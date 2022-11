Het Surinaamse strijdlied uit de jaren zeventig staat centraal in een nieuwe, driedelige podcast. Initiatiefnemer en voormalig theatermaker Nadia Tilon (69) was betrokken bij het koor van Surinaamse krakers in de Bijlmer. 'Wat wij toen deden uit bevlogenheid en idealisme, heet nu plots cultureel erfgoed.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Samen zingen wakkert het vuur aan, vertelt Nadia Tilon, en dat geldt zeker voor het strijdlied. "We zongen altijd en overal. Op demonstraties, bij protestacties, op bijeenkomsten in zaaltjes in het land. Liederen als Fri joe n'e kisi, fri j'e teki. Vrijheid krijg je niet, vrijheid neem je. Alles wat we deden, was bedoeld om van de wereld een betere plek te maken. Heel idealistisch, maar er zat ook een praktische kant aan. Van het geld dat we bijvoorbeeld verdienden met de verkoop van platen, konden we weer nieuwe activiteiten financieren. Je moet verf kopen om leuzen op de muur te kunnen kalken."

Het Surinaamse strijdlied in de jaren zeventig staat centraal in een nieuwe podcast die vrijdag met veel zang en mooie verhalen ten doop wordt gehouden in Amsterdam-Zuidoost. In drie afleveringen wordt teruggeblikt op de rol van het strijdlied in het activisme in Suriname en Nederland, met een bijzondere rol voor de Bijlmer. Initiatiefnemer Tilon was halverwege de jaren zeventig betrokken bij het Bijlmerkrakerskoor dat vanuit de vermaarde flat Gliphoeve zingend opriep tot actie tegen het als racistisch ervaren beleid van rijk en gemeente voor de Surinaamse nieuwkomers in Amsterdam.

Vangen en terugbrengen

Tilon zelf was in 1969 met haar moeder neergestreken in de flat Grunder. "Drie jaar eerder waren we naar Amsterdam gekomen, zeer tegen mijn zin. Ik wilde in Suriname blijven. Ik vond Nederland na aankomst ook heel teleurstellend. Alles was hier grijs en grauw." Ze lacht en zegt: "Toen ik in 1966 voor het eerst naar Nederland ging, heb ik nog een poging gedaan in Suriname te blijven. Ik ben zelfs weggerend van het vliegveld. Een neef heeft mij moeten vangen en terugbrengen naar de incheckbalie. Dat gevoel van diepe liefde voor het land is altijd gebleven: in Suriname hoor ik thuis."

De Bijlmer kwam een beetje in de buurt. Tilon belandde in een praatgroep van progressieve Surinaamse studenten. "Ik zat nog op school en was nog helemaal niet politiek bewust. Maar het gezelschap sprak mij aan. We gingen samen naar de première van de eerste film van Frank Zichem, Gebri doro. Er waren discussies over de uitbuiting van Suriname en de onderdrukking van onze cultuur en identiteit. Ik luisterde en zoog de informatie op. Ik hielp met de verspreiding van de Rode Surinamer, het blad dat fel van leer trok tegen de uitbuiting van de arbeiders in Suriname. Een van de prominente medewerkers was journalist Bram Behr, het latere slachtoffer van de Decembermoorden."

Repetitie van muziekgroep OPO. Repetitie van muziekgroep OPO. Foto: Archief OPO/Robby Morroy

Het strijdlied maakte zijn entree toen Tilon naar Utrecht ging om sociale pedagogiek te studeren en zich aansloot bij de Loson. De Landelijke organisatie van Surinamers in Nederland was op dat moment nog een koepel van linkse studentenverenigingen. En: de koepel had een koor. "Als kind zong ik al graag," vertelt Timon. "Dikkertje Dap van Annie M.G. Schmidt, Surinaamse kinderliedjes als Perun Perun." Bij de Loson ging het om een heel ander genre. Surinaamse strijdliederen, bij voorbeeld van de muziekgroep OPO die verbonden was met het Demokratisch Volks Front. "Die nummers kwamen op een cassettebandje naar Nederland. Er was natuurlijk nog geen internet."

De Loson ontwikkelde zich van een verzameling studentenverenigingen tot een politieke organisatie met afdelingen in Amsterdam en de andere grote steden. Met pamfletten, brandbrieven en een eigen blad Wrokoman werd gestreden tegen ongelijkheid, armoede en kolonisatie in de wereld. "We ijverden voor een humane, democratische en economisch rechtvaardige samenleving," aldus Tilon. "Power to the people. De strijd van de Surinamers in Nederland voor goede huisvesting en gelijke kansen lag wat ons betreft in het verlengde van de strijd van de inheemsen, de marrons en de contractarbeiders in Suriname tegen het koloniaal gezag door de eeuwen heen."

Het koor van de Loson, met onder anderen ook de latere jazz-zangeres Denise Jannah in de gelederen, zong op eigen bijeenkomsten, maar trok ook het land in om de bezoekers van demonstraties en protestbijeenkomsten op te peppen. "Solidariteit met de onderdrukten was een belangrijk thema," legt Tilon uit. "En er speelde van alles in die jaren. Er was woningnood, er was verzet tegen de aanleg van de metro in Amsterdam en de Volksunie van Joop Glimmerveen kreeg veel aandacht. We keken naar Suriname waar het in de aanloop naar de onafhankelijkheid erg onrustig was, maar we waren ook aanwezig op In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag en tijdens de herdenking van de Februaristaking. Het hoorde allemaal bij elkaar."

Meer getwitterd dan gezongen

Platen werden ook gemaakt. Via Willem Breuker kwam het koor in contact met Gilius van Bergeijk, lid van de Volharding en oprichter van een sociaal-democratisch straatorkest in Den Haag: Eigen Hulp. Dat orkest verzorgde de muzikale begeleiding op de in 1975 uitgebrachte grammofoonplaat Strijdliederen van het Loson-Theater. Later dat jaar reisden ook de moeders van Het koor van de Bijlmerkrakers naar de opnamestudio in Den Haag om, ondersteund door de harde kern van het Loson-koor, de nummers Leve de strijd van de Bijlmerkrakers en Bow tap' egi krakti op te nemen. Tilon: "Het plaatje is nu een collector's item geworden. Het komt soms nog op Marktplaats voorbij voor een idiote prijs."

Nadia Tilon (r) en Denise Jannah in 1979, in Den Haag. Bijeenkomst van Loson over de landbouwsituatie. Nadia Tilon (r) en Denise Jannah in 1979, in Den Haag. Bijeenkomst van Loson over de landbouwsituatie. Foto: Privéarchief

De liederen vroegen aandacht voor de situatie van de grote groep Surinamers die in de leegstaande flatwoningen van de Bijlmermeer illegaal onderdak hadden gevonden. Het stadsbestuur dreigde met ontruiming, maar wekte tegelijkertijd de indruk het wel prima te vinden dat de nieuwkomers in de Bijlmer verbleven, en niet in de stad zelf. Tilon: "Daar zaten de Surinamers in overvolle pensions en opvangcentra. Ik ben er weleens op bezoek geweest. De ratten liepen door de gangen, echt mensonterend. In de Bijlmer zaten de mensen weliswaar in moderne flats, maar ook daar was de sociale problematiek groot."

Eind jaren zeventig verzorgde Tilon de soundtrack van Oema foe Sranan, een documentaire van At van Praag waarin vier Surinaamse vrouwen vertellen over hun leven in Suriname en Nederland. De film is het afgelopen jaar gerestaureerd door Eye Filmmuseum en vertoond op een internationale conferentie. De strijdliederen trekken sowieso de aandacht van een nieuw publiek, merkte Tilon. "Ik kreeg een paar jaar geleden een mail met vragen van een student van de UvA. Het was bij mij allemaal wat weggezakt, maar die vragen trokken mij terug naar het verleden. Ik realiseerde me dat wat wij toen deden uit bevlogenheid en idealisme, nu plots cultureel erfgoed heet."

De hernieuwde belangstelling was ook de aanzet voor de podcast, die Tilon maakte met de hulp van onder anderen muziekonderzoeker Bence Meijer. In de drie afleveringen wordt veel gezongen en teruggeblikt op de jaren zeventig, maar er wordt ook samen met jonge gasten gekeken naar de huidige tijd: aan grote problemen en activisme ook nu geen gebrek, maar er wordt aanzienlijk meer getwitterd dan gezongen. "De solidariteit lijkt ook een beetje verdwenen," vindt Tilon. "Wij trokken indertijd samen met allerlei andere activisten op tegen een gemeenschappelijke vijand: kapitalisme, onderdrukking, racisme en discriminatie. Nu is het toch meer ieder voor zich."

Dat is jammer, vindt Tilon. "Een van mijn stokpaardjes is altijd de multiculturaliteit geweest. Toen ik naar Nederland kwam, was ik anti-Holland. Dat is verdwenen in de jaren zeventig, toen wij zij aan zij met witte activisten streden voor wat wij belangrijk vonden. We leren van elkaar. Dat geldt natuurlijk ook voor Suriname, waar verschillende etnische groepen de bevolking vormen. In de podcast komen onder meer een inheemse verteller aan het woord, een marron rapper en een Javaanse muzikant. Dat samen een geheel vormen, dat beschouw ik als de grote kracht en schoonheid van Suriname."

De podcast Surinaamse strijdliederen, een verborgen en vergeten muziekgenre wordt later deze maand geplaatst op de website oemafoesranan.org.