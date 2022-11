Kan een Virtual reality-bril helpen om spanningen in een wijk te verminderen? De bedenkers van Bubble Games denken van wel en hielden een proef in Meerhoven waar onderlinge spanningen tussen bewoners en jongeren dreigden te escaleren. Het project is ook in de race voor een prijs.

Jongeren die de straat als hun huiskamer zien. Om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en muziek te luisteren. Dat gaat natuurlijk niet altijd zonder overlast en bewoners van de Eindhovense wijk Meerhoven waren er klaar mee. "Irritaties over en weer die eigenlijk niet echt uitgesproken werden. En dan is het risico op escaleren groot", aldus Jeroen van Erp van Bubble Games.

Samenwerking Effenaar

Het grootste gevaar volgens Van Erp is het gebrek aan bereidheid om samen tot oplossingen te komen. "Maar hoe krijg je de partijen om tafel zonder dat de spanningen meteen oplopen?" In samenwerking met onder andere collega Liesbeth Bonekamp, De Effenaar en de gemeente Eindhoven kwam Van Erp uit op de VR-bril.

Die ingeving kwam mede door een documentaire uit Karamojo, een Afrikaans dorp in Oeganda. Ook daar is een experiment gedaan waarbij de VR-bril werd ingezet om de stamhoofden van twee rivaliserende stammen bijeen te brengen. Van Erp: "Qua heftigheid onvergelijkbaar met de spanningen in Meerhoven, want daar ging het over moorden over en weer. Aan de andere kant ging het er ook hier om hoe je de twee samenbrengt zonder dat de boel escaleert."

Geen ontsnappen aan

De VR-technologie is volgens Van Erp zo geschikt omdat het gebruikers helpt om zich te verplaatsen in de ander. "Bij een filmpje is er afstand en kun je makkelijk wegkijken. Met een VR-bril op is er geen ontsnappen aan. De beelden bewegen mee als je naar links of rechts kijkt. Dat is intens, maar maakt ook dat je in alle vrijheid kunt rondkijken op de plek waar de beelden gemaakt zijn. In het geval van Meerhoven in de woonkamer van de ander. Je stapt echt in de leefwereld van de ander en dat helpt heel erg, zo hebben we gemerkt, bij het kweken van meer begrip."

Het project in Meerhoven zorgde, zo blijkt uit de opgenomen filmpjes met de deelnemers, in ieder geval voor meer begrip over en weer. Van Erp: "Ik was vooral verbaasd over de wijze waarop de jongeren hun verhaal uitstekend konden verwoorden. Een interessante observatie was ook dat Meerhoven als wijk is ontworpen voor jonge gezinnen. Maar de kinderen van toen zijn ouder geworden, en daar is de wijk nog niet op ingericht."

Spelvorm

De volgende uitdaging van Bubble Games is om het project geschikt te maken voor toepassing op grote schaal. Dat gaat dan niet met VR-brillen, want dat zou veel te duur worden. Van Erp: "Uitgangspunt is dat mensen zich in elkaar moeten kunnen verplaatsen. We denken nu aan een quiz of spelvorm als alternatief voor de VR-bril. Daar is wel geld voor nodig." Van Erp hoopt dan ook op de Hein Roethofprijs waarvoor het project genomineerd is. Aan deze prijs, die op 31 oktober wordt uitgereikt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, is een geldbedrag van 20.000 euro verbonden.