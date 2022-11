Dertien operaties, eindeloos lang een beugel, talloze sessies met logopediste, minder goed gehoor en niet altijd prettig benaderd door andere mensen. Bibi van de Loo (22) is geboren met een schisis (hazenlip). Met anderen organiseert ze een jongerendag over deze aandoening.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze oogt als een gewone, vrolijke jonge vrouw die studeert in Nijmegen, verliefd is op haar vriend, gek is op dansen en graag een reisje maakt. Zo is ze. Maar Van de Loo is ook geboren met een schisis (wat ze zelf net zo makkelijk een hazenlip noemt). "Dat is ook een deel van me."

Rond haar tiende verjaardag werd haar duidelijk dat ze anders is dan andere kinderen. "De vele operaties die ik al had ondergaan vond ik normaal, op de basisschool ging het prima. Ik merkte het vooral doordat kinderen op straat anders op mij reageerden dan op mijn zus of vriendinnen. Ze vroegen me waarom ik gek praatte en mijn neus zo scheef was."

Bibi van de Loo als baby. "Ik had een volledige, enkelzijdige schisis, oftewel één spleet door lip, kaak en gehemelte. Dus met zowel buiten als binnen schade." Bibi van de Loo als baby. "Ik had een volledige, enkelzijdige schisis, oftewel één spleet door lip, kaak en gehemelte. Dus met zowel buiten als binnen schade." Foto: Familiealbum

Van de Loo werd geboren met een volledige, enkelzijdige schisis, oftewel één spleet door lip, kaak en gehemelte. "Het totaalpakket dus, met zowel buiten als binnen schade. Daardoor kon ik als baby niet aan de borst drinken, had problemen met spraak en gehoor en mijn gebit was superscheef."

Al op haar 7de kreeg ze daarvoor haar eerste beugel, tot haar 18de (!) zouden er vele volgen. "In groep 4 was dat heel bijzonder. Met mijn moeder erbij, kwamen alle leerlingen uit mijn klas even in mijn mond kijken, alsof ik een kermisattractie was. Mijn ouders wilden open zijn over wat ik had. Dan snapten anderen het en dat zorgde voor minder gedoe, was hun overtuiging. Achteraf was dat prima. In plaats van smoezen en gluren heb ik ook liever dat mensen er gewoon over beginnen. Dat zorgt voor begrip."

1 of 2 op de duizend baby's krijgt schisis

Haar schisis bleek niet genetisch bepaald en ook had haar moeder tijdens de zwangerschap foliumzuur geslikt, wat de kans erop verkleint. "Ik heb dus gewoon pech gehad. In de baarmoeder moeten de twee gezichtshelften feilloos naar elkaar toegroeien, bij mij is dat niet helemaal goed gegaan. Dat overkomt één of twee van de duizend baby's."

Volledige, enkelvoudige schisis. Volledige, enkelvoudige schisis. Foto: schisisnederland.nl

Om beter te leren spreken, kreeg ze jarenlang logopedie. "Zelf snapte ik niet waarom de mensen me maar niet verstonden. Ik sprak toch prima? Maar als ik nu filmpjes van mezelf als kind terugzie, versta ik ook niet wat ik zeg."

Dertien operaties heeft ze in haar jonge leven al ondergaan. "De eerste vonden zo jong plaats, dat ik die niet bewust heb meegemaakt. Dat was vooral pittig voor mijn ouders. Gespannen of zenuwachtig was ik ook daarna nooit. Ik ga er relaxed mee om."

Schisis onzichtbaar maken

Als het goed is was die dertiende ingreep meteen ook de laatste. Een cosmetische operatie waarbij haar neus rechter is gezet en mooier is gemaakt. "Het moet een keer klaar zijn. Mijn doel is nooit geweest om de schisis onzichtbaar te maken. Dat hoeft niet, want het is een deel van mij. Maar over mijn neus was ik onzeker."

Ze weet dat er lotgenoten zijn die zo'n cosmetische operatie niet willen. "En dat is ook oké. Maar dat anderen aan me vragen of die operatie nou wel nodig is, vind ik niet terecht. Het is vaak lastig om je voor te stellen hoe het is om een gezichtsafwijking te hebben. Ik werd intens verdrietig als ik in de spiegel keek, dus waarom daar niet iets aan doen? Ik wil er zoveel mogelijk uitzien als andere mensen. Die operatie heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven. Ik ben er nog elke dag blij mee."

De medische wetenschap staat niet stil. Bij een aantal baby's die nu met een schisis geboren worden, zal het na de nodige operaties niet of nauwelijks nog zichtbaar zijn. Maar als dat wel het geval is, kan het een enorme mentale impact hebben, weet Van de Loo. "Op de middelbare school ben ik gepest. Jongens riepen Bibi Hazenlip naar me, maakten opmerkingen over mijn neus, of deden mijn nasale stemgeluid na. Dat maakte me verdrietig en onzeker."

Pesten in de kiem gesmoord

Ze wist het in de kiem te smoren door een docent erbij te betrekken en het gesprek aan te gaan. "Ze ontkenden alles, maar zijn er wel mee gestopt. Dat heeft me gesterkt."

Zeg niet tegen haar dat mensen met een schisis kwetsbaar of zelfs zielig zijn. "De meesten kunnen tegen een stootje en hebben een sterke persoonlijkheid ontwikkeld door alle tegenslag en operaties. Zelf? Het scheelt dat ik mondig genoeg ben, door mijn familie gesteund word en het kan relativeren: ik heb slechts een hazenlip en woon in een land waar goede behandeling mogelijk is. Zelfmedelijden is je grootste vijand, zegt mijn moeder altijd."

Bijzonder is dat ze een passie heeft voor lesgeven en groepen toespreken en er tegelijk bang voor is. "Dat is toch de impact van pestgedrag en nagedaan worden. Ik ben bang dat mensen me niet verstaan en dat er gegniffeld wordt. Ik kan het vooraf uitleggen, maar eigenlijk wil ik niet 'de docent met de hazenlip' zijn. Tegelijk vind ik lesgeven geweldig om te doen en ik wil me niet laten beperken door mogelijke reacties van mensen."

Steun en herkenning voor mensen met schisis

Sinds 2016 blogt ze met lotgenoten Anne, Rianne en Ruben voor de website wijhebbeneenschisis.nl over persoonlijke zaken, medische kwesties en laatste ontwikkelingen. "Ons doel? Steun en herkenning voor de doelgroep. En ook informatie geven aan ouders en eigenlijk de hele maatschappij. De meeste mensen zien cabaretier Jan Jaap van der Wal of zanger Snelle op tv, denken: rare lip, en dat is het. Ze hebben geen idee hoeveel operaties er nodig zijn en hoe heftig het is."

De vier organiseren samen met Schisis Nederland op 5 november een jongerendag in Nieuwegein. "Dat wilde ik altijd al. Met sprekers en toffe activiteiten, maar vooral om lotgenoten elkaar te laten ontmoeten. Want mensen zonder hazenlip zullen nooit helemaal snappen hoe het voelt."