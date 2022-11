Kwaliteit en veiligheid staan voorop in de operatiekamer, maar dat moet deze werkplek er niet van weerhouden om ook duurzamer te worden, vindt de Groene OK.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot op aarde. Als de wereldwijde zorg een land was, zou dat nummer 5 zijn op de wereldranglijst van landen met hoogste uitstoot." Gynaecoloog Frank Willem Jansen is voorzitter van de Groene OK, die zich inzet voor verduurzaming van operatiekamers. Die verduurzaming is geen luxe, zegt hij, maar absolute noodzaak.

Van het energieverbruik van ziekenhuizen tot medicijnresten in bodem en oppervlaktewater, wereldwijd zorgt de gezondheidszorg naast CO2-uitstoot voor een enorme afvalberg en andere milieuschade. Zo krijgen vissen hart- en nierschade van pijnstillers en hormonen uit de pil die via urine in ons oppervlaktewater komen, zorgen er volgens het RIVM voor dat mannetjesvissen eitjes produceren.

Dat schaadt niet alleen dieren, maar ook onszelf. "Het is bizar dat we mensen aan de ene kant genezen, maar er anderzijds ook verantwoordelijk voor zijn dat ze ziek worden", zegt Jansen, die bij het LUMC in Leiden gespecialiseerd is in minimale invasieve chirurgie en daarnaast als hoogleraar aan de TU Delft techniekstudenten leert om vanuit de behoefte van de gebruikers - zorgverleners, patiënten - naar de ontwikkeling van nieuwe technieken te kijken.

Maar er moet niets misgaan

Hij kent de aarzelende reacties zodra verduurzaming van de gezondheidszorg ter sprake komt, en het bezwaar dat verduurzaming niet ten koste van de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt mag gaan. Dat komt zeker ter sprake als het gaat om de procedures in en rond de ok. Niemand wil per slot van rekening riskeren dat daar iets misgaat.

Dat kwaliteit en veiligheid vooropstaan, daar is Jansen het volkomen mee eens. Desondanks is volgens hem bij operatiekamers veel winst te halen. Ok's behoren tot de meest milieubelastende onderdelen van ziekenhuizen. Ze beslaan zo'n 6 procent van het oppervlakte, maar produceren 30 procent van al het afval en ze verbruiken veel energie. Dat geldt vooral voor de luchtbehandeling die voor een microbenvrije omgeving in de operatiekamer moet zorgen.

Veel dingen in een ok zijn volgens Jansen gewoonte, zonder dat iemand nog stilstaat bij de noodzaak. De luchtbehandeling is daar een goed voorbeeld van. "Omdat je in het weekend of 's nachts spoedoperaties kunt hebben, draait die 24 uur per dag, zeven dagen per week, in alle operatiekamers van een ziekenhuis. Feitelijk zou het voldoende zijn als twee ok's permanent klaarstaan."

Grote stukken plastic

Op de gang van het LUMC wijst hij een tiental gereedstaande bedden aan. Gereinigd, en vervolgens bedekt met een groot stuk plastic. Andere ziekenhuizen doen het ook zo. Zinvol? Straks komt er een absoluut niet steriele patiënt op te liggen, dus nee.

Zelfs bij de weggooiborsteltjes die chirurgen standaard gebruiken om hun handen te schrobben voordat ze steriele handschoenen aantrekken, stelt hij vraagtekens. "Prima als je gisteren aan je auto hebt geklust. Maar hoe vaak heb je zulke vieze handen? Meestal is gewoon goed wassen met zeep eigenlijk voldoende."

De grootste berg afval ontstaat in de operatiekamer zelf. Uitgespreid over de grond levert de operatie van de laatste patiënte, geopereerd aan een vleesboom in haar baarmoeder, een zee van afval op. Enorme kunststof doeken, standaard afgestemd op de dikste patiënten. Gebruikt, maar ook ongebruikt, maar wel uitgepakt verbandmateriaal. Eenmalig gebruikte instrumenten en eenmalige operatiejassen. Allemaal goed voor de verbrandingsoven.

Vroeger was dat anders. Operatiekleding was van katoen en werd gewassen. Instrumenten werden gesteriliseerd en opnieuw gebruikt. Inmiddels is weggooi de norm, dankzij de medische industrie die veel nadruk op gemak en veiligheid van weggooimateriaal legt en tegen de kritiek daarop inbrengt dat steriliseren ook zeer milieubelastend is .

"En dat klopt. Bovendien vinden chirurgen het fijn om zeker te weten dat een instrument scherp is. Maar wat niet meegewogen wordt, is de complete levenscyclus van instrumenten. Die komen in veel gevallen uit het buitenland, waar ze vaak onder milieubelastende omstandigheden worden geproduceerd en met vervuilende schepen naar Europa gaan."

Hergebruik is niet dé oplossing

Overigens staan hergebruik van instrumenten en recycling van materialen bij verduurzaming niet boven aan de lijst. Materialen niet gebruiken en overbodige handelingen en behandelingen achterwege laten: daar zijn de grootste stappen te maken.

Ook beter ontwerp zou de afvalberg kunnen verminderen. "Dat geldt met name voor operatierobots. Die zijn echt heel nuttig, maar onderdelen gaan maar beperkt mee. Ze veroorzaken echt een enorme berg afval." Dat zijn vraagstukken waar Jansen als hoogleraar in Delft en als voorzitter van Medical Delta, een samenwerkingsverband van drie universiteiten, ook techneuten op aanspreekt.

In samenwerking met TU Delft heeft het LUMC de 'sustainable or' opgezet, een operatiekamer waar in praktijk wordt onderzocht hoe de milieu-impact omlaag kan. Uit dat onderzoek blijkt inmiddels dat katoenen operatiejassen daadwerkelijk milieuvriendelijker zijn en dat de netten met instrumenten die voor iedere operatie worden klaargezet, 40 procent meer instrumenten bevatten dan nodig.

Frank Willem Jansen bij de duurzame operatiekamer. Frank Willem Jansen bij de duurzame operatiekamer. Foto: Rosalie van der Does

Het besef dat verandering nodig is, is er inmiddels, zegt Jansen. Maar er spelen natuurlijk ook andere overwegingen, zoals geld. Aan verduurzaming hangen prijskaartjes. "Overschakelen op katoenen operatiejassen vereist bijvoorbeeld een grote aanvangsinvestering. Die luchtbehandeling verander je ook niet zomaar, het gaat om een heel systeem. Maar bij de bouw van nieuwe operatiekamers kun je daar dus wel rekening mee houden."

Wie is aansprakelijk?

Ook regelgeving zit vaak in de weg. Zo verschuift bij het opnieuw steriliseren van instrumenten de aansprakelijkheid van de fabrikant naar het ziekenhuis. Toch is ook op beleidsniveau inmiddels doorgedrongen dat verduurzaming noodzakelijk is. Zo kwam de Gezondheidsraad onlangs met een advies over verduurzaming bij de keuze van hulpmiddelen.

"Een paar jaar geleden was het allemaal erg nieuw, maar inmiddels is er echt sprake van een groene golf in de gezondheidszorg", zegt Evelyn Brakema, huisarts in opleiding, onderzoeker duurzame zorg bij het LUMC en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie, een samenwerkingsverband van meer dan honderd verduurzamende initiatieven uit alle geledingen van de gezondheidszorg, waar ook de Groene OK deel van uitmaakt.

Verduurzaming kan op allerlei terreinen, zegt ze. Zo bieden de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep tegenwoordig hoofdzakelijk vegetarische voeding aan, vanwege het milieu, maar ook omdat Nederlanders gemiddeld ongezond veel vlees eten. "Wie wil, kan vlees krijgen, maar moet dat wel zelf actief aangeven." De grote meerderheid van de patiënten houdt het op de vegetarische optie.

Hogere vergoeding voor fietsend personeel

Vervoer, van personeel en patiënten, is goed voor 22 procent van de CO2-uitstoot in de gezondheidszorg. Het Amsterdamse OLVG geeft personeel dat op de fiets komt daarom een betere reiskostenvergoeding dan mensen die met de auto komen.

Andere grote vervuilers, ook wat CO2 betreft, zijn de ontwikkeling en consumptie van medicijnen. Dat is volgens Brakema een goede reden om steeds kritisch te kijken of het voorschrijven van een bepaald medicijn echt zinvol is, of om kleinere hoeveelheden voor te schrijven, zodat er niet maanden aan pillen overblijft wanneer de patiënt overlijdt of eerder stopt vanwege bijwerkingen. Helaas bevorderen de terhandstellingskosten juist dat artsen grotere hoeveelheden voorschrijven om herhalingsrecepten te beperken.

We moeten, zegt Brakema, naast effectiviteit en geld ook milieu gaan meerekenen als kosten, zoals de Gezondheidsraad recent adviseerde. Verzekeraars kunnen daarin een voortrekkersrol spelen. Als voorbeeld noemt ze de puffers van astmapatiënten.

Het luchtreinigingssysteem in de operatiekamers staat permanent aan. Het luchtreinigingssysteem in de operatiekamers staat permanent aan. Foto: Rosalie van der Does

"Bepaalde puffers bevatten fluorkoolwaterstoffen, een sterk broeikasgas, maar er bestaat ook een poederinhalator. Die is minder schadelijk, voor de meesten net zo geschikt, en hoeft niet duurder te zijn. Maar op dit moment staat het schadelijke pufje op de standaardlijst van de meeste verzekeraars, dus wordt dat verreweg het meeste voorgeschreven.

Stop onnodig onderzoek

Uiteraard moet je niet alleen zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars meekrijgen, ook patiënten moeten begrijpen dat niet alles wat kan, hoeft. "Denk bijvoorbeeld aan een röntgenfoto bij verdenking knieartrose. Die foto verandert eigenlijk niets, omdat de klachten de behandeling bepalen. Zulke onnodige onderzoeken schaden het milieu en soms ook de patiënt zelf."

Dat je patiënten kunt overtuigen, daarover is Brakema wel optimistisch. Ze maakt de vergelijking met antibiotica: "Vroeger verwachtten patiënten antibiotica bij virusinfecties, ook waar die helemaal geen nut hadden. Nu begrijpen veel mensen wel waarom die niet altijd goed zijn. Maar je moet uiteraard wel de tijd hebben om bij je overweging dingen goed uit te leggen en die is er niet altijd."

Lastiger ligt het misschien met de vraag die Jansen aansnijdt. "De veiligheid van behandelingen en operaties staat bovenaan, wat mij betreft. Maar ik heb wel vraagtekens hoever we daarmee willen gaan. We zijn al een van de veiligste landen ter wereld. Dus is het verantwoord dat we ernaar streven die veiligheid met nog een fractie van een procent te verhogen, ten koste van het milieu?" Maar, zegt hij erbij, die ene op de duizend patiënten die het net treft dat er iets misgaat, zal daar natuurlijk anders over denken.