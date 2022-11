Parijs is een echte fietsstad aan het worden. De Nederlander Stein van Oosteren speelt als onvermoeibare aanjager een niet onbelangrijke rol in deze revolutie.

"Dit is echt fantastisch!", roept Stein van Oosteren. De Place de Catalogne, een druk verkeersplein in de buurt van het station Montparnasse, is volgens hem nu een Nederlandse rotonde.

Voorheen kon je je op dit circuit maar beter niet op twee wielen vertonen. Nu ligt er een fietspad in twee richtingen, een ring die afgescheiden is van de rijbanen van de auto's met langgerekte eilandjes van kunststof paaltjes.

"De toegangswegen zijn zelfs op z'n Nederlands afgeknepen", juicht Van Oosteren. Hij is op een bankje geklommen om de verbeteringen aan te wijzen. "Dat wil zeggen dat de wegen vlak voor de rotonde zijn versmald zodat auto's er niet meer in twee banen tegelijk op kunnen."

Fietsprofeet heeft nog veel te doen

De fietser heeft, kortom, zijn eigen ruimte gekregen. En zo zal het overal moeten, weet Van Oosteren, die in het dagelijks leven werkt voor de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Unesco. Daarnaast maakte hij de afgelopen jaren naam als 'fietsprofeet', onder andere met het boek Pourquoi pas le vélo? ('Waarom niet de fiets?') dat vorig jaar verscheen.

Voor Van Oosteren (Nijmegen, 1973) en zijn bondgenoten valt er nog veel te doen. Veel Parijse fietspaden stoppen opeens of lopen over de stoep zonder onderscheidende kleur. Soms moet je op de busbaan rijden en vooral: kruispunten zijn vaak nog onveilig. Wie linksaf wil, moet in de stroom auto's mee.

De belangenorganisatie voor fietsers Paris en Selle ('Parijs op het zadel') waarschuwde deze week dat het ambitieuze Plan Vélo te langzaam wordt uitgevoerd. Het stadsbestuur mikt op 130 kilometer nieuw fietspad en het permanent maken van 52 kilometer coronapad, de tijdelijke fietspaden die tijdens de lockdowns werden afgezet met betonblokken.

Nog maar 15 procent van het plan zou zijn gerealiseerd. "Klagen hoort bij het spel", relativeert Van Oosteren, die woordvoerder is van de regionale organisatie voor fietsers Collectif Vélo Île-de-France. "Wij moeten de lokale politiek blijven opjagen. Maar er is al vreselijk veel gebeurd en het is niet meer te stoppen."

Coronacrisis bood ruimte voor experiment

De fiets wordt nu gezien als vervoermiddel, terwijl het voor Fransen heel lang een sport- of vrijetijdsding was. "Door de coronacrisis kwam er opeens ruimte voor experimenten. Dat is heel erg on-Frans, omdat men altijd alles meteen perfect wil hebben uit angst een 'ridicule' indruk te maken."

Op steeds meer plaatsen in Parijs krijgt de fietser de ruimte. Op steeds meer plaatsen in Parijs krijgt de fietser de ruimte. Foto: Bart Koetsier

Er is een revolutie gaande die onomkeerbaar is. Daar is Van Oosteren definitief van overtuigd sinds hij zijn buurman Laurent in zijn woonplaats, de zuidelijke voorstad Fontenay-aux-Roses, deze maand aantrof met een elektrisch fiets. "Hij heeft drie auto's en een abonnement op het magazine Autoplus. Maar nu er door een staking bij de raffinaderijen nauwelijks nog benzine was, kocht hij opeens die fiets. Als zo'n man dat doet, dan is het echt niet meer te stoppen."

Het gebruik van fietspaden in de lichtstad nam in 2020 toe met 47 procent en nog eens met 22 procent in 2021. De fiets is in Parijs goed voor 5,6 procent van alle verplaatsingen, de auto heeft een aandeel van 9 procent. De grafiekcurves zouden elkaar al in 2025 kunnen kruisen.

Witte fiets om maatregelen te eisen na dode-hoekongeluk

"Om dat voor elkaar te krijgen moet je de Parijzenaars er wel van overtuigen dat het veilig is." Een voorbeeld van hoe het moet, is volgens Van Oosteren het fietspad dat - ook in twee richtingen - Montparnasse verbindt met het station van Denfert-Rochereau. Het beschikt over een afscheidingsrand die contact met auto's uitsluit.

Van Oosteren fietst door, demonstratief richting aangevend om het voorbeeld te geven aan Franse fietsers die het gebaar vaak niet lijken te kennen. Via het imposante Hôtel des Invalides gaat het verder naar de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer.

Voor het gebouw kwam in 2018 de parlementair assistente Armelle Cizeron om het leven door een dodehoekongeluk. Haar ouders plaatsten een witte fiets op de stoep van de landelijke politiek, om maatregelen te eisen. "Hun actie had een groot effect, vergelijkbaar met 'Stop de Kindermoord' in Nederland, die in de jaren zeventig het startsein was voor een fietsoffensief. Voor 2018 werd je in Frankrijk meewarig aangekeken als je over fietsveiligheid begon."

Ontspannen met z'n drieën naast elkaar

Van de Assemblée is het via de Pont de la Concorde en het grote plein met dezelfde naam maar een klein stukje naar het absolute pronkstuk van fietsstad Parijs, de Rue de Rivoli. De straat telde vroeger zes rijbanen voor auto's, nu is er alleen nog een busbaan en één baan voor taxi's, ambulances en ondernemers zoals loodgieters. De rest is voor de fiets. Je rijdt er nu ontspannen met z'n drieën naast elkaar.

Op het kruispunt van de Rue de Rivoli met de Boulevard de Sébastopol springt het succes van de fiets het meest in het oog. De noord-zuidas en de oost-westas van het netwerk snijden elkaar hier en dat zorgt voor indrukwekkende opstoppingen. In de spits is inhalen niet meer mogelijk. Daar is volgens Van Oosteren maar één oplossing voor: het fietspad verbreden.