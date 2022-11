Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Elke week behandelt Trouw een opvoedvraag van lezers. Deze keer: een meisje van acht heeft opeens minder vrienden dan eerst. Moeten haar ouders zich zorgen maken?

Vroeger leek geen einde te komen aan de stoet vriendinnetjes die hun dochter mee naar huis bracht. Maar tegenwoordig dwaalt het meisje van acht vaak alleen over het schoolplein. Speelafspraken zijn er nauwelijks meer.

Haar ouders zijn ongerust. Is er iets gebeurd waardoor hun dochter opeens minder vriendschappen heeft? Of hoort het gewoon bij de leeftijd? Hoe kunnen ze hun dochter helpen?

Rond deze leeftijd veranderen vriendschappen vaker, legt kinder- en oudercoach Hermina Terpstra van praktijk Kindgeluk uit. "Ieder kind is uniek, dus het is nooit zwart-wit. Maar over het algemeen gaan vriendschappen vóór het achtste levensjaar vooral over samen dingen doen. Kinderen worden vriendjes of vriendinnetjes omdat ze dezelfde activiteiten leuk vinden: hinkelen of paardrijden bijvoorbeeld. Ook zie je vaak vriendschappen die op een andere manier praktisch van aard zijn; kinderen worden vaak vrienden omdat ze dichtbij elkaar wonen."

Geen goed of fout

Als kinderen ouder worden, veranderen vriendschappen. "Vanaf een jaar of zeven komen er vriendschappen die gebaseerd zijn op wat je vindt van dingen. Vindt een ander kindje het net als jij belangrijk om zich aan de regels te houden bijvoorbeeld?"

Het kan zijn, denkt Terpstra, dat het meisje een ontwikkeling doormaakt waarbij ze aan het ontdekken is welke vriendinnen er echt bij haar passen. Misschien zijn dat er geleidelijk minder.

Het is daarbij 'superbelangrijk' dat ouders niet blijven denken in goed en fout, benadrukt ze. "In deze tijd vinden we vaak dat het beter is om veel vrienden te hebben. Maar misschien is dit kind wel tevreden met één of twee goede vriendinnen." In dat geval kun je je afvragen wie er het probleem heeft, de ouders of het kind. "De angst van de ouders mag dan plaatsmaken voor vertrouwen. Ouders mogen gaan werken aan een houding die uitstraalt: dit is oké."

Als het meisje echt plotseling alleen is op het schoolplein, doen ouders er wel goed aan om uit te zoeken wat er aan de hand is. "Zit het meisje wel goed in haar vel? Wat maakt dat ze nu opeens vaak alleen is? Het is goed om dat te onderzoeken."

Gesprek over vriendschap

De ouders kunnen beginnen met gewoon eens met hun dochter praten, zegt kinderpsycholoog Sander Kooijman van Jeugd- en Kinderpraktijk Rota. "Vraag eens aan je kind: heb je genoeg vriendinnen? Of, goh, ik zie Sophie nooit meer, hoe komt dat?" Het is daarbij belangrijk om een goed moment te kiezen. "Kies een tijdstip zoals voor het slapengaan, of wanneer je een ouder-kind-moment hebt zoals haar vlechten of bij een bordspelletje."

Als het meisje antwoordt dat ze te weinig vrienden heeft, is het volgens Kooijman zaak om eens verder door te vragen. Hij ontwikkelde een cursus 'Bouwen aan vriendschap' voor kinderen en hun ouders. Daarbij probeert hij kinderen onder andere inzicht te geven in vriendschappen door een tekening te maken van met wie ze het goed kunnen vinden en met wie ze minder op hebben. "Soms zeggen kinderen: ik heb helemaal geen vrienden. Maar als ze er dan samen met een volwassene over gaan nadenken, blijken er best wat klasgenootjes te zijn die ze aardig vinden."

Emoties herkennen

Maar het komt ook voor dat er helemaal niemand is. In Kooijmans cursus vraagt hij dan kinderen initiatief te nemen en bijvoorbeeld een ander kind uit te nodigen voor een speelafspraak. Dat kan wel spannend zijn. Soms helpt het om iets mee te nemen naar school. "Als je een bal meebrengt, kun je ervan uitgaan dat er andere kinderen zijn die daarmee willen spelen in de pauze."

"Als het kind echt te weinig vriendschappen heeft, wil ik de ouder graag uitnodigen om nieuwsgierig te blijven", zegt coach Terpstra. "Je kind moet het zelf oplossen. Wees als ouder de onderzoeker en de begeleider. Je kunt vragen stellen aan het kind waardoor je je kind helpt. Wat zou je graag willen? Wat is er voor jouw belangrijk in vriendschap? Welk kindje lijkt je een leuke vriendin?"

Veel kinderen weten niet zo goed wie ze zijn en wat ze voelen, zegt ze. "Dus leer ze ook zich bewust te worden van zichzelf, welke emoties er zijn en hoe je die herkent, accepteert en uit. Erken ook als ouder het verdriet dat een kind kan hebben en de wens om erbij te horen. Dan voelt je kind: oh fijn, ik word begrepen."