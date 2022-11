Zodra Pauline Nijenhuis op zoek ging naar een andere woning maakte ze een verlanglijstje. Een huis met karakter, in een leuke omgeving. Op haar lijst stond ook een minder gebruikelijke wens: in een wijk zonder houtkachels.

Nijenhuis is voorzitter van de Stichting Houtrookvrij, die houtkachels en open haarden het liefst zou verbieden. De stichting verzamelt klachten van mensen die last hebben van houtrook. Hun systeem bevat ook meldingen uit onder andere Roosendaal, Steenbergen, Breda en Moerdijk.

Maar in 2022 lijkt Houtrookvrij te vechten tegen de bierkaai. Zodra de gasprijs begon te stijgen schoot de verkoop van brandhout omhoog. De vraag naar houtkachels steeg deze zomer met 30 procent, meldde brancheorganisatie NHK (Nederlandse Haarden- en Kachelbranche).

Fijnstof

Organisaties als het Longfonds, de GGD en het RIVM zijn daar net zo min enthousiast over. Want al die 'knusse vuurtjes' zijn een bron van luchtvervuiling. Bij het verbranden van hout komen schadelijke stoffen vrij als fijnstof, ultrafijnstof en kankerverwekkende PAK's. Zoals een woordvoerder van het Longfonds het zegt: "Gezonde rook bestaat niet."

Voordat de verkoop vanwege de gasprijzen begon te stijgen telde Nederland al ruim een miljoen open haarden en houtkachels. Houtstook zorgt voor ongeveer een kwart van alle fijnstof in de lucht. De minuscule, schadelijke deeltjes belanden in de longen van elke Nederlander. Daar kan fijnstof ernstige problemen veroorzaken of verergeren, van astma en longkanker tot hart- en vaatziekten.

De wekker zetten om te luchten

Volgens het Longfonds zijn er ongeveer 750.000 Nederlanders die het regelmatig benauwd hebben door houtstook in hun buurt. "Dat zijn mensen die rond deze tijd echt een probleem hebben. Ze zijn kortademig, krijgen astma-aanvallen. Zij kunnen soms nauwelijks hun huis uit, hebben bijna geen sociaal leven meer."

Vooral ouderen, jonge kinderen en longpatiënten zijn kwetsbaar. Wanneer in een wijk rook uit houtkachels in de lucht hangt, krijgen mensen met bijvoorbeeld astma of COPD meer last van kortademigheid en stijgt het gebruik van medicijnen tegen luchtwegklachten.

Kunstenares en astmapatiënte Nijenhuis herkent dat. Zodra de temperatuur zakt en meer buren de haard aansteken krijgt zij het letterlijk benauwd. "In de koude maanden stoken sommigen de hele dag. Dan sta ik voor zevenen op om het huis te luchten vóór de eerste houtkachels aangaan. Want zodra die rook in de lucht hangt, moet ik mijn ramen en ventilatieroosters dichthouden."

Onbekende gevolgen

Ooit leidden zulke persoonlijke ervaringen en frustraties tot de oprichting van de Stichting Houtrookvrij. Maar ondertussen maakt Nijenhuis zich vooral zorgen over de minder duidelijke effecten van al die kachels, zegt ze.

"Dat mijn kinderen en ik het meteen benauwd krijgen als er rook in de lucht hangt is helder. Over zulke gevolgen wordt de laatste jaren veel gepraat en geschreven. Maar ondertussen ligt er ook een berg onderzoek die wijst op gezondheidsrisico's die minder zichtbaar zijn; daar is weinig aandacht voor."

"Dan gaat het dus niet over de problemen waar longpatiënten met een stokende buurman tegenaan lopen, maar over langetermijneffecten, die pas zichtbaar worden als gezonde mensen jaren houtrook hebben ingeademd. Dat gesprek moeten we volgens mij ook voeren." Ze verwijst bijvoorbeeld naar Belgisch onderzoek uit 2019, waarbij onderzoekers roetdeeltjes vonden in placenta's. "Onderzoekers zien steeds meer ultrafijnstof in weefsel van gezonde mensen, maar weten nog niet goed welke gevolgen dat kan hebben."

Niet alleen Stichting Houtrookvrij strijdt tegen houtstook. Op de foto een protest van actiegroep Stop Houtrook Nu. Niet alleen Stichting Houtrookvrij strijdt tegen houtstook. Op de foto een protest van actiegroep Stop Houtrook Nu. Foto: Maarten Sprangh

Houtrookvrije wijken

De overheid begint de druk op gebruikers van houtkachels wel op te voeren. Recente wetgeving stelt strengere eisen aan nieuwe kachels en het verstoken van geverfd of anderszins behandeld hout is al een tijdje verboden. En er wordt geëxperimenteerd met meer regelgeving binnen het Schone Luchtakkoord (SLA), waar gemeenten en provincies zich sinds 2020 bij kunnen aansluiten. Zo doen sommige gemeenten proeven met houtrookvrije wijken.

Het SLA is in het leven geroepen om gezondheidsschade door luchtvervuiling - uit álle bronnen, niet alleen uit houtstook - te beperken. De provincie Noord-Brabant heeft zich in 2020 direct aangesloten bij het SLA, dat deelnemers verplicht om extra maatregelen te nemen tegen luchtvervuiling. In West-Brabant is Breda tot nu toe de enige gemeente die het akkoord tekende.

Maar Breda doet nog niet mee aan houtstook-projecten binnen het SLA. Een woordvoerder: "Binnen het Schone Lucht Akkoord lopen verschillende pilots. We wachten eerst de resultaten en uitwerking daarvan af. Maar het onderwerp heeft zeker onze aandacht. We hebben bijvoorbeeld in de stadsenquête vragen rondom overlast van houtstook laten opnemen. Zo kunnen we monitoren of het vaak voorkomt en het toeneemt. Het belangrijkste wat we nu doen, is communiceren over de juiste wijze van stoken."

In Oosterhout drong de partij Gemeentebelangen deze herfst nog aan op extra regels voor houtstook. Maar ook die gemeente zet voorlopig vooral in op betere voorlichting over 'verantwoord stoken', liet het stadsbestuur weten.

Minder schadelijk stoken

Om de woordvoerder van het Longfonds nog maar een keertje aan te halen: gezonde rook bestaat niet. Maar eigenaren van een open haard of houtkachel die de gevolgen voor zichzelf en hun buren binnen de perken willen houden, kunnen daarvoor wel een aantal dingen doen:

- Wil je de haard of kachel tóch aan? Dan kun je eerst op Stookwijzer.nu opzoeken hoe de omstandigheden zijn. Op de site kun je zien hoe de actuele luchtkwaliteit en windsnelheden in jouw wijk zijn. Is de lucht al vies en blaast de wind extra uitstoot niet weg, dan kun je de kachel beter uit laten.

- Zorg dat houtblokken vanaf de bovenkant gaan branden, niet van onderop de stapel. Dan branden ze efficiënter op en komt iets minder rook vrij.

- Zorg voor goede ventilatie in het rookkanaal en de ruimte waarin je stookt.