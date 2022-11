Steeds meer wanhopige baasjes kloppen aan bij de Dierenvoedselbank. Voorzitter Wilco Hoogerwerf hoort schrijnende verhalen. En juist híj kan er zelf over meepraten: van vijfitg euro per week moet-ie niet alleen zichzelf eten geven, maar ook zijn papegaai, Engelse bulldog, koikarpers en de visjes in zijn aquarium. Dan doe je toch wat de deur uit, zouden veel mensen zeggen. Maar zo wérkt dat niet. 'Ze zijn mijn alles.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kreeg de Dierenvoedselbank in de regio Rijnmond eerst twee à drie aanmeldingen per week, nu komen die aantallen dagelijks binnen. Hoogerwerf (53) doet zijn verhaal vanaf het kantoor en de opslag van de stichting, op een bedrijventerrein vlak bij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Vanuit een kooi op de balie laat de groengele Senegal papegaai Charlie flink van zich horen. Engelse bulldog Casper scharrelt wat rond. Soms knort hij luid door het gesprek heen.

"Hij heeft van zich afgebeten na een mishandeling. Zijn verhaal greep me echt aan. Het is een schat van een hond. Ik heb hem nu vijf jaar bij me.'' Dieren en dan vooral de steun die hij voelt van dieren lopen als een rode draad door het leven van Hoogerwerf. Zijn jeugd is op zijn zachtst uitgedrukt turbulent te noemen. Het meest realistisch uitgedrukt en in zijn eigen woorden: "Eén baggerzooi in principe.''

Dieren waren zijn wereld

Hoogerwerf is zeven jaar oud als hij een gigantische klap te verwerken krijgt. Zijn ouders blijken niet zijn biologische ouders te zijn. "Alles voelde vreemd. Mijn houvast viel weg. Ik ging vaak de hond van de buren uitlaten. Ik was wel allergisch, dat is nu gelukkig zo goed als over. Ik ging me ook verdiepen in hagedissen. Zij waren mijn wereld.''

Dieren worden zijn houvast, maar hij zet zich af tegen de grote, boze buitenwereld. Hij is nog maar negen jaar als hij via school in een medisch kindertehuis wordt opgenomen. Er zullen nog vele periodes volgen waarin hij niet meer thuis woont. Oók in zijn latere leven, dat een tijdlang − anders dan zijn jeugd − best soepel verloopt.

Hij loopt door het grote pand van de Dierenvoedselbank. Een kamer waar de dierenvoeding in kleinere porties wordt verpakt. Voor grote honden, kleine honden. Een ruimte waar speciale voeding staat, voor katten met nierproblemen bijvoorbeeld. Een ruimte waar speelgoed ligt, waar riemen hangen, eentje waar reismanden staan. Er is ook van alles voor vogels, vissen, cavia's, konijnen en ratten. Alleen voor reptielen is er nog geen afdeling. "Helaas, dat zou ik wel graag willen, omdat ik daar in mijn jeugd zo veel mee bezig was.''

Baasjes met financiële tekorten

In dit grote pand wordt alles gereedgemaakt voor de vier uitdeelpunten in de Rotterdamse regio: eentje op Zuid, een in West, in Noord en eentje in Pernis. Iedere twee weken gaan de deuren op die locaties open om baasjes met financiële tekorten te helpen. Veel van de spullen komen via supermarkten, dierenwinkels en Stichting DierenLot. Mensen kunnen ook doneren.

Niet iedereen mag zomaar brokjes komen halen. Soms moet Hoogerwerf nee verkopen. "Je moet kunnen aantonen dat je zelf bij de voedselbank loopt of in de schuldsanering zit'', legt hij uit. Het handige voor de Dierenvoedselbank? Die andere organisaties hebben het uitzoekwerk al gedaan.

'Dat kost óók geld'

Steeds meer mensen komen in de problemen. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen binnen. "Mensen moeten keuzes maken. Veel van hen zeggen: 'Ik heb liever dat mijn dieren eten dan ik.' Wij proberen ervoor te zorgen dat mensen hun dieren niet naar het asiel hoeven brengen. Dat kost óók geld. We ondersteunen hen met eten, maar dat is maar één deel'', zegt Hoogerwerf. Hij zou zo graag willen dat er een centraal punt zou zijn waar een uitgiftepunt is, maar ook een opvang, dierenspullenkringloop en een dierenarts die betaalbaarder is. Het idee legt hij nog officieel bij de gemeente neer.

Er zijn verschillende ruimtes in het pand van de Dierenvoedselbank. Voor de voeropslag, maar er is ook een ruimte met speelgoed en een waar het voer in verschillende porties wordt opgedeeld. Er zijn verschillende ruimtes in het pand van de Dierenvoedselbank. Voor de voeropslag, maar er is ook een ruimte met speelgoed en een waar het voer in verschillende porties wordt opgedeeld. Foto: Jan de Groen

"Je kunt dan ook mensen kiezen die in het laatste jaar van hun studie zitten'', licht hij zijn plan toe. "Zij kunnen werkervaring opdoen en de behandelingen zijn dan wat goedkoper.'' En de kringloop? Mensen die écht niets te besteden hebben, kunnen dan iets meenemen en voor wie een klein beetje te besteden heeft, kost een mandje dan een paar euro.

'Tussen junks in een kliniek'

Zelf weet hij maar al te goed hoe het is als je in de financiële problemen komt. In 2012 raakt hij álles kwijt. Hij verliest zijn eigen winkel, zijn relatie loopt op de klippen en hij heeft ook geen dak meer boven zijn hoofd. "Mijn droom was al lang om een eigen winkel te beginnen. In 2005 liep ik tegen een winkelpand aan met een huis erboven.'' Hij zit in de houten vloeren en later komen er oosterse spullen bij. "Boeddha's, wierookies en koikarpers.'' De winkel begint tijdens de recessie meer te kosten dat dan dat-ie oplevert.

"Ik heb me toen laten opnemen in een kliniek. Zat ik tussen de junks. Ja, ik rookte weleens een blowtje meer ja. Om de stress minder te voelen, maar verslaafd was ik niet'', stelt hij resoluut. Omdat Hoogerwerf niks meer heeft, woont hij daarna in een woonhotel én twee jaar op kamers. "Toen kreeg ik een benedenhuisje. Het bleek dat ik al zes jaar stond ingeschreven.''

'Ik zag mijn dieren eronder lijden'

Maar een kamer of een benedenhuisje, daar zit een verschil in kosten. Dus moet Hoogerwerf noodgedwongen naar de voedselbank. "Armoede, je wilt er niet mee geconfronteerd worden. Je wílt niet met een tasje naar de voedselbank. Ik zag dat mijn dieren er ook onder leden. Ik had toen een kanarie, vissen en mijn vorige hond: ook een Engelse bulldog.''

Hij wordt door anderen op de Dierenvoedselbank geattendeerd, acht jaar geleden opgericht door Ferry van der Kaaij, die vorig jaar stierf. "Toen ik daar kwam, stond er een koffietafel, kon je een praatje maken.'' Het zorgt voor her- en erkenning. Zelf haalt hij liever een megagrote zak voer voor zijn hond dan dat-ie zelf eet. "Kon ik een dag niet eten? Dan at ik een dag niet. Dat zie ik bij andere mensen ook. Je kiest voor je dier.''

In een ruimte van het oude pand op het bedrijventerrein staan de reismandjes en krabpalen bij elkaar. In een ruimte van het oude pand op het bedrijventerrein staan de reismandjes en krabpalen bij elkaar. Foto: Jan de Groen

Op sociale media wordt regelmatig geroepen dat je je dieren maar beter de deur uit kan doen, als je er toch niet voor kan zorgen. Maar daar heeft Hoogerwerf geen boodschap aan. "Mensen houden net zo veel van dieren als van kinderen. Die doe je toch ook niet de deur uit?''

Mensen bellen huilend op

Bovendien zorgt een hond voor sociale stabiliteit. "Dat zorgt voor regelmaat. Dat je toch nog naar buiten moet. Van beesten krijg je zo veel liefde.'' Hij is jarenlang vrijwilliger bij de dierenambulance, maar besluit ook de Dierenvoedselbank te helpen. Na het overlijden van Van der Kaaij zet hij zijn werk voor de dieren onverminderd voort. Samen met Yvonne Pijl vormt hij nu het bestuur en is hij dagelijks met de stichting bezig.

"We kregen op het laatste moment Ferry's zegen om zijn kindje groot te brengen. Ja, de Dierenvoedselbank was zijn kindje. Sommige mensen bellen me op als ze hun eerste pakket hebben gehad. Huilend, om me te bedanken. Of ze bakken spontaan een cake voor je. Al geven ze me een appel, of helemaal niks. Die dankbaarheid, dát zijn de mooie dingen.''

Zijn lot geaccepteerd

Als hij 27 jaar is, valt er een brief van Fiom, een stichting die onder andere gespecialiseerd is in afstammingsvragen, op de mat bij Hoogerwerf met de boodschap dat er een bloedverwant is gevonden. "Ik kreeg die brief op vrijdag, in het weekend was er niemand, dus heb ermee tot maandag in mijn broekzak gelopen. Toen heb ik gebeld om een afspraak te maken. Aan de andere kant van de lijn zeiden ze: 'We willen even met je praten.' Toen ik daar kwam...'', de tranen schieten hem plots in de ogen. Er valt een stilte. "Mijn moeder. Ze was overleden. Een hartaanval. De nacht nadat de brief op de post gegaan was.'' De grijze roodstaart die hij dan heeft, biedt wat troost.

Ja, hij heeft bij een psychiater gelopen, vertelt hij. Maar nooit kreeg hij na die sessies het gevoel dat hij écht geluk zou vinden. Een lot dat hij heeft geaccepteerd. "Ik heb een keuze gemaakt. Ik hoef niet gelukkig te zijn, als ik maar kan géven. Als een soort Boeddha. Voor de diertjes, want zij hebben mij overeind gehouden. Ook van vissen word ik blij. Wie van dieren houdt, heeft dieren om zich heen.''

Een gezin heeft hij niet. "Ik heb ontiegelijk veel relaties gehad. Er zijn veel vrouwen de revue gepasseerd. Sommigen hadden kinderen, die ook weer kinderen hebben gekregen. Die behandelen mij als opa. Dat vind ik heel mooi, maar ik vind het ook heerlijk om alleen te zijn met m'n beestjes.'' En echt rust heeft-ie toch niet.

"Ieder diertje in Rotterdam dat honger heeft, moet eten hebben. Dan pas kan ik het loslaten.''