afgelopen weekend een speciale vacaturetekst online, die specifiek is gericht op senioren. En dat is niet aan dovemansoren gericht, zegt Jan Cornelissen, versmanager bij de Albert Heijn. "Voor de vestiging in Arnhem hebben we al zo'n 35 reacties en voor de winkel in Elst zitten we op ongeveer 30 sollicitaties."

Ouder personeel is goed voor de dynamiek in de winkel, vervolgt hij. "Oudere klanten vinden het soms prettiger om een vraag te stellen aan ouder personeel."

Langgekoesterde wens

Volgens Rosier komt voor sommige sollicitanten zelfs een langgekoesterde wens uit. "Zo kregen we een reactie van iemand die vroeger nooit de kans heeft gehad om vakken te kunnen vullen en nu deze mogelijkheid alsnog met beide handen wil aangrijpen."

Een van die sollicitanten is Corry Kapteijn (71) uit Elst. Via haar kleinzoon, tevens vakkenvuller bij de Albert Heijn, kwam ze terecht bij de vacature. "De winter komt eraan en ik wil graag wat te doen hebben en mensen kunnen ontmoeten. De afgelopen jaren paste ik veel op mijn kleinkinderen op, maar die worden ook ouder. En ik voel me nog gezond, dus waarom niet?"

Paar uurtjes per week

Kapteijn werkte tot haar pensioen als verpleegkundige. Een heel andere achtergrond dus. "Maar laten we het niet groter maken dan het is. Het gaat om een paar uurtjes per week. Sommigen kiezen ervoor om vrijwilligerswerk te doen, ook dan zit je vast aan verplichtingen. Zo heel anders is dit niet."

Ze woont op een steenworp afstand van de winkel en was er al vaste klant, vervolgt ze. Binnenkort kan ze er dus hoogstwaarschijnlijk zelf aan de slag. "Op deze manier laten we als ouderen zien dat we een bijdrage kunnen leven om de personeelstekorten op te lossen. Mooi toch?"

Steeds meer ouderen aan het werk

Behalve vakkenvullers is de Albert Heijn op zoek naar ouderen die aan de slag willen als caissière. Hoewel deze vacature uniek is, zijn werkende ouderen geen uitzondering. Uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek blijkt dat zo'n 15 procent van de ouderen tussen de 65 en 75 nog aan het werk is. In 2017 was dat nog maar 11 procent.