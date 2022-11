Simon (schuilnaam) maakt deel uit van The Tyre Extinguishers, de groep klimaatactivisten die de laatste maanden banden leeg laten lopen van SUV's. Zelf was hij afgelopen week betrokken bij zo'n actie in Enschede.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In Enschede hebben de klimaatactivisten vorige week de banden van 41 SUV's leeg laten lopen in de wijken Wooldrik, Lasonder-Zeggelt, en Tubantia-Toekomst. Dat zorgde voor veel ophef in de buurt: "Mensen hebben die auto's van hun zuurverdiende geld betaald. Daar moet je afblijven", aldus een van de gedupeerden.

Het doel van de actiegroep is om het rijden in een SUV, de grote gezinsauto, onaantrekkelijk te maken. "Ook elektrische en hybride SUV's brengen te veel schade aan aan onze natuur. Ze zijn rampzalig voor het klimaat, verbruiken onnodig veel energie en stoten meer giftige gassen uit. Er moet een streng overheidsbeleid komen om deze auto's te weren." Volgens Tyre Extinguishers is het onzin dat gezinnen de grote auto's nodig hebben. "Je kan in de stad net zo goed gaan fietsen."

Klimaatactivist Simon maakt zich persoonlijk erg druk over de onherstelbare schade die SUV's volgens hem hebben. "Het raakt mij hoe we met elkaar en de wereld waarin we op leven omgaan. Alles is gericht op onze economie en de oneindige groei daarvan", stelt hij. "Er wordt totaal geen rekening gehouden met mens, dier en natuur."

Gebruiksaanwijzing

Tyre Extinguisher laat banden leeglopen, maar wil geen schade aanrichten. Het zorgt evengoed voor veel frustratie onder de gedupeerden. Er moet bijvoorbeeld een monteur gebeld worden. "Dat kan leiden tot eenmalige extra uitstoot, maar we hopen door dit vaak genoeg te doen dat er een beleid komt tegen SUV's. Dat kleine beetje uitstoot van de monteur wordt dan tenietgedaan door het uiteindelijke effect", aldus Simon.

De actiegroep Tyre Extinguishers liet bij 41 SUV’s de banden leeg laten lopen in Enschede. De actiegroep Tyre Extinguishers liet bij 41 SUV’s de banden leeg laten lopen in Enschede. Foto: News United

Ongemak

41 SUV-eigenaren kwamen vorige week voor een vervelende verrassing te staan, waar wie een aantal bezitters van een hybride of elektrische SUV. Volgens Simon was dat een doelbewuste keuze: "Voor deze SUV's is meer elektrische energie nodig, waardoor we nog steeds afhankelijk zijn van gas- en kolencentrales. Daardoor brengen ook elektrische en hybride SUV's te veel schade aan de natuur."

De actiegroep meldde vorige week op Twitter zeer binnenkort weer toe te slaan. Waar dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Simon: "Enschede, Oldenzaal, Hengelo of een andere plaats in deze buurt. We gaan in ieder geval naar rijke of middelrijke buurten waar veel SUV's staan."

Simon benadrukt dat de actiegroep SUV-eigenaren niet in gevaar wil brengen. "We willen enkel het probleem aankaarten en ongemak veroorzaken. Dergelijke acties als iemands remkabel saboteren vallen daar niet onder."