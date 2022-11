Zij werd bekend als de moeder uit de platte, populaire American Pie-films waarin zij met een vriend van haar tienerzoon in bed belandt. Jennifer Coolidge maakte haar comeback in de HBO-hitserie The White Lotus, die haar een Emmy-Award opleverde.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Overal waar de Amerikaanse actrice Jennifer Coolidge (61) opduikt, is zij een opvallende verschijning. Ze is luidruchtig, goedlachs, praat aan een stuk door, is verrassend openhartig en laat haar lange blonde lokken veelvuldig wapperen.

Op de set van het vervolg op de hitserie The White Lotus geeft zij in het Four Seasons Hotel in Taormina blijk van haar enthousiasme over de speciale omstandigheden. "Het is toch niet te geloven dat wij met onze filmploeg dit hele luxehotel helemaal tot onze beschikking hebben! We kunnen hier maanden ongestoord draaien. Maar ja, we zitten buiten het hoogseizoen, dus er waren sowieso al weinig gasten geweest. Ik heb me laten vertellen dat een kamer hier gemiddeld 750 euro per nacht kost."

Coolidge is de enige hoofdrolspeelster uit The White Lotus die het eerste seizoen heeft overleefd. Zij herhaalt de rol van de eenzame, maar superrijke Tanya McQuoid, die in de eerste reeks de as van haar moeder wil uitstrooien op Hawaii en verwikkeld raakt in allerlei complicaties op een luxeresort waar hysterie en neerbuigendheid richting de plaatselijke bevolking schering en inslag zijn.

Jennifer Coolidge in American Pie 2. Jennifer Coolidge in American Pie 2. Foto: Universal/Courtesy Everett Collection

De serie vol zwarte humor werd een kijkcijferhit voor HBO. Een vervolg kon niet uitblijven, maar nu wijken de makers uit naar Sicilië. Het thema is seksuele verhoudingen tussen de hotelgasten in alle maten, soorten en variaties. Helaas mag Jennifer weinig over de inhoud en haar aandeel zeggen van de producenten. "Maar ook Tanya krijgt te maken met erotische belevenissen waarover ik niet kan uitweiden."

Voor Coolidge is haar bijdrage aan The White Lotus de redding van haar carrière geweest. "Mijn werkagenda was nagenoeg leeg. Ik kreeg geen serieuze aanbiedingen meer. Ik was serieus van plan om in Los Angeles een bloemenwinkel te beginnen in een poging mijn leven een nieuwe wending te geven."

Coolidge werd vooral bekend door haar rollen in de American Pie-komedies eind jaren negentig. Hierin speelt zij een moeder die met een vriend van haar tienerzoon in bed belandt. Kort daarna werd Coolidge vaak afgeschilderd als de klassieke en misschien wel eerste Milf (Mother I Like to Fuck) op het filmdoek. "De omschrijving klinkt grof, maar ik heb er ook veel baat bij gehad. Ik heb er minstens tweehonderd seksueel getinte ontmoetingen aan overgehouden", bekende ze onlangs op de Amerikaanse televisie.

Jennifer Coolidge in Legally Blonde. Jennifer Coolidge in Legally Blonde. Foto: -

Overleven

Haar rol in The White Lotus dankt de actrice aan haar band met regisseur en scenarioschrijver Mike White. Ze leerden elkaar kennen in 2009 toen ze tegenover elkaar speelden in de film Gentlemen Broncos. Ze werden vrienden, vooral omdat zij beiden dierenrechtenactivisten zijn.

Toen White en zijn vriend op safari wilden gaan naar Tanzania en zijn partner ziek werd, werd Jennifer gevraagd om in diens plaats mee te gaan. Daar had White veel kansen om Jennifer te bestuderen, wat volgens haar zijn weerslag vond in het personage van Tanya uit de serie. De rol is voor haar geschreven. "Mike is veel slimmer dan ik", stelt Coolidge vast. "Het is interessant om geobserveerd te worden door een heel slim persoon, die zich seksueel niet tot je aangetrokken voelt en die alles ziet.

"Mike heeft meegemaakt hoe dom ik in bepaalde situaties kan zijn. En hij heeft gelijk, wat het extra pijnlijk maakt. We gedragen ons in ons leven allemaal op vreemde manieren om te overleven. Het is pijnlijk om naar jezelf in de spiegel te kijken. Maar hij vergeeft in de serie alle fouten van mijn personage. Mike kent dus mijn slechte eigenschappen. Hij heeft een geheugen als een olifant. Als ik vijf jaar geleden iets stoms heb gedaan, zal hij het zich herinneren. Dat is beangstigend, maar ook fascinerend."

Het tweede seizoen van The White Lotus begint eind deze maand op HBO Max.

Waarom The White Lotus 2 niet doorging in Amsterdam

Het had weinig gescheeld of het tweede seizoen van The White Lotus was in Amsterdam opgenomen. Regisseur en scenarist Mike White verbleef geruime tijd in de hoofdstad om inspiratie op te doen. Ook werkte hij daar aan een opzet voor het vervolg op zijn hitserie voor HBO.

Producent David Bernard legt uit waarom het niet doorging: "Mike had voldoende stof om het vervolg in Amsterdam te situeren. Maar praktische omstandigheden zaten ons in de weg. We konden in Amsterdam geen vijfsterrenhotel tot onze beschikking krijgen. Het was domweg te kostbaar omdat het toeristenseizoen in Amsterdam kennelijk het hele jaar doorloopt. Jammer, want Mike zag Amsterdam als locatie helemaal zitten. Ook de plaatselijke gemeente deed een beetje moeilijk."