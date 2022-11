Een schip met vijftig wetenschappers en vijftig toeristen doet op Spitsbergen onderzoek naar de impact van vakantiereizen in zeer kwetsbare gebieden, zoals de noordpool.

Het aantal mensen dat de polen bezoekt stijgt, en daarmee ook het soort activiteiten dat rond de ijsvelden wordt aangeboden: ski-trips in april en mei (met een schip rondtrekken en dan aan land toerskiën), met een ijsbreker naar de geografische noordpool, speciale 'ijsbeerreizen' voor fotografen.

Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt als gids op expeditiecruises in Spitsbergen (noordpool). Zij gaat binnenkort onderzoek doen naar toerisme op Antarctica (zuidpool). Want wat is de impact van 'Groeten uit Spitsbergen' of Antarctica? "Daar is niet heel veel onderzoek naar gedaan", antwoordt Scheepstra vanaf het schip Ortelius. Vanuit Nederland is extra geld beschikbaar gesteld om die invloed beter in kaart te brengen.

De Ortelius. De Ortelius. Foto: SEES / Dagmara Wojtanowicz

Drijfveren

Aan boord zijn vijftig toeristen. Onder hen Claudia Schor (59) uit Den Haag, Janna Navis (58) uit Maastricht en Hendrik Elzinga (43) uit Beetsterzwaag. Ieder telde ongeveer 7000 euro neer voor deze bijzondere trip - die ze overigens al in 2019 boekten maar die twee keer moest worden uitgesteld vanwege corona.

"Ik vind het veel geld hoor, maar vind het ook goed dat het duur is. Laat het geen massatoerisme worden", meldt Navis die werkt in een bibliotheek en daarnaast beeldend kunstenaar is.

Ja, vanaf Spitsbergen klinkt dat misschien wel een beetje hypocriet, zeker als je er net zelf bent aangekomen, vindt ze wel. "Maar hierna blijf ik dichter bij huis. Ik ga na deze reis niet meer met het vliegtuig, heb ik me voorgenomen. Met de kennis van nu had ik, na corona, misschien niet meer geboekt. Het is fenomenaal hier, maar toch zou ik niet nog een keer geboekt hebben."

Dr. Annette Scheepstravan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dr. Annette Scheepstravan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Uit eerste hand

Elzinga heeft geen twijfels. Als docent aardrijkskunde op een middelbare school, werkt hij aan een lespakket over onder meer de dikte van zee-ijs en klimaatverandering. Zijn leerlingen krijgen het verhaal dus straks uit de eerste hand. En natuurlijk is dit een unieke reis voor iemand die al vroeg werd getriggerd door een boek over Willem Barentsz, de ontdekker van Spitsbergen. "Gisteren hebben we genoten van de walrussen, maar net zo goed van het zien van de resten van het oude wetenschappelijke 'station'. De gletsjer was ook fantastisch."

Onderzoeker Scheepstra ziet ondertussen het toeristische seizoen op Spitsbergen steeds langer worden: er wordt eerder in het seizoen gestart (april) en langer doorgevaren (begin oktober). Scheepstra is er niet om te oordelen. "Wat moreel verantwoord is, is erg persoonlijk. Veel mensen zijn erg gemotiveerd om plastic te verzamelen dat overal op de stranden en soms ver op de toendra te vinden is. Ook is er toenemende belangstelling voor citizen science. Een deel van de toeristen wil graag het gevoel hebben ook nuttig bezig te zijn en bij te dragen aan het behoud van deze unieke gebieden."

Daniëlle Boerriger (34) heeft anderhalf uur geholpen met het rapen van plastic. "Het is heel indrukwekkend wat je hier allemaal vindt, dingen die je niet verwacht. Zo vond ik het afsluitlipje van zo'n pak houdbare melk. Verder waren het vooral kleinere voorwerpen die onherkenbaar zijn." Zo'n vijftien toeristen leverden na afloop een boodschappentas vol plastic afval in bij de onderzoekers.

Grote schepen

Veel poolgangers zeggen moeite te hebben met de grote cruiseschepen die ook naar Spitsbergen varen, maar misschien heeft één boot met tweeduizend toeristen wel minder impact dan tien boten met tweehonderd mensen. Daarnaast spelen ook de veiligheidsrisico's een rol, aldus Scheepstra. "Hoe meer boten er rondvaren, hoe groter de kans dat er een ongeluk gebeurt met alle gevolgen van dien. Kans op het lekken van brandstof, het evacueren van mensen, gebrek aan infrastructuur. Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen, heeft een klein ziekenhuis met maar zeven bedden."

Claudia Schor voelt zich niet schuldig de witte wereld te betreden, al blijft het poolbezoek volgens haar 'een interessante paradox'. "Natuurlijk moeten er dingen in de wereld veranderen. Maar hier reizen we heel bewust, we laten geen sporen achter. We moeten het toerisme wel controleren en grote massa's vermijden. Maar dat geldt ook voor gebieden in de Stille Oceaan waar toerisme ook een belangrijke bron van inkomsten is voor de bewoners. We moeten erover nadenken hoe het wel kan."

Claudia Schor(rechts) toont een tas met gevonden plastic aan sociaal wetenschapper Nathalie Stein. Claudia Schor(rechts) toont een tas met gevonden plastic aan sociaal wetenschapper Nathalie Stein. Foto: Dagmara Wojtanowicz/SEES

Veel cruiseorganisaties snappen dat deze reizen soms wringen en claimen nu dat veel toeristen die naar Antarctica reizen 'ambassadeurs van Antarctica' worden, merkt Scheepstra. "Maar wat betekent dit ambassadeurschap?"

Scheepstra zal voor haar onderzoek samenwerken met onder anderen Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Kees Bastmeijer, hoogleraar Natuurbeschermingsrecht aan de universiteit van Tilburg en ook aanwezig tijdens deze expeditie naar Spitsbergen, zal ook een onderzoek leiden naar de gevolgen van toerisme op Antarctica.