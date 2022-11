'Een nachtmerrie', noemt Jurgen Ketel de reis vanuit Londen naar Apeldoorn. Hij strandde dit weekend met vrouw en baby twee keer met de trein en mocht na een avondje uit zijn hotelkamer niet in. Een 27-jarige vrouw, volgens de hotelmanager een prostituee, dreigde met een vuurwapen. 'Na het derde biertje gaat de lol er wel van af.'

De ontbijtzaal van Bastion Hotel Het Loo, aan de Loolaan nabij het paleis, zit zaterdagochtend rond tien uur bomvol. Croissants, sap en broodjes vinden gretig aftrek. Aan de balie checken gasten uit. Iedereen, inclusief het personeel, straalt rust uit. Een avond eerder is dat wel anders, als een grote politiemacht hier binnenvalt.

Omstreeks kwart voor twaalf herkent de hotelmanager een vrouw die zij ook wel eens in andere vestigingen heeft gezien. "Daar kwam ze voor prostitutie", zegt plaatsvervangend hotelmanager Siebe. "Toen ze werd aangesproken, begon ze te dreigen met een pistool. Daarop is direct de politie gebeld."

Kogelwerende vesten

Niet veel later arriveert een grote politiemacht, inclusief kogelwerende vesten, bij het hotel. Een arrestatieteam valt binnen. Op de tweede verdieping is een onderhandelaar ingezet. Daar bevindt zich de 27-jarige vrouw uit Zaandam, die een wapen op zak heeft.

Vlak nadat de politie is gearriveerd, komt Jurgen Ketel bij het hotel aan. Samen met zijn Amerikaanse vrouw, baby en schoonmoeder uit Las Vegas is hij vanuit zijn woonplaats Londen twee nachten op bezoek in zijn geboorteplaats Apeldoorn. Ze zijn net terug van een avondje uit in de binnenstad, na een zware reis met de trein.

"Het was een nachtmerrie", zegt Ketel in de lobby van het hotel. "Twee zelfmoordpogingen op het spoor, waardoor twee keer onze trein strandde. Daarom zijn we 's avonds wat gaan drinken in Apeldoorn. Eenmaal terug bij het hotel zagen we een heleboel politieauto's en agenten staan. Zij vertelden ons dat we niet naar onze hotelkamer mochten, maar in de lobby moesten wachten. Daar waren we samen met nog 25 anderen. Die waren uit hun kamer gehaald." Samen maken ze er het beste van, vertelt Ketel.

"We kregen een gratis drankje en er was een groep Scandinaviërs die de sfeer erin hield. Een van hen speelde piano. Terwijl wij de baby aan het voeden waren, stonden twee undercoveragenten met een wapen achter de balie. Zij mochten ons niet vertellen wat er aan de hand was. We dachten aan een valse bommelding of zo."

Het wachten duurde lang, zegt de hotelgast. "Om half twee mochten we weer naar de kamer. Gelukkig, want na het derde biertje is de lol er wel van af."

Nepwapen

Op dat moment wordt de vrouw na lang onderhandelen uit haar hotelkamer gehaald en gearresteerd. Via een nooduitgang wordt ze afgevoerd.

Na hun ontbijt vertellen de meeste hotelgasten aan de Stentor dat zij weinig gemerkt hebben van de consternatie in het hotel. "We zagen uit het raam wat politieauto's, maar hoorden niets", zegt een stel uit Hellevoetsluis. "Toen zijn we maar gaan slapen."

Ook Ketel en zijn gezin pakken uiteindelijk nog wat uurtjes mee. "Maar de nachtmerrie van onze reis hiernaartoe is alleen maar erger geworden. Mijn schoonmoeder komt uit Las Vegas, denkt in een rustig stadje terecht te komen en maakt vervolgens dit mee. Je verzint het niet hè? Hopelijk is het vannacht wat rustiger hier."

Het wapen wat de Zaandamse bij zich draagt, blijkt later nep te zijn. Zaterdagavond is ze door de politie op vrije voeten gesteld.