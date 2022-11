Op het lijstje met roofkunst die Indonesië terug wil, staat ook de Koran van Teuku Umar (1854-1899). Wie was deze Indonesische verzetsheld, en hoe kan het dat zijn Koran geroofd werd?

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een wandelstok, een drinkglas en een Koran. Het Tropenmuseum in Amsterdam bewaart ze achter glas. Het zijn drie attributen van Teuku Umar, een hoofdrolspeler in de beruchte oorlog in Atjeh, waarin, lange tijd tevergeefs, Nederland probeerde zijn koloniale gezag te vestigen in dat noordelijke deel van Sumatra. Uiteindelijk ten koste van 100.000 doden.

De stok en het drinkglas mag Nederland houden, maar Indonesië wil Teuku Umars Koran terug, zo werd onlangs bekend. Indonesisch erfgoed. Die wandelstok en dat glas kreeg hij cadeau van de Nederlanders, toen die de illusie koesterden dat hij hun bondgenoot was geworden. Of de Koran in de vitrine de terugreis naar Indonesië ook zal maken, is nog maar de vraag. Niet omdat het museum of de Nederlandse staat, de huidige eigenaar, daartegen bezwaar zou maken.

Groot historisch en cultureel belang

Historicus Tom Quist, die voor onder meer het Tropenmuseum onderzoek doet naar de herkomst van objecten uit Indonesië: "Roofkunst zal Nederland naar verwachting onvoorwaardelijk teruggeven als Indonesië daar om vraagt. Hetzelfde geldt voor objecten die niet zijn buitgemaakt maar voor Indonesië van groot historisch en cultureel belang zijn."

Aan beide voorwaarden voldoet de Koran van Teuku Umar. Buitmaken vonden ze destijds doodnormaal, maar dat geldt nu toch echt wel met terugwerkende kracht als roof. Wel speelt er een ander probleem. Het is onzeker of de Koran in de vitrine de door Indonesië gezochte is. Want er zijn nog twee andere 'kandidaten', waarvan er één, verreweg de mooiste, in het depot van hetzelfde Tropenmuseum ligt. De andere bevindt zich in het Wereldmuseum in Rotterdam.

Eind negentiende eeuw gold Teuku Umar in Nederland als de grote verrader die een vilein dubbelspel had gespeeld. In Indonesië is hij een icoon. Vanaf 1815 breidt Nederland zijn gezag uit over Sumatra. Alleen in het noorden handhaaft zich tot 1873 het sultanaat Atjeh. Het begrijpt dat het ook aan de beurt zal komen en zoekt buitenlandse steun, onder andere bij de Turkse sultan, die de Atjehse delegatie met een hoffelijke kluit in het riet stuurt.

Teuku Umar op een Indonesisch bankbiljet. Teuku Umar op een Indonesisch bankbiljet. Foto: Alamy

Deze keer lijkt de liefde echt

In 1873 vallen de Nederlanders Atjeh binnen, lang zonder veel succes. Begin jaren negentig bezitten ze een kleine enclave. In de rest van Atjeh is de situatie onoverzichtelijk, met een zwakke sultan en krijgsheren die elkaar het leven zuur maken. Een van hen is Teuku Umar. In 1893 loopt hij over naar de Nederlanders. Eerder deed hij dat ook al, maar deze keer lijkt de liefde echt.

Hij ontvangt een kapitaal jaarsalaris. Het gouvernement bouwt een huis voor hem. Hij krijgt wapens en opium. Ook geldt de zeeblokkade niet voor zijn schepen, zodat hij peper kan uitvoeren. In ruil moet hij met zijn strijders de andere Atjehse krijgsheren in toom houden. Hij houdt woord, zo lijkt het. Er komt een einde aan de aanvallen en Nederlanders kunnen zich vrij bewegen. Ze noemen Teuku Umar Johan de Held.

Toch zijn er zwartkijkers die hem wantrouwen. Zoals de gelauwerde arabist en islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje. Eerder maakte hij furore door als een van de weinige Europeanen erin te slagen maandenlang in Mekka door te brengen. Hij is adviseur van het gouvernement en vindt het bondgenootschap met Teuku Umar rampzalig. Hij praat tegen een muur. Christoffel Deykerhoff, de gouverneur van Atjeh die de deal met Teuku Umar sloot, krijgt zelfs de Militaire Willemsorde.

De veldslagen bleken nep te zijn

Drie jaar later krijgt Snouck Hurgronje zijn bittere gelijk. Teuku Umar en zijn strijders zijn ineens spoorloos. Zijn veldslagen tegen andere krijgsheren blijken nep te zijn geweest. Samen met hen bestookt hij met de door Nederland geleverde wapens de soldaten van het Koninklijk Nederlands Indische Leger (Knil). Dat zijn overigens naast Europeanen vaak Molukkers of Javanen.

De maat is vol. Batavia (Jakarta) stuurt de generaal Jacobus Vetter, een beruchte houwdegen. De klopjacht op Teuku Umar is geopend. Hier begint het verhaal van de aan hem toegeschreven korans. Een ervan ligt in Rotterdam in het Wereldmuseum. Het is de enige van de drie die in Teuku Umars huis is buitgemaakt. Maar of dat nou zijn privékoran was?

Ertegen zou kunnen pleiten dat het een doorsneekoran is, niet met de hand geschreven maar gedrukt in Mumbai. Dertien in een dozijn. Een edelman als Teuku Umar verdient beter. De Koran in de Amsterdamse vitrine is echt geen bijzondere verschijning. Ook uit Mumbai en niet aangetroffen in het huis, maar in een nabije loopgraaf.

De odyssee van de 'Rotterdamse' Koran

Historicus Caroline Drieënhuizen beschreef op haar blog fraai de spectaculaire, decennia durende odyssee van de 'Rotterdamse' Koran door Nederland, voordat hij in het Wereldmuseum belandt. Startpunt is Den Helder, het huis van luitenant-kwartiermeester Ferdinand Kenninck, die trots op het schutblad schrijft dat hij op Eerste Pinksterdag van het jaar 1896 deze koran heeft buitgemaakt in het huis van Teuku Umar. Heel Den Helder mag komen kijken. Daarna komt hij terecht bij de broer van de militair, pastoor te Amersfoort. Via het bisdom Utrecht eindigt het relikwie bij het Tropenmuseum, vervolgens via een conservator van die instelling bij de Landbouw­hogeschool te Wageningen en daarna bij een gymnasium in Schiedam. Het eindsta­tion is het Wereldmuseum in Rotterdam.

Mirjam Shatanawi deed voor het Niod onderzoek naar de fraaie, met de hand geschreven Koran in het depot van het Tropenmuseum. Hij is van Atjehse makelij en past bij de adellijke status van Teuku Umar en zijn nog hoger geboren vrouw, Cut Nyak Dhien (ook gespeld als Tjoet Nja Din). Maar Shatanawi zegt beslist: "Het enige wat we weten, is dat die korans alle drie in de buurt van Teuku Umar zijn gevonden. Dat bewijst nog niet dat ze ook van hem waren."

Met een zweep bewerkt

Deze Koran is buitgemaakt door een Knil-colonne onder leiding van Johannes Wouter Stemfoort bij een latere achtervolging van Teuku Umar. Stemfoort gaf de koran aan bestuursambtenaar Karel Willem Gisolf. Hij was een van de zwartkijkers die van meet af aan twijfels hadden over Teuku Umar. Die had eerder, nog voor zijn verraad, een klacht tegen Gisolf ingediend. De ambtenaar zou hem hebben uitgescholden en zijn soldaten met een zweep hebben bewerkt. Gisolf schonk de Koran in 1941 aan het Koloniaal Instituut, voorloper van het Tropenmuseum. Hij voegde er een verslag over zijn belevenissen bij. Shatanawi vond bevestigingen van zijn verhaal.

In 1899 sneuvelt Teuku Umar. Zijn vrouw zet de strijd voort. Uiteindelijk verraadt haar adjudant haar aan de Nederlanders uit wanhoop over haar barre gezondheid. Hij eist dat ze haar goed zullen behandelen. Ze krijgt medische hulp, een huis in Java en een stoet van bedienden. In 1908 overlijdt ze.

Cut Nyak Dhien of Tjoet Nja Din (1850–1908) op een Indonesisch bankbiljet. Cut Nyak Dhien of Tjoet Nja Din (1850–1908) op een Indonesisch bankbiljet. Foto: Alamy

Dilemma's van een oorlog

Tachtig jaar later komt er een Indonesische film uit over Cut Nyak Dhien, met een eervolle rol voor cultureel antropoloog en Indonesiëkenner Ido Damsma. Damsma: "Ik reisde op de bonnefooi door Java. Als rugzaktoerist beleef je weleens wat. De film had nog een Nederlander nodig. Er deed al een Nederlandse directeur van een bier­fabriek mee. Ze maakten een luitenant van me. Ik jaag in de film met mijn soldaten op Cut Nyak Dhien. We botsen op een hinderlaag. Al mijn manschappen sneuvelen. Mij brengen ze naar Cut Nyak Dhien. Ze laat me vrij, op voorwaarde dat ik de Nederlanders moet vragen te stoppen met de oorlog. Dat doe ik. Maar de Nederlanders willen alleen weten waar Cut Nyak Dhien uithangt. Dat weiger ik te zeggen. Ze folteren me en een luitenant schiet me dood."

Damsma kreeg na zijn heldhaftige levens­einde een ontroerd applaus van de Indonesische crew. Tegenwoordig woont hij in de Amsterdamse Jordaan. "Het is een serieuze film die de dilemma's van een oorlog goed in beeld brengt", zegt hij. "Ze hebben van de Nederlanders geen karikatuur gemaakt." De rolprent, genoemd naar de hoofdpersoon, is te zien op YouTube, helaas enkel met een ondertiteling in Bahasa.