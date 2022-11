Niet voetballen met vrienden en feesten in het weekend, maar poepluiers verschonen, weinig slaap en financiële zorgen. Miquel Blok (19) had ruim twee jaar geleden nooit kunnen bedenken dat dit zijn realiteit zou zijn. De geboorte van zijn zoontje zette het leven van hem en zijn vriendin op zijn kop. Maar waar zij veel hulp en begeleiding kreeg, voelde hij zich vaak een buitenstaander. 'Het was fijn geweest als iemand aan mij had gevraagd: wat heb jíj nodig?'

"Wakker worden Quin", fluistert Miquel tegen zijn slapende 2-jarige zoontje Quinten. De dreumes kijkt verward naar zijn vader en begint te huilen. Miquel pakt hem op en loopt rondjes in de woonkamer van het kleine appartement in Rotterdam-Hillegersberg, dat hij deelt met zijn vriendin. Het is een aandoenlijk beeld: een jonge man, niet lang geleden zelf officieel kind, die de rust zelve lijkt te zijn terwijl hij zijn zoontje troost. Quinten lijkt het er niet mee eens dat hij zo plots is gewekt uit zijn middagdutje, maar wanneer zijn vader hem een zacht dinosauruspakje aantrekt, maken tranen plaats voor een ondeugende lach. "Ja, daar is mijn vrolijke vent", zegt Miquel lachend.

Hij was pas 17 jaar toen hij ongepland vader werd. De zwangerschap was een grote schok voor hem, zijn vriendin Josephine (toen ook 17, nu 19) en hun beider families. Josephine was al zes maanden zwanger toen ze erachter kwam. Miquel herinnert zich het moment dat ze het hem vertelde nog goed. "Ze liet echo's zien. Ik ging staan en was een paar minuten stil. Ik vroeg me af: wat heeft een kind nodig en kan ik dat bieden? Eigenlijk was het antwoord op elk vlak 'nee', behalve liefde en aandacht. Maar tegelijkertijd wist ik ook: ik ga niet weg."

Meeste jonge zwangerschappen in Rotterdam

Van alle grote steden is Rotterdam koploper als het gaat om jonge zwangerschappen: in 2021 werden 675 Rotterdamse vrouwen onder de 25 jaar moeder, tegenover 490 in Den Haag en 469 in Amsterdam. Omdat de (seksuele) partners van vrouwen doorgaans ouder zijn, zal het aantal jonge vaders wat lager liggen, maar hier heeft het CBS geen cijfers van.

Een stressvolle periode volgde. Van een onbezorgd leven als mbo-student moesten de twee tieners zich ineens in een korte tijd voorbereiden op het ouderschap. Zes weken na de positieve test werd Quinten geboren, ruim een maand te vroeg. "Het ging zo snel allemaal", blikt Miquel terug. "Toen ik hem vast had, was ik in shock. Later, toen Quinten in het warmtebedje lag en ik alleen bij hem zat, drong het geluk tot me door. Maar ik voelde ook spanning: hoe gaan we dit doen?"

Ongelukkig

Josephine en Miquel kozen ervoor hun pasgeboren zoontje eerst een paar maanden onder te brengen bij een pleegmoeder, zodat ze meer tijd hadden om dingen te regelen en aan het idee te wennen. Na die drie maanden ging Josephine met Quinten in een babyhuis wonen, waar ze ondersteuning kreeg bij de zorg. Miquel mocht op bezoek komen, maar het was niet de bedoeling dat hij er heel de dag was of bleef slapen. Miquels gezicht vertrekt. "Ik heb het eerste jaar misschien een tiende van zijn leven meegekregen. Dat maakte me ontzettend ongelukkig."

Op het moment dat Miquel wist dat hij vader werd, besloot hij dat hij net zo betrokken wilde zijn bij het leven van zijn kind als Josephine. Wat hij niet had verwacht, is dat dat in de praktijk nog best lastig kan zijn. Hij zegt dat hij zich zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte vaak een buitenstaander voelde. "De nadruk lag eigenlijk altijd op Josephine. Ik vind ook dat de moeder centraal moet staan, maar het was wel fijn geweest als iemand aan mij had gevraagd: hoe gaat het met jou? Wat heb jíj nodig?"

Miquel herinnert zich een pijnlijk bezoek aan de verloskundige tijdens de zwangerschap, toen hij met Josephine meeging voor een echo. "Ik kwam binnen en ze zei verbaasd: 'O, de vader is er ook bij?' Dat geeft je meteen een heel naar gevoel, alsof je ongewenst bent." Ook de eerste momenten als kersverse vader waren moeilijk. "Josephine wist meteen wat ze moest doen toen Quinten geboren was. Ik wist niks. Ik was doodsbang toen ik Quinten voor het eerst de fles moest geven. Het zou goed zijn als er iemand is die tienervaders begeleidt om ze voor te bereiden op het vaderschap."

Vooroordelen

Miquel denkt dat als die begeleiding er wel zou zijn, jonge vaders zich zelfverzekerder zouden voelen. "Doordat de nadruk zo op de moeder ligt, ga je denken dat je er niet toe doet. Als je niet wordt betrokken bij de zwangerschap en de zorg na de bevalling, durf je het misschien zelf ook minder goed aan." Miquel kijkt naar Quinten, die ongestoord naast hem met speelgoedautootjes speelt. "Ik hou zielsveel van hem. Ik zou mijn leven voor hem geven."

Miquel heeft vertrouwen in de toekomst. Hij wil zijn mbo-opleiding afmaken en daarna nog een hbo-opleiding doen. "Ik ben heel streng voor mezelf. Ik worstel nog steeds met de vraag of ik Quinten wel kan geven wat hij nodig heeft. Maar ik ben ook heel trots op waar we nu zijn." Twee weken geleden heeft Miquel Josephine ten huwelijk gevraagd. "We zijn een heel goed team. Het is niet altijd makkelijk, maar we weten dat het altijd goed komt."

Onderzoek naar jonge vaders

Justine van der Beek (26) doet voor haar promotie aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar jong, onbedoeld vaderschap. Ze heeft voor haar onderzoek met veertien jonge vaders gesproken. Uit die gesprekken kwam een ander beeld naar voren dan het stereotype van de afwezige, ongeïnteresseerde vader. Als kanttekening zegt ze erbij dat het mogelijk is dat voornamelijk de betrokken vaders zich hebben gemeld om mee te werken aan haar onderzoek, maar dat het wel goed is om ook deze verhalen te vertellen. Volgens haar kan het voor jonge vaders heel lastig zijn zelf om hulp te vragen. "Wanneer ze het gevoel krijgen dat hulpverleners hen onervaren of ongeïnteresseerd vinden, kunnen ze zich ook afsluiten voor hun steun."

Van der Beek denkt dat het zou helpen als jonge vaders met lotgenoten in contact komen. Ze wil onder andere kijken of het mogelijk is om een platform op te zetten waar vaders hun verhalen kunnen delen en met elkaar kunnen praten. "Als je met iemand praat die hetzelfde ervaart, ben je misschien sneller geneigd om open te zijn over je eigen worstelingen."