Guus Meeuwis veroverde na Londen en Parijs zijn derde wereldstad. Het AD verbleef een weekend exclusief in het kielzog van een Brabander in New York en mocht overal bij.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er schuift een grote zwarte SUV langzaam door het drukke verkeer in Manhattan. Ten zuiden van Central Park zet de chauffeur koers naar Webster Hall. Aan boord leunt Guus Meeuwis (50) achterover in een van de luxe zetels. Achter hem vertellen zijn twee jongste zoons Jules (12) en Teun (16) en zijn dochter Sarah (19) over een bezoek aan de M&M's Store, kleding shoppen en opa en oma, die de wereldstad verkenden in een van de bekende open toeristenbussen. "Dan zie je de stad het snelst'', zegt Meeuwis. "In deze auto mogen ze mij ook wel de hele dag rondrijden.''

Het is tegen vieren op de middag van zijn eerste optreden in New York. De vervolmaking van zijn trilogie: Londen (Royal Albert Hall in 2015) en Parijs (L'Olympia in 2016) waren de eerste twee haltes van zijn droom; een eigen tourshirt met deze wereldsteden erop. Naast de chauffeur zit zijn kersverse echtgenote Manon (44). Zij bestelde als verrassing voor haar man veertig van de bekende NY-honkbalpetjes, met daarop ook de namen Londen en Parijs. Achter alle drie de steden staat een vinkje. "Toen ik vertelde dat we ook de jasjes van de band met borduursels zo konden laten bewerken, wilde Guus dat wel. Ze zijn allemaal anders geworden. Op eentje staat het Vrijheidsbeeld met de Brabantse vlag, dat is toch leuk?''

Circus Meeuwis neemt voor een weekend The Big Apple over. Zo voelt het althans wanneer een flink gezelschap zijn plek heeft gevonden in de catacomben van Webster Hall. Het is zo'n lekker typische oude poptempel à la Paradiso, met smalle trappetjes naar het podium. Daaronder bevindt zich als uitvalsbasis een soort huiskamer, een knusse ruimte met ernaast een kleedkamer voor Meeuwis en één voor de elfkoppige band. Er zijn zes roadies, onder wie mensen voor licht en geluid, zes leden van zijn management, vrienden en familie en iedereen kan het met elkaar vinden. Stress? Nergens te bespeuren, het hele weekend niet. "Ik denk dat we elkaar daar op uitgekozen hebben'', zegt Meeuwis. "Dat gaat altijd zo.''

Buiten op de stoep verzamelen zich beide dagen vroege groepjes fans, die profiteren van de aangename najaarszon. Linda uit Zundert en Manon uit Rijssen hebben zich op de openingsdag als eersten gemeld. 'Ontelbaar vaak' zijn ze al naar hun idool geweest. "Te vaak, volgens sommigen'', zegt Linda met een grijns. "Ik heb daarnet nog een selfie met Guus kunnen maken.'' Manon had minder geluk: "Moet je dat nou per se zeggen? Ik was vijf minuten te laat!''

Gastartiesten

Terwijl het eerste plukje fans stoep-arrest heeft, loopt Thomas Acda met het juiste bandje om de pols zo naar binnen. Hij is net als Frank Lammers en Kraantje Pappie een van de gastartiesten die een paar nummers komen meedoen. Acda is op tijd voor de soundcheck. In het halfdonker vraagt hij aan Kraantje Pappie, in het bezit van betere ogen, of hij nu een mondharmonica in de toonsoort G of D in zijn handen heeft.

Na de generale repetitie heeft de band exact dertig minuten om in de centrale hal aan provisorische dinertafels een pasta weg te happen. In de huiskamer worden zeven pizza's bezorgd voor 'team-Guus', de mensen die alles in goede banen leiden. Acda maakt zich intussen vooral druk om koffiebekers voor Meeuwis en hem. Hij zoekt al tien minuten tevergeefs en loopt gespeeld te mokken. "Wat ís dit voor tent? Ik speel hier nóóit meer!''

Guus Meeuwis treedt op in Webster Hall in New York. Guus Meeuwis treedt op in Webster Hall in New York. Foto: Bart Heemskerk

Meeuwis, die in zijn kleedkamer uit een zilverkleurige rolkoffer zijn schoenen vist, schrikt van wat hij aantreft. "Ze lijken ernstig op elkaar, maar ze zijn niet van hetzelfde paar. De ene hak is net iets lager dan de andere.'' Dat verklaart een hoop. "Ik had voordat ik hierheen ging onwijs pijn in mijn rug. Dat begon na een show in 013, drie weken geleden. Ik ben naar de fysio geweest en naar de manueel therapeut, alles van mijn heup tot mijn enkel moest helemaal worden losgemaakt. Ze vroegen of ik een rare beweging had gemaakt, of was gestruikeld. Ik had geen idee. Maar ik denk dat ik nu de oorzaak wel ken. Ik sta gewoon scheef. Thuis in Tilburg staan alle optreedschoenen bij elkaar in een kast, ik vermoed dat daar ook nog een verkeerd paar staat. Ik heb nu geen klachten meer, maar trek die schoenen dan ook meteen na het optreden uit.''

Bewerkte jasjes

Het is bijna showtime, Meeuwis checkt in de kleedkamer hoe de bewerkte jasjes ogen bij zijn bandleden. "Hoe zien we eruit met zijn allen?'', vraagt hij terwijl hij één voor één de outfits bekijkt. "We gaan lopen", beveelt tourmanager Mark van Horik vlak voor achten. Meeuwis geeft Manon en dochter Sarah een kus. "Waar gaan jullie kijken?", wil hij weten. "In de zaal", antwoordt zijn vrouw. "Een verhelderend antwoord", mompelt hij nog voordat hij de steile smalle trap naar het podium beklimt.

In de zaal zingen 1400 overwegend Nederlandse fans hits als Brabant, Het is een nacht en Per Spoor woord voor woord mee. Ze klappen, dansen, springen, zwaaien en lopen de polonaise. Meeuwis noemt het een voordeel van de compacte zaal dat hij zijn geliefden kan ontwaren. "Ik zag mijn ouders beide avonden op het balkon staan. Terwijl ze per se wilden zitten.''

Zijn moeder kan nog best staan, vertelt ze als ze zaterdag na de tweede show even bijkomt op een bank. "Ik gebruik een rollator omdat ik instabiel loop, maar staan lukt goed, ik heb geen pijn. Alleen bleef mijn rollator achter op Schiphol, daarom zijn we op de eerste dag hier maar in zo'n bus gaan zitten. Maar ik heb de rollator weer, hoor. Ze hebben hem vanochtend afgeleverd in het hotel.'' Moeders twijfelde wel even of ze de reis naar New York zou maken. "Maar mijn man wilde het en Guus en Marc (broer en bandlid, red.) ook. En ja, voor je kinderen doe je alles, hè? Nu ben ik blij dat we het gedaan hebben.''

Guus Meeuwis treedt op in Webster Hall in New York. Guus Meeuwis treedt op in Webster Hall in New York. Foto: Bart Heemskerk

Zo horen ze met eigen oren een Brabander in New York. Dat is ook precies de vertaling die hun zoon brengt van de hit van Sting, Englishman in New York. Een worstenbroodje heet een hotdog hier, klinkt de eerste zin. Het is een van de eerbetonen die Meeuwis brengt aan illustere voorgangers in Webster Hall. Elvis nam hier Hound Dog op, dat staat op de setlist. Net als Proud Mary, een knipoog naar Tina Turner, die ook hier zong.

Intussen loopt Thomas Acda in de coulissen te pruttelen. "Ik zie dat niet meer in het donker'', bromt hij, nadat het tijdens de show toch is misgegaan met zijn mondharmonica. Acda heeft bij Missen Zou twee keer met een G ingezet en laat beide keren mopperend de band stoppen, tot hij ontdekt dat hij zélf fout zit. "Dames en heren'', lost hij het met een kwinkslag op terwijl hij van instrument wisselt, "de band heeft mij zojuist verzocht om in dezelfde toonsoort te spelen. En wie ben ik om zo'n verzoek te weigeren?''

Biertje voor 15 euro

Een pilsje in Webster Hall kost 15 dollar, onder de huidige koers ook 15 euro. Geen wonder dat het alleen bijna lege bekers zijn die tijdens het slotlied door de lucht vliegen. Voor Nederlandse begrippen is het een bescheiden bierdouche, in New York weten ze niet wat ze meemaken. 'Crazy people', roept een Amerikaanse vrouw die zojuist de door de lucht vliegende biertjes tijdens 't Dondert en 't bliksemt heeft getrotseerd. Haar brede lach zegt intussen alles.

Beneden in de 'huiskamer' kraakt het houten plafond vervaarlijk, alsof de menigte elk moment door de vloer kan zakken. Gelukkig houdt deze stand en kan Meeuwis, die als eerste de trap af is, de kus van Manon in ontvangst nemen. Het zit erop, nog vol adrenaline trekt hij de deur van de koelkast open. Die schoenen, die kunnen straks ook nog wel uit.